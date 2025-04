Plamy z żywicy na ubraniu nie zniszczą tkaniny, jeśli będziesz działać szybko. Żywicę z ubrania usuniesz m.in. za pomocą acetonu. Zabrudzenie zniknie też po zastosowaniu terpentyny albo spirytusu. Bądź jednak ostrożna przy ich użyciu. Nieumiejętne próby mogą zniszczyć tkaninę.

Jeśli poplamiłaś sobie spodnie czy bluzkę i szukasz porady, jak ją skutecznie usunąć, na pewno natknęłaś się na poradę, aby wyprasować plamę. Od razu uprzedzamy - nie jest to dobry pomysł!

Podczas prasowania plamy żywica rozpuści się pod wpływem ciepła i część może wsiąknąć mocno w tkaninę. W ten sposób jedynie utrwalisz plamę i sprawisz, że stanie się jeszcze trudniejsza do usunięcia.

Podobną zasadę należy stosować w przypadku plam z antyperspirantu. Wysoka temperatura prasowania tylko je utrwala. Nie używaj ani tradycyjnego żelazka, ani stacji parowej. Plama z żywicy na pewno nie zejdzie przy użyciu ciepła. Lepiej zastosuj inne metody - bardziej chemiczne.

fot. Żywica/Adobe Stock, Pontus Edenberg

Jak usunąć plamę z żywicy, którą masz na ubraniu wykonanym z naturalnej tkaniny, takiej jak bawełna, len czy jedwab? Możesz zrobić to na kilka sposobów. Na początku wypróbuj spirytus lub denaturat. Pod plamę podłóż grubszą warstwę ręcznika papierowego, a następnie przyłóż zwilżony wybranym płynem wacik.

Kilkukrotnie dociskaj lekko wacik, aby wchłonął nadmiar żywicy. Wymieniaj waciki często na świeże i pamiętaj, aby były dość mocno nasączone. Nie pocieraj! Kiedy plama zejdzie w całości, wypierz ubranie jak zwykle.

Innym sposobem, który pomoże usunąć żywicę z ubrania wykonanego z naturalnego materiału, jest zastosowanie roztworu spirytusu i terpentyny w proporcji 3:1. Sprawdzi się także kosmetyczny aceton.

Postępuj z nimi tak samo jak ze spirytusem. Po usunięciu plamy wybranym środkiem upierz tkaninę w letniej wodzie z dodatkiem proszku do prania lub mydła szarego. Pamiętaj, aby najpierw przeprowadzić próbę na niewidocznej części ubrania.

Z włóknami syntetycznymi postępuje się bardzo podobnie, jak w przypadku włókien naturalnych. Pod plamę z żywicy podłóż papierowy ręcznik bądź chusteczkę higieniczną, następnie odsączaj nadmiar żywicy wacikiem zanurzonym uprzednio w roztworze ze spirytusu i terpentyny w proporcji 1:1. Na koniec wypierz w letniej wodzie z dodatkiem proszku, płynu lub mydła.

Pamiętaj: aby usunąć żywicę z ubrań wykonanych z materiałów syntetycznych (poliester, nylon, akryl) nigdy nie używaj acetonu. W ten sposób możesz całkowicie zniszczyć ubranie!

Usuwanie żywicy z karoserii samochodu nie jest trudne. Potrzebujesz do tego dwóch szmatek oraz spirytusu. Pierwszą szmatkę nasącz alkoholem (musi być mocno wilgotna, ale nie ociekać), a następnie przyłóż do miejsca zabrudzonego żywicą. Pozostaw na ok. 30 sekund, maksymalnie minutę. Jeśli przetrzymasz spirytus dłużej, możesz uszkodzić lakier na karoserii.

Na koniec przetrzyj miejsce zabrudzenia czystą szmatką zamoczoną w letniej wodzie i wytrzyj do sucha.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.04.2021.

