Jak zwalczyć pluskwy w materacu i na łóżku? Skuteczne sposoby na pluskwę łóżkową. Czy pluskwa gryzie?

Pluskwy łóżkowe (Cimex lectularius) to owady od 1 do 7 mm wielkości, które składają jaja we wszelkich szczelinach w domu, szczególnie w łóżkach i materacach. Żywią się krwią i ich ugryzienie jest bolesne. Mogą przenosić gronkowca złocistego. Jak wytępić pluskyw z łóżka i z materaca i jak im zapobiegać?