Mrówki atakują zwykle wiosną, przeciskając się do domów przez szczeliny, ale z łatwością wchodzą też do niego przez otwarte okna i drzwi. Pojawiają się na blatach szafek i stołach, zwłaszcza gdy pozostaną tam resztki jedzenia. W ogrodzie także mogą być prawdziwym utrapieniem - niszczą grządki i drążą korytarze, powodując zapadanie się kostki brukowej. Pozbycie się ich nie jest wcale łatwe, ale nie niemożliwe. Możesz zrobić to domowymi sposobami albo skorzystać z gotowych preparatów.

Jak pozbyć się mrówek z domu? Spróbuj sięgnąć po domowe, naturalne i ekologiczne sposoby. Z ich pomocą możesz skutecznie odstraszyć te małe insekty, dzięki czemu nie będą chciały wizytować w twoim domu.

Najważniejsze jest jednak, aby regularnie sprzątać w kuchni i nie zostawiać resztek jedzenia na blacie ani na podłodze (często przecież coś spada ze stołu i ląduje w zakamarkach). Przynajmniej raz w roku (np. podczas wiosennych porządków) wyczyść też dokładnie przestrzenie za meblami.

Jeśli wiesz, że mrówki wchodzą do domu przez szczeliny w drzwiach czy oknach, spróbuj je zalepić lub uszczelnić. Małe szczeliny możesz zabezpieczyć nawet niewielką ilością silikonu lub gumy montażowej. Sprawdzą się także specjalne taśmy, a nawet kropki żelowe, stosowane w rękodziele (np. przy produkcji świec zapachowych).

Najpopularniejsze domowe sposoby na mrówki w domu to:

Proszek do pieczenia albo soda oczyszczona – wysyp proszek w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mrówki.

– wysyp proszek w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mrówki. Woda z sokiem z cytryny – przygotuj roztwór w proporcjach jedna cytryna na szklankę wody i codziennie przecieraj nią szafki kuchenne lub spryskuj miejsca, w których owady się pojawiają.

– przygotuj roztwór w proporcjach jedna cytryna na szklankę wody i codziennie przecieraj nią szafki kuchenne lub spryskuj miejsca, w których owady się pojawiają. Woda z pieprzem lub z solą – szklankę wody zmieszaj z pięcioma płaskimi łyżeczkami przyprawy, przelej do butelki ze spryskiwaczem i rozpyl w newralgicznych miejscach.

– szklankę wody zmieszaj z pięcioma płaskimi łyżeczkami przyprawy, przelej do butelki ze spryskiwaczem i rozpyl w newralgicznych miejscach. Świeże liście pomidora , czarnego orzecha lub czarnego bzu – rozłóż je na trasie, którą mrówki wchodzą do twojego domu, ten zapach je odstraszy.

, – rozłóż je na trasie, którą mrówki wchodzą do twojego domu, ten zapach je odstraszy. Spleśniała cytryna sprawdzi się w przypadku, gdy mrówki weszły do szafek. To szybki domowy sposób na mrówki!

sprawdzi się w przypadku, gdy mrówki weszły do szafek. To szybki domowy sposób na mrówki! Skórka pomarańczy – zetrzyj ją na tarce i rozsyp tam, gdzie pojawiają się mrówki.

– zetrzyj ją na tarce i rozsyp tam, gdzie pojawiają się mrówki. Szmatka nasączona octem – przetrzyj nią miejsca, z których wychodzą mrówki, powinno je to skutecznie odstraszyć.

przetrzyj nią miejsca, z których wychodzą mrówki, powinno je to skutecznie odstraszyć. Cynamon – kolejny zapach, którego mrówki nie lubią. Rozsyp go wokół miejsc, które sobie upodobały, na przykład wokół doniczek z kwiatami.

Walcząc z mrówkami w ogrodzie, pamiętaj, że robią w nim też wiele dobrego. Przede wszystkim spulchniają glebę i zjadają niektóre szkodniki, ale także roznoszą nasiona roślin, likwidują resztki zwierząt i roślin. Jeśli stają się utrapieniem i zaczynają zbyt mocno się panoszyć, zdecydowanie lepiej je odstraszać niż truć.

Skuteczne sposoby na mrówki w ogrodzie to przede wszystkim:

Ocet – jego intensywny zapach odstrasza mrówki, podobnie jak pomaga zwalczyć wiele szkodników.

– jego intensywny zapach odstrasza mrówki, podobnie jak pomaga zwalczyć wiele szkodników. Roztwór soli – możesz go stosować na tarasie, ale na grządce lepiej nie, może zaszkodzić roślinom.

– możesz go stosować na tarasie, ale na grządce lepiej nie, może zaszkodzić roślinom. Fusy z kawy – rozsypuj je na ulubionych trasach mrówek i przy wejściach do mrowisk. To sprawdzony domowy sposób na mrówki.

– rozsypuj je na ulubionych trasach mrówek i przy wejściach do mrowisk. To sprawdzony domowy sposób na mrówki. Rośliny odstraszające mrówki – mrówki nie lubią piołunu, lawendy, mięty, tymianku, majeranku, czosnku, pietruszki i pomidorów. Posadź je na obrzeżach grządek, a na trasach, którymi mrówki wędrują, oraz wokół mrowiska układaj ich liście.

Jeśli domowe sposoby na mrówki w domu czy ogrodzie zawiodą, możesz sięgnąć po gotowe preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych i marketach budowlanych. Dostępne są w formie proszku lub sprayu, czasem także granulek.

Jeśli zdecydujesz się na ich stosowanie, pamiętaj, aby zabezpieczyć je przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Zamknij pomieszczenie, w którym stosujesz środek i poczekaj do całkowitego odparowania lub wyczyść dokładnie całą przestrzeń, kiedy środek przestanie działać.

W przypadku stosowania sprayu pamiętaj o odpowiedniej wentylacji w mieszkaniu. Stosując środki w ogrodzie również nie dopuszczaj do nich zwierząt ani dzieci.

