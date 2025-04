Cynamon na rybiki to stary, domowy sposób na odstraszenie szkodników. Rybiki cukrowe, inaczej srebrzyki, nie przepadają za intensywnymi zapachami, dlatego korzenne, aromatyczne przyprawy to świetny sposób na pozbycie się ich. Jeśli nie chcesz stosować w domu chemicznych oprysków, sprawdź ten domowy sposób.

Rybiki przede wszystkim nie lubią ostrych i mocnych zapachów. Odstrasza je nie tylko cynamon, ale także ocet, sok z cytryny i goździki. Przeszkadza im także rozmaryn i niektóre ostre przyprawy. Rybiki lubią przebywać nie tylko w łazience, ale także w kuchni, dlatego możesz "udekorować" szafki cynamonem, gałązkami rozmarynu czy plastrami cytryny.

fot. Cynamon na rybiki/Adobe Stock, eleonimages

Znalezienie gniazda rybików nie należy do prostych zadań. Zwykle zbierają się w trudno dostępnych dla człowieka miejscach. Lubią przede wszystkim szczeliny w płytkach i listwach przypodłogowych, przestrzeń pod wanną oraz kąty, w których zazwyczaj stoją mopy czy wilgotne ścierki do podłogi.

Czasem można je spotkać także w rogach niskich szafek. Jeśli jest ich dużo, mogą przebywać w zasadzie w każdej szczelinie, nawet pod obuwiem (szczególnie jeśli buty mają duże wgłębienia w podeszwach, np. traktory) czy pod dywanikiem łazienkowym.

Jeśli więc chcesz pozbyć się rybików raz na zawsze, musisz działać tam, gdzie mogą mieć swoje gniazdo.

W walce z rybikami możesz sięgać zarówno po cynamon w formie kory, jak i po mieloną przyprawę. Laski cynamonu ułóż w szafkach łazienkowych lub kuchennych. Będą nie tylko skutecznym sposobem na odstraszenie rybików, ale także piękną, pachnącą dekoracją pomieszczenia.

Mielony cynamon rozsyp w szczelinach, dookoła wanny, a także w rogach łazienki czy kuchni. Możesz go wysypać także w okolicach kosza na śmieci oraz papieru toaletowego - rybiki żywią się celulozą. Mielony cynamon wymieniaj co ok. 5 dni, żeby zawsze był świeży i wydzielał zapach.

Jeśli chodzi o laski cynamonu, wymieniaj je dopiero wtedy, kiedy przestaniesz wyczuwać zapach przyprawy po otwarciu szafki czy szuflady. Zwykle będzie to ok. 10-14 dni. Pamiętaj też, aby trzymać czystość w domu, często odkurzać i myć podłogi. Nie zostawiaj także wilgotnych ścierek czy mopa - wrzucaj je do pralki lub czyść w rękach i rozwieszaj do wyschnięcia, a mopy przechowuj bez materiałowych nakładek. Robaki w domu w większości przypadków nie lubią nadmiernej czystości i suchych przestrzeni.

fot. Cynamon na rybiki/Adobe Stock, Pixel-Shot

