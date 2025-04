Plamy ze smaru na ubraniach to prawdziwe utrapienie, na szczęście możesz sobie z nimi poradzić domowymi sposobami

Jak usunąć plamy ze smaru? Możesz do tego wykorzystać domowe sposoby. Sprawdzi się soda oczyszczona, płyn do mycia naczyń, szare mydło, a nawet... masło. Możesz także sięgnąć po uniwersalną pastę BHP lub benzynę ekstrakcyjną. Metodę zawsze musisz dobrać do rodzaju tkaniny, aby nie zniszczyć ubrań.