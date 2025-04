Plamy z czerwonego wina wydają się wyjątkowo skomplikowane do wywabienia. Nie jest to jednak nic trudnego pod warunkiem, że będziesz działać szybko. Łatwiej usunąć świeże plamy z czerwonego wina niż te, które zdążyły wsiąknąć we włókna i zaschnąć. Podobnie postępuj, gdy twoim problemem są plamy z krwi. Zobacz, jak szybko usunąć ślad po rozlanym winie domowymi sposobami.

Spis treści:

Najłatwiej jest usunąć świeżą plamę z wina, dlatego że barwnik nie wniknął głęboko we włókno tkaniny. W związku z tym działaj szybko, gdy tylko plama się pojawi. Im szybciej zareagujesz, tym łatwiej będzie ci usunąć plamę i zajmie ci to mniej czasu.

Pamiętaj, aby zarówno w przypadku świeżych, jak i starych plam zawsze zrobić próbę na niewidocznej części materiału. Jeśli po zastosowaniu wybranego sposobu nic się nie uszkodzi, możesz bezpiecznie użyć go na plamę.

Oto skuteczne sposoby na świeże plamy z wina:

sól : posyp obficie plamę solą, a następnie zostaw na kilka minut, aby wchłonęła plamę z czerwonego wina. Następnie od razu zapierz plamę w rękach lub w pralce.

: posyp obficie plamę solą, a następnie zostaw na kilka minut, aby wchłonęła plamę z czerwonego wina. Następnie od razu zapierz plamę w rękach lub w pralce. soda oczyszczona : Zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą w takich proporcjach, aby stworzyć pastę. Nałóż na świeżą plamę i pozostaw na ok. 5-7 minut. Następnie spłucz zimną wodą i od razu zapierz ubranie.

: Zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą w takich proporcjach, aby stworzyć pastę. Nałóż na świeżą plamę i pozostaw na ok. 5-7 minut. Następnie spłucz zimną wodą i od razu zapierz ubranie. mleko : zabrudzoną tkaninę włóż do zimnego mleka i mocz przez ok. 30 minut. Następnie spłucz zimną wodą i zapierz.

: zabrudzoną tkaninę włóż do zimnego mleka i mocz przez ok. 30 minut. Następnie spłucz zimną wodą i zapierz. białe wino : plamę z czerwonego wina możesz zneutralizować... winem białym. Zalej czerwony ślad dość obficie, aby rozcieńczyć plamę. Następnie osusz plamę ręcznikiem papierowym, wypłucz w zimnej wodzie, a następnie upierz.

: plamę z czerwonego wina możesz zneutralizować... winem białym. Zalej czerwony ślad dość obficie, aby rozcieńczyć plamę. Następnie osusz plamę ręcznikiem papierowym, wypłucz w zimnej wodzie, a następnie upierz. ocet i płyn do naczyń : wymieszaj ocet z płynem do naczyń w proporcji 1:1, a następnie nałóż na plamę. Delikatnie pocieraj palcem lub łyżeczką, a następnie przelej zimną wodą i upierz.

: wymieszaj ocet z płynem do naczyń w proporcji 1:1, a następnie nałóż na plamę. Delikatnie pocieraj palcem lub łyżeczką, a następnie przelej zimną wodą i upierz. woda utleniona: białe tkaniny możesz odplamić, polewając ślad z wina wodą utlenioną. W przypadku delikatnych tkanin, np. jedwabiu, rozcieńcz ją wcześniej wodą. Przelej plamę, a następnie od razu wypłucz w zimnej wodzie i upierz.

fot. Jak usunąć plamę z czerwonego wina/Adobe Stock, New Africa

Usuwanie plam z czerwonego wina, które zdążyły już zaschnąć lub zostały raz uprane i utrwalone, jest trudniejsze, ale możesz sobie z nimi poradzić domowymi sposobami. Najłatwiej jest z białymi tkaninami, które możesz polać wodą utlenioną lub po prostu włożyć do wybielacza.

