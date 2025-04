Wbrew pozorom wcale nie jest trudno o plamy z krwi. Nie musisz posuwać się do żadnych zbrodni, czasem wystarczy zwykłe skaleczenie szkłem czy zacięcie papierem albo mocniejsze skubnięcie skórki przy paznokciu, aby nagle zobaczyć czerwony ślad na ubraniu, dywanie czy kanapie. Mogą być też związane z menstruacją albo nagłym krwotokiem z nosa. Plamy z krwi są szczególnie trudne do usunięcia, gdy zdążą wyschnąć. Dlatego najlepiej spierać je jak najszybciej, gdy są jeszcze świeże.

Spis treści:

Plamy z krwi są prawie tak samo uporczywe, jak plamy z barszczu i dokładnie w ten sam sposób można sobie z nimi radzić. Najważniejsze jest, aby zareagować, zanim plama zaschnie i się utrwali.

Istnieje kilka sposobów na to, by skutecznie usunąć świeże plamy z krwi. Pamiętaj jednak, aby dobrać metodę do rodzaju materiału, aby nie odbarwić i nie zniszczyć ubrania. Najskuteczniejszym sposobem jest natychmiastowe przelanie plamy zimną wodą.

Lodowata woda na świeże plamy z krwi

Świeże plamy z krwi usuniesz, polewając tkaninę silnym strumieniem bardzo zimnej wody. Przy okazji możesz też użyć szarego mydła.

Pamiętaj, żeby nie zmywać plamy z krwi gorącą ani ciepłą wodą. To sprawi, że plama się utrwali i jeszcze trudniej będzie się jej pozbyć.

fot. Jak usunąć plamy z krwi/Adobe Stock, junah666

Jak usunąć plamy z krwi: sól i soda

Równie dobrym sposobem na plamy z krwi jest sól kuchenna. Świeżą plamę należy posypać solą i tak zostawić na około godzinę, po czym spłukać obficie zimną wodą. Jeśli plamy są stare, trzeba je namoczyć w zimnej wodzie z solą - wystarczą 3 łyżki na litr wody.

W przypadku tkanin delikatnych proporcja to 1,5 łyżki na litr wody. Następnie należy włożyć ubranie do pralki lub uprać ręcznie. Sól pomaga również w walce z plamami z rdzy. Do wywabiania plam sprawdzi się także soda oczyszczona - będzie równie skuteczna, kiedy zastosujesz ją tak samo, jak sól.

Stare, zaschnięte plamy z krwi są dużo trudniejsze do usunięcia, a czasem jest to niemożliwe, jeśli nie chcesz zniszczyć tkaniny.

Stare plamy z krwi: woda utleniona

Ta metoda sprawdzi się idealnie na białych oraz wytrzymałych tkaninach, takich jak ręczniki, dywany czy bielizna. Plamę z krwi polej obficie wodą utlenioną i chwilę odczekaj. Następnie delikatnie potrzyj dłonią, po czym zmyj zimną wodą. Zabrudzoną odzież można również przepłukać w roztworze wody utlenionej - na litr wody ok. 200 ml wody utlenionej. Ta metoda pomoże także na plamy z marchewki.

Jeśli zastosujesz wodę utlenioną na kolorowych tkaninach, możesz je odbarwić, przez co nie będą już nadawać się prawdopodobnie do noszenia. Możesz je przerobić albo ponownie zafarbować specjalnymi farbkami do tkanin.

fot. Czym zmyć krew/Adobe Stock, HalynaRom

Sok z cytryny na stare plamy z krwi

Kolejną metodą na usunięcie plamy z krwi jest wtarcie wody z sokiem z cytryny, która ma delikatne właściwości wybielające. Sok z cytryny pomoże również na plamy z długopisu. W tym przypadku również lepiej nie stosować tej metody na kolorowych lub bardzo delikatnych tkaninach. Sok z cytryny może je zniszczyć.

Krochmal na stare plamy z krwi

Innym sposobem na pozbycie się plamy z krwi jest krochmal - trzeba go rozrobić z wodą, nałożyć na zabrudzone miejsce, odczekać aż wyschnie i usunąć. Czynność należy powtarzać do skutku.

Czym zmyć krew? Płyn do mycia naczyń i odplamiacze

W zależności od rodzaju tkaniny, na starą plamę z krwi można wypróbować także płyn do mycia naczyń (nadaje się do delikatnych materiałów), proszek enzymatyczny oraz specjalny odplamiacz, typu Vanish.

Należy pamiętać, aby czytać etykiety na detergentach - tam znajdziesz informację, do jakich rodzajów tkanin dany odplamiacz będzie odpowiedni. Zawsze wykonaj też test na niewidocznym skrawku materiału. W przypadku płynu do mycia naczyń lepiej zastosować ten przezroczysty lub w białym kolorze. Płyny barwione np. na zielono, potrafią pozostawiać plamy na tkaninie.

Tapicerka bywa szczególnie uporczywa, jeśli chodzi o usuwanie plam z krwi, bo nie wszystkie domowe sposoby możesz na niej bezpiecznie stosować. Ba, większości z nich nie powinnaś lub jest to utrudnione. Możesz np. zostawić nieestetyczne zacieki na tkaninie, które będzie jeszcze trudniej usunąć, niż samą plamę.

Aby zmyć plamę z krwi z kanapy, możesz sięgnąć po szare mydło. Lekko namocz kanapę wilgotną gąbeczką, następnie potrzyj plamę szarym mydłem (nie powinno się zbyt mocno pienić). Nie wcieraj też mydła zbyt mocno, bo wniknie w strukturę tapicerki i trudno będzie ci dobrze "wypłukać" plamę.

Następnie przy pomocy mokrej gąbki zbierz całe mydło, płucząc ją po każdym pociągnięciu po tkaninie. Na koniec czystą wodą przetrzyj całą kanapę, aby uniknąć zacieków.

W niektórych przypadkach lepiej będzie zlecić wyczyszczenie kanapy profesjonalnej firmie lub zakup odkurzacza piorącego, który bezpiecznie i skutecznie radzi sobie z każdym rodzajem plam.

fot. Jak usunąć krew z kanapy/Adobe Stock, New Africa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.11.2021.

