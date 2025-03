Pranie dużego dywanu to zadanie pracochłonne, dlatego wiele osób decyduje się oddać swój dywan do profesjonalnej pralni. Wiele firm oferuje dojazd do klienta, dlatego nie musisz martwić się tym, jak go zawieźć. Jasne dywany należy prać co pół roku, ciemne - przynajmniej raz na kilkanaście miesięcy. Łatwo więc policzyć, że usługa może okazać się droga, zwłaszcza przy większej ilości dywanów w mieszkaniu.

Czyszczenie dywanów warto przeprowadzać przynajmniej raz w roku, a także zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują. Jesienią i zimą zwykle częściej potrzebują prania, bo domownicy lub zwierzęta przynoszą do domu np. błoto. Jak wyczyścić dywan szybko i sprawnie? Wykorzystaj te domowe sposoby.

Przed przystąpieniem do prania dywanu trzeba go porządnie odkurzyć. Jeśli jest wyjątkowo brudny, a dodatkowo włosie udeptane lub jest to model z wysokim runem, może być konieczne wytrzepanie go. Odgłos trzepania dywanów rozbrzmiewał kiedyś na każdym osiedlu, dziś wydaje się, że powoli odchodzi do lamusa.

Wytrzepać dywan możesz także na balkonie, jeśli masz na to odpowiednią ilość miejsca. Zamiast trzepania możesz wykorzystać bardzo mocny odkurzacz, np. przemysłowy. Czyszczenie dywanów każdorazowo musisz zacząć i skończyć odkurzaniem. Dzięki temu pozbędziesz się wszystkich zanieczyszczeń i drobnoustrojów.

Dywany odkurzaj przynajmniej raz w tygodniu. Jeśli masz dzieci lub zwierzęta - nawet częściej. Maluchy często bawią się na dywanie i wdychają zanieczyszczenia, a zwierzęta zostawiają we włosiu własną sierść lub resztki błota i piachu.

Jak wyczyścić dywan

Nie bez znaczenia dla kondycji dywanu jest jego regularne pranie. Pozwala to nie tylko zachować włosie w czystości, ale sprawia, że pozostaje ono na długo miękkie. Jak wyczyścić dywan na sucho domowymi sposobami?

Czyszczenie dywanów: skrobia ziemniaczana

Jeśli aktualnie nie masz pod ręką specjalnego proszku do prania dywanów albo nie chcesz używać środków chemicznych, zrób własny proszek. 4 łyżki drobno startych płatków mydlanych zmieszaj z około 1,5 szklanki skrobi ziemniaczanej. Możesz także wykorzystać boraks.

Rozsyp na dywanie, wetrzyj w dywan i odczekaj ok. 25 minut. W tym czasie nie chodź po dywanie ani nie wpuszczaj na niego innych. Następnie wystarczy dokładnie odkurzyć całość i gotowe!

Jak wyczyścić dywan: roztwór octu i soli

Ta metoda, mimo iż płynna, także pozwala wyczyścić dywan na sucho. Ocet, podobnie jak soda oczyszczona, to doskonały środek czyszczący. Jeśli dywan jest mocno zabrudzony, a w dodatku w niektórych miejscach pojawiły się wyraźne plamy, najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie płynu piorącego właśnie na bazie octu.

Składniki znajdziesz w kuchni: 250 ml octu, 500 ml wody i 2 łyżki soli wymieszaj ze sobą dokładnie. Następnie przelej płyn do butelki z dyfuzorem i rozpyl równomiernie na całej powierzchni dywanu. Pozostaw do wyschnięcia, a następne odkurz. Gotowe!

Nie obawiaj się intensywnego, niezbyt przyjemnego zapachu octu - szybko wietrzeje, zwłaszcza jeśli jest rozmieszany z wodą. Możesz dodać do roztworu 2-3 krople ulubionego olejku eterycznego albo na czas sprzątania pootwierać okna. Zapach ulotni się wówczas jeszcze szybciej.

Czym wyczyścić dywan: soda oczyszczona

Soda oczyszczona to jeden z najbardziej uniwersalnych i naturalnych środków czyszczących, który znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w pielęgnacji domowych powierzchni. Jest doskonałym odplamiaczem i skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, dzięki czemu świetnie sprawdza się w czyszczeniu dywanów.

Aby wyczyścić dywan na sucho, wystarczy równomiernie rozsypać sodę oczyszczoną na jego powierzchni, pozostawić ją na kilka godzin, a następnie odkurzyć dokładnie całą powierzchnię. Staraj się unikać chodzenia po dywanie w czasie, gdy soda działa - pozwoli to jej skutecznie wchłonąć zanieczyszczenia. Na koniec delikatnie przeczesz włosie dywanu, aby przywrócić mu puszystość i świeży wygląd.

Domowe sposoby na pranie dywanu

Kiedy plamy na dywanie są wyjątkowo trudne do wywabienia, będzie trzeba go uprać. Zamiast na kolanach wcierać szampon, możesz zainwestować w odkurzacz piorący. Takie urządzenie przyda się także do mycia podłóg, czyszczenia kanapy oraz kabiny prysznicowej.

Najłatwiejszym sposobem prania dywanu, jest rozcieńczenie wodą delikatnego płynu do prania tkanin tak, by powstało dużo piany. Przyda ci się gąbka lub szczotka o miękkim włosiu i rękawiczki gumowe.

Jeśli dywan nie jest bardzo mocno zabrudzony i nie ma plam, wystarczy, że będziesz go pocierać miejsce przy miejscu powstałą pianą. Zmyjesz w ten sposób kurz, odświeżysz wygląd włókien, w dodatku zyska on świeży zapach.

Pranie dywanu płynem do naczyń to szybki i skuteczny sposób na pozbycie się plam i zanieczyszczeń z tkanin dywanowych. Płyn do naczyń, dzięki swojej sile czyszczącej, doskonale radzi sobie z tłustymi plamami, które mogą pojawić się na dywanie, zwłaszcza w kuchni czy salonie.

Aby skutecznie wyczyścić dywan, wystarczy przygotować roztwór z ciepłej wody i kilku kropel płynu do naczyń, a następnie delikatnie przetrzeć zabrudzone miejsca gąbką lub miękką szmatką. Pamiętaj, aby przed zastosowaniem tej metody przetestować roztwór w mało widocznej części dywanu, by upewnić się, że nie spowoduje on odbarwień.

Taki sposób czyszczenia jest łatwy i dostępny, a efekty w postaci odświeżonego i czystego dywanu mogą być naprawdę zadowalające.

Sposób czyszczenia zawsze warto dostosować do rodzaju zabrudzenia. Jeśli są to pojedyncze plamy, nie musisz czyścić całego dywanu, a jedynie ten mały fragment.

Metodę dopasuj do konkretnej plamy. Zabrudzenia z wosku usuniesz z dywanu za pomocą żelazka: wystarczy położyć bibułę i kilka razy przejechać żelazkiem. Aby pozbyć się plam z kawy czy herbaty trzeba działać szybko. Zabrudzone miejsca należy obficie zwilżyć wodą, a następnie wytrzeć ręcznikiem.

Z plamą z czerwonego wina poradzi sobie sól, która szybko wysypana na powierzchnię dywanu, wchłonie płyn.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.04.2020.