Jeśli plamy z czerwonego wina zdążyły wyschnąć lub zauważyłaś je dopiero po praniu, przyda się sok z cytryny, mleko lub mąka ziemniaczana. Pamiętaj, aby zawsze zrobić najpierw próbę na niewidocznej części tkaniny.

Oto kilka domowych patentów na stare plamy z czerwonego wina:

pasta z sody oczyszczonej : zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą, aby uzyskać gęstą pastę. Nałóż pastę na plamę i pozostaw na kilka godzin. Następnie spłucz i wypierz tkaninę jak zwykle.

: zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą, aby uzyskać gęstą pastę. Nałóż pastę na plamę i pozostaw na kilka godzin. Następnie spłucz i wypierz tkaninę jak zwykle. gliceryna : nałóż glicerynę na plamę i pozostaw na kilka godzin. Spłucz zimną wodą i wypierz jak zwykle.

: nałóż glicerynę na plamę i pozostaw na kilka godzin. Spłucz zimną wodą i wypierz jak zwykle. ocet i soda oczyszczona : posyp lekko wilgotną plamę sodą oczyszczoną. Po ok. 10 minutach zalej octem, poczekaj, aż się spieni, a następnie wypłucz i wypierz jak zwykle.

: posyp lekko wilgotną plamę sodą oczyszczoną. Po ok. 10 minutach zalej octem, poczekaj, aż się spieni, a następnie wypłucz i wypierz jak zwykle. kwas cytrynowy i sól : wymieszaj kwas cytrynowy z solą, aby uzyskać pastę. Nałóż na plamę, pozostaw na ok. 2 godziny, a następnie wypierz jak zwykle.

: wymieszaj kwas cytrynowy z solą, aby uzyskać pastę. Nałóż na plamę, pozostaw na ok. 2 godziny, a następnie wypierz jak zwykle. mleko : polej plamę z czerwonego wina gorącym mlekiem, zostaw na ok. godzinę lub dwie, a następnie wypłucz.

: polej plamę z czerwonego wina gorącym mlekiem, zostaw na ok. godzinę lub dwie, a następnie wypłucz. amoniak : namocz tkaninę w wodze z odrobiną amoniaku, a następnie upierz ręcznie wodą z mydłem.

: namocz tkaninę w wodze z odrobiną amoniaku, a następnie upierz ręcznie wodą z mydłem. mąka ziemniaczana : posyp plamy z wina mąką ziemniaczaną, a następnie skrop sokiem z cytryny. Zostaw na 2 godziny, a następnie wypłucz i wypierz jak zwykle.

: posyp plamy z wina mąką ziemniaczaną, a następnie skrop sokiem z cytryny. Zostaw na 2 godziny, a następnie wypłucz i wypierz jak zwykle. krem do golenia: na starą plamę z wina nanieś obficie krem do golenia. Po 15 minutach spłucz i wypierz jak zwykle.

fot. Sposoby na stare plamy z czerwonego wina/Adobe Stock, Gina Sanders

Plamy z czerwonego wina na dywanie mogą wydawać się katastrofą, ale istnieją skuteczne domowe metody, które mogą uratować Twój dywan. Kluczem do sukcesu jest szybka reakcja oraz odpowiednie środki czystości, w tym także domowe detergenty.

Jak tylko rozlejesz wino, użyj czystego ręcznika papierowego lub szmatki, aby delikatnie osuszyć plamę, nie pocierając, aby nie rozprowadzać wina dalej po dywanie. Jeśli mimo to pozostanie ślad, wypróbuj te domowe sposoby:

posyp plamę obficie solą, pozostaw na ok. godzinę, a następnie upierz ten fragment dywanu jak zwykle.

zwilż plamę, a następnie posyp sodą. Kiedy wchłonie część wina (po ok. 10 minutach), zalej plamę octem, poczekaj, aż się zapieni, a następnie upierz ten fragment dywanu.

przygotuj pastę z sody oczyszczonej i wody, a następnie obficie wyłóż na plamę. Pozostaw na ok. godzinę, a następnie ostrożnie usuń i wypierz ten fragment dywanu.

fot. Jak usunąć plamy z czerwonego wina z dywanu/Adobe Stock, New Africa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 4.03.2012 przez Agnieszkę Kobroń.

