Choć wielu kojarzy go głównie z kuchnią, ocet ma szerokie zastosowanie również w domowej pralni (ale też całej łazience). Możesz z nim wysprzątać wszystkie zakamarki, ale także skutecznie zadbać o pranie, w szczególności ręczniki. Ocet to prawdziwe remedium na wiele codziennych łazienkowych bolączek. Sprawdź, jak go stosować.

Do prania najlepiej sprawdzi się tradycyjny ocet spirytusowy - jest tani i skuteczny, ale przede wszystkim bezbarwny. Doskonale usuwa osady z detergentów, które oblepiają włókna, a dodatkowo neutralizuje zapachy. Jest uniwersalnym rozwiązaniem zarówno do białych, jak i kolorowych tkanin - nie niszczy ich i nie zmienia ich koloru.

Możesz także użyć octu jabłkowego, który szczególnie polecany jest do delikatnych tkanin, takich jak jedwab czy bawełna organiczna. W przypadku tych materiałów musisz bardzo uważać z ilością. Kwas octowy może je uszkodzić, dlatego dodawaj do prania minimalną ilość. Wystarczą 2 łyżki octu na całe pranie - możesz dodatkowo wymieszać je z niewielką ilością wody.

Warto także pamiętać, że złotawy kolor octu jabłkowego może zabarwić jasne ubrania, dlatego musisz zachować ostrożność i nie przesadzać z ilością. Jeśli nie jesteś pewna, bezpieczniej będzie trzymać się klasycznego octu spirytusowego - sprawdzi się w każdej sytuacji.

fot. Jak stosować ocet do prania/Adobe Stock, Alexandr Denisenko

Jednym z podstawowych zastosowań octu jest zmiękczanie tkanin - świetnie zastępuje on chemiczne płyny do płukania i nie oblepia włókien, dzięki czemu pozostają miękkie i puszyste. Wystarczy wlać pół szklanki octu do komory na płyn do płukania, aby ubrania stały się miękkie i delikatne w dotyku.

Dodatkowo, ocet neutralizuje resztki detergentów, które mogą powodować podrażnienia skóry. Jednocześnie sam nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu. Jeśli się tego obawiasz, możesz dodać 2-3 krople ulubionego olejku zapachowego do komory na płyn.

Kolejną zaletą octu jest jego zdolność do neutralizacji i eliminacji nieprzyjemnych zapachów, takich jak dym, pot czy wilgoć. Wystarczy dodać pół szklanki octu do prania (w miejsce płynu do płukania), aby skutecznie pozbyć się bakterii odpowiedzialnych za brzydkie aromaty. Ocet sprawdzi się również jako odplamiacz - świeże zabrudzenia z tłuszczu, wina czy plamy z kawy można usunąć, namaczając tkaninę w roztworze octu i wody (w proporcjach 1:1) przez około 30 minut przed praniem.

Dodatkowo ocet doskonale pielęgnuje pralkę i przedłuża jej żywotność. Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się kamienia i resztek detergentów, które mogą obniżać wydajność urządzenia. Aby wyczyścić pralkę, raz w miesiącu wlej szklankę octu do pustego bębna i uruchom program na 60 stopni.

Jeśli twoje ręczniki zrobiły się szorstkie i straciły swoją puszystość (zamiast tego są płaskie i wyglądają jak dywanik łazienkowy), ocet z pewnością sobie z tym poradzi. Dodatkowo oblepione detergentami przestają chłonąć wodę. Dlatego w przypadku ich prania najlepiej całkowicie zrezygnuj z płynów do płukania i zamiast tego użyj octu. Jeśli są bardzo szorstkie, namocz je w mieszance wody i octu (1 szklanka octu na 4 litry wody) na godzinę przed praniem.

Ręczniki narażone na wilgoć w bardzo ciepłej łazience albo ciasno ułożone na wieszaku mogą przejść zapachem stęchlizny. W takim przypadku dodaj pół szklanki octu bezpośrednio do bębna pralki. Ocet neutralizuje bakterie i odświeży tkaninę. Zabieg ten powtarzaj regularnie, przynajmniej raz w miesiącu. Pamiętaj też, aby często wymieniać ręczniki.

