fot. Adobe Stock

Na skróty:

Rybiki cukrowe to bezskrzydłe owady pokryte charakterystyczną srebrną łuską. Długość życia rybika cukrowego wynosi maksymalnie 4 lata, choć w sprzyjających warunkach może żyć nawet 2 razy dłużej.

Rybik mierzy najwyżej 11 mm długości, porusza się bardzo szybko. Rybiki cukrowe żyją i rozmnażają się tam gdzie jest ciepło, ciemno i wilgotno, dlatego najczęściej zamieszkują łazienki, zwłaszcza te słabo wentylowane.



fot. Adobe stock

Walka z rybikami nie musi być tak uciążliwa jak ta, którą prowadzimy aby pozbyć się prusaków, choć podobnie jak one, rybiki także nie lubią światła. To dlatego kiedy zapalisz światło rybiki szybko chowają się w zakamarki lub uciekają wzdłuż fug i ścian.

Rybiki cukrowe nie potrafią skakać ani latać, do poruszania się używają odnóży. Ich charakterystyczną cechą są 2 długie czułki.

Są zwinne niczym małe rybki, a czemu nazywamy je cukrowymi? Uwielbiają produkty zawierające skrobię, a więc cukier. Kiedy na swojej drodze napotkają kryształek białego cukru, na pewno nim nie wzgardzą.

No właśnie: czy rybiki to szkodniki, a może nie warto ich tępić, bo są... pożyteczne? Choć na ogół nie lubimy w domu dzikich lokatorów, akurat rybiki cukrowe nie przenoszą chorób ani bakterii, zatem nie są groźne dla ludzi.

Same owady nieszczególnie dają o sobie znać, czasem nawet trudno zauważyć, że w łazience zamieszkały rybiki. Żywią się resztkami tego, co znajdą na podłodze, blacie, wannie, więc można powiedzieć, że robią za nas porządki. I nie będzie to przesadą, bo jeśli dbasz o czystość i na bieżąco ścierasz kurz, a przy tym nie dopuszczasz do sytuacji, w której w fugach i na podłodze zalega woda po kąpieli, raczej nie zaprosisz ich do swojego domu.

Rybiki żywią się resztkami pożywienia a także martwym naskórkiem, włosami, nitkami tkanin, okruchami, łupieżem (to dlatego w łazience nie głodują!), tapetą, a nawet kartkami papieru, ponieważ potrafią trawić celulozę. I o ile dla nas, ludzi, nie są groźne, to książki potrafią zniszczyć. Jeśli więc obawiasz się o swoją domową biblioteczkę, zobacz jak pozbyć się rybików z domu.

Jeśli jeszcze nie masz rybików, postaraj się ich nie zapraszać. Nie wkładaj mokrych ubrań do kosza na pranie, wietrz łazienkę po kąpieli. Jeśli mimo wszystko masz problem z wilgocią w łazience, zainwestuj w pochłaniacz wilgoci.

Jak pozbyć się rybików skutecznie? To może nie być takie proste. Rybiki potrafią przeżyć bez dostępu do pożywienia nawet rok! Dlatego metoda na posprzątanie i "przeczekanie" nie będzie skuteczna. Rozmnażają się dosyć szybko, jednak tym, za czym nie przepadają jest zapach cytryny i lawendy.

Rybiki cukrowe nie znoszą także zapachu cynamonu i goździków na także rozmarynu, dlatego warto rozłożyć je w szafkach, jeśli rybiki zadomowiły się w kuchni.

Aby pozbyć się rybików z łazienki, przygotuj pułapkę z cukru. Potrzebne będą:

zwykły słoik,

odrobina cukru lub miodu,

gruby sznurek lub tkanina.

Słoik owiń tkaniną lub sznurkiem (tylko z zewnątrz), nasyp do środka łyżeczkę cukru lub odrobinę miodu i ustaw w miejscu, w którym często bytują.

Rybiki łatwo dostaną się do środka pułapki, za to nie będą umiały wydostać się ze śliskiego słoika. W ten sposób zostaną uwięzione.

Innym sposobem na to jak pozbyć się rybików z łazienki jest pułapka z kwasu borowego. Jeśli chcesz wytruć rybiki, wymieszaj kwas borowy z cukrem pudrem. Rozpuszczonym kwasem w wodzie możesz tez przetrzeć płytki. Pamiętaj jednak, że kwas borowy jest trujący także dla zwierząt i ludzi, więc nie stosuj go, jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta domowe.

Jeśli nie chcesz walczyć z rybikami sama, możesz też kupić gotowy preparat w sprayu lub pułapkę na rybiki.

Masz problem z insektami? Zobacz jak się z nimi rozprawić:Jak pozbyć się moli spożywczych?Pluskwy w domu - wiemy jak je wytępićSkuteczne sposoby na mrówki