Świecące plamy po żelazku to zwykle wynik zbyt wysokiej temperatury prasowania. Mogą powstać także na skutek niedokładnego wypłukania tkanin podczas prania. Stare świecące plamy po żelazku są niestety niemożliwe do usunięcia, ale świeże ślady można spróbować usunąć domowymi sposobami.

Ślady po żelazku na ubraniach to nic innego jak przypalenie materiału. Można powiedzieć, że pod wpływem wysokiej temperatury tkanina się topi. Takie plamy mogą pojawić się także wtedy, kiedy stosujesz się do wszystkich zaleceń z metki, jednak prasujesz tkaninę, która nie została dokładnie wypłukana.

W takiej sytuacji spaleniu ulega detergent, który pozostał na materiale. Świecące plamy mogą mieć charakter nieodwracalny, ale są sposoby na to, by je usunąć. Dotyczy to tylko plam świeżych. Kiedy materiał wystygnie, plamy staną się niemożliwe do usunięcia.

Ślady po żelazku na ubraniach mogą powstać także wtedy, gdy żelazko jest brudne i przypalone. Wówczas w pierwszej kolejności trzeba wyczyścić żelazko.

fot. Świecące plamy po żelazku/Adobe Stock, Zarina Lukash

Dopóki plamy są świeże, możesz spróbować usunąć je przy pomocy domowych sposobów lub łatwo dostępnych detergentów albo chemicznych środków. Wykorzystaj między innymi sól kuchenną, boraks albo... ziemniaki.

Jeśli żaden ze sposobów się nie sprawdzi, prawdopodobnie świecące plamy zostaną już na ubraniu. Nie zawsze jednak będą one do wyrzucenia. Czasem plamy są na tyle mało widoczne, że możesz nadal nosić ubrania.

Domowe sposoby na świecące plamy po żelazku to:

Sól: białą odzież z bawełny zwilż zimną wodą, posyp drobną solą kuchenną. Wysusz na słońcu, ponownie zanurz w wodzie, dobrze wypłucz i przeprasuj.

Boraks: lekko przyżółcone miejsce na białym płótnie potrzyj szmatką zwilżoną roztworem wody z boraksem (2 łyżeczki boraksu na szklankę wody). Wypłucz w letniej wodzie i jeszcze raz wyprasuj.

(2 łyżeczki boraksu na szklankę wody). Wypłucz w letniej wodzie i jeszcze raz wyprasuj. Cukier: świeże ślady po żelazku na białej bawełnianej bluzce koszulowej potrzyj kawałkiem cukru zwilżonym wodą lub pianą z białek, z dodatkiem soli. Pozostaw na 15 minut, potem spłucz letnią wodą.

zwilżonym wodą lub pianą z białek, z dodatkiem soli. Pozostaw na 15 minut, potem spłucz letnią wodą. Chlor: mocno przypalone miejsce na odzieży z płótna wypłucz w ciepłej wodzie, a plamy natrzyj roztworem bielinki lub innego preparatu, który zawiera chlor. Gdy zbieleją, wypłucz tkaninę i przeprasuj.

lub innego preparatu, który zawiera chlor. Gdy zbieleją, wypłucz tkaninę i przeprasuj. Woda utleniona: aby usunąć przypalenie z żelazka na ubraniu, zwilż je zimną wodą, wyciśnij i zalej plamę 10%. wodą utlenioną. Po chwili spłucz czystą wodą.

Po chwili spłucz czystą wodą. Ziemniaki: błyszczące plamy po żelazku (tzw. wyświecenia) na wełnianej odzieży pokryj pulpą ze świeżo utartych ziemniaków (bez skórki) i energicznie wyszczotkuj.

(bez skórki) i energicznie wyszczotkuj. Ocet: zaparzaczkę (czyli kawałek tkaniny używanej do prasowania) zwilż w roztworze wody z octem (1,5 szklankę octu na 2 szklanki wody), przetrzyj świecące plamy na czarnym ubraniu i prasuj po lewej stronie przez tę samą zaparzaczkę.

fot. Świecące plamy po żelazku/Adobe Stock, MK Studio

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.04.2018.

