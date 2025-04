Plamy z podkładu na ubraniu, zwłaszcza przy dekolcie, zdarzyły się pewnie każdej z nas. Najbardziej widoczne są te na białej bluzce, ale najtrudniejsze do wywabienia te na skórzanej kurtce. Na szczęście, większość plam z podkładu można usunąć domowymi sposobami.

Płyn do naczyń najlepiej radzi sobie z usuwaniem świeżych plam z podkładu. Nanieś na plamę odrobię płynu i chwilę energicznie wcieraj. Teraz wystarczy uprać ubranie według zaleceń producenta i zapomnieć o plamie.

Jeśli zabrudzenie zdążyło już wyschnąć, wcześniej warto namoczyć tkaninę w zimnej wodzie z płynem do mycia naczyń.

Ta metoda najlepiej sprawdza się przy białych i jasnych ubraniach. Warto pamiętać, że zielony płyn do mycia naczyń może nie być najlepszym pomysłem. Znacznie lepiej wykorzystać detergent o jasnym kolorze. Świetnie sprawdzą się także balsamy, które dodatkowo nie będą działały drażniąco na materiał.

Płyn do demakijażu świetnie radzi sobie z usuwaniem podkładu z twarzy, dlaczego więc nie miałby poradzić sobie z brudną bluzką?

Wystarczy wylać na wacik płyn do demakijażu i przyłożyć do tkaniny na kilka chwil. Przez pierwsze 2-3 minuty nie pocieraj - niech wacik wchłonie część zabrudzenia. Dopiero następnie weź świeży wacik, jeszcze raz nasącz go płynem i pocieraj lekko tkaninę, aż plama zniknie. Potem wypierz ubranie według zaleceń producenta.

Uwaga na kosmetyki o olejowej formule! Jeśli używasz tłustego płynu do demakijażu, to możesz narobić więcej szkód niż pożytku. Płyn może być zwyczajnie tłusty, a usuwanie tłustych plam może być jeszcze trudniejsze, niż usuwanie plam z podkładu. Dlatego lepiej sięgnij po łagodny płyn micelarny albo lekkie mleczko o nietłustej formule.

Plama z podkładu może być wyczyszczona za pomocą płatka kosmetycznego (lub szmatki), nasączonego spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną. Ten sposób przetestuj jednak na niewidocznym skrawku materiału, aby nie zniszczyć ubrania.

Jeśli nic złego nie stanie się z tkaniną, przyłóż na zabrudzenie szmatkę nasączoną wybranym płynem, a po ok. 20 sekundach delikatnie potrzyj, aby plama zeszła. Wypierz jak zwykle.

Pomocne przy wywabianiu tego rodzaju trudnych, olejowych zabrudzeń może być także zwykłe szare mydło. Wystarczy namoczyć tkaninę, delikatnie wetrzeć odrobinę szarego mydła w plamę i energicznie pocierać.

Jeżeli to nie wystarczy, konieczne będzie namoczenie ubrania w ciepłej wodzie z szarym mydłem i pozostawienie na 45-50 minut. Mydło możesz zetrzeć do miski przy pomocy nożyka lub tarki, a następnie zrobić niewielką ilość piany. Po tym czasie trzeba wyprać ulubioną koszulę lub spodnie jak zawsze.

Użycie szarego mydła do odplamiania należy do nieinwazyjnych sposobów, dostaniesz je w drogerii, sklepie chemicznym lub w aptece. Sprawdzi się przy usuwaniu plam z podkładu, np. z jeansów czy skórzanych kurtek. Możesz także wypróbować specjalne mydełko odplamiające, które dostaniesz w większości popularnych drogerii. To naprawdę skuteczny sposób na usuwanie nawet z pozoru niemożliwych do wywabienia plam.

Plamy z podkładu możesz zmyć także odżywką do włosów. Używa się jej przecież do neutralizowania i usuwania nadmiaru oleju kosmetycznego z włosów, dlaczego więc nie spróbować usunąć tłustej plamy z podkładu?

Ubrudzone ubranie połóż na ręczniku i polej plamę letnią wodą. Następnie wcieraj odżywkę w zabrudzone miejsce, aż do pojawienia się piany.

Pozostaw plamę ze spienioną odżywką na 25-30 minut, a później upierz ubranie tak samo jak zwykle.

