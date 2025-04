Kiedy zauważasz robaki w domu, najczęściej działasz bardzo impulsywnie - depczesz, wciągasz w odkurzacz albo sięgasz po łapkę na muchy. Tymczasem okazuje się, że niektóre z nich są całkiem odporne na twoje działania, a na inne z kolei wystarczy tylko kilka domowych tricków. Zobacz, jakie robaki najczęściej pojawiają się w domach i jak sobie z nimi radzić.

Reklama

Spis treści:

W domach i mieszkaniach szczególnie chętnie gromadzą się wszelkiego rodzaju muszki, mrówki i różne odmiany moli. W kuchni często możesz spotkać karaluchy oraz prusaki, a w łazience rybiki cukrowe. Mówi się, że robaki przychodzą tam, gdzie jest wilgoć i brud, jednak to nie do końca prawda. Niektóre insekty i szkodniki dostają się do mieszkania poprzez wszelkie szczeliny czy wentylację bloku.

Zazwyczaj łatwo je zauważyć, jednak są takie robaki, których obecność widzisz dopiero poprzez ślady ugryzień na ciele czy uszkodzenia na ubraniach, książkach, etc.

Mole w domu

Mole potrafią być prawdziwym utrapieniem, bez względu na to, jaki gatunek zaatakował twoje mieszkanie. Najczęściej występują mole spożywcze oraz mole ubraniowe. Te pierwsze urzędują w kuchni i lubują się w suchej żywności (kaszy, makaronie, mące), drugie przesiadują na naszych ubraniach i wygryzają w nich dziury (szczególnie lubią naturalne materiały, takie jak wełna).

Istnieją także tzw. mole książkowe, które żywią się celulozą, przez co często powodują szkody w domowej biblioteczce.

Z molami najlepiej jest walczyć kompleksowo - poprzez przejrzenie całej szafy lub półek w kuchni. Widoczne osobniki, których jest dużo, możesz wciągnąć w odkurzacz, a suche produkty wyrzucić do kosza (jeśli były otwarte, a nie np. przechowywane w szczelnym pojemniku).

Ubrania dokładnie przejrzyj i wypierz, a w szafie umieść specjalne zawieszki zapachowe na mole (nie lubią one szczególnie lawendy, cytrusów i goździków). Możesz kupić także pułapki na mole spożywcze - wyglądają one jak dwustronna taśma klejąca.

fot. Mole ubraniowe w domu/Adobe Stock, New Africa

Muszki owocówki w domu

Zdarza się, że pojawiają się dosłownie znikąd. Wystarczy tylko kosz z owocami na stole, aby zobaczyć towarzyszące im stado. Muszki owocówki żyją krótko, ale bardzo szybko się rozmnażają, przez co problem wydaje się nie mieć końca. Kiedy je zauważysz, schowaj wszystkie owoce do lodówki albo szczelnie przykryj specjalnymi kopułkami i zawsze myj po sobie naczynia na bieżąco. Dodatkowo możesz ustawić przy owocach specjalną pułapkę zrobioną samodzielnie albo kupioną w sklepie.

Muszki owocówki możesz pomylić z ziemiórkami albo mącznikiem szklarniowym. Atakują one rośliny i są zauważalne jako muszki w doniczkach, ale mogą latać także po mieszkaniu. Są mniejsze niż owocówki i odporne na pułapki. W takiej sytuacji umieść w doniczkach żółte lepy-pułapki.

Mrówki w domu

Mrówki najczęściej wchodzą przez szczeliny w oknach czy drzwiach i najczęściej pojawiają się w domach albo w mieszkaniach na parterze. Ciągnie je do resztek jedzenia oraz słodkości. Potrafią gromadzić się w domu bardzo licznie, przez co ich usunięcie wydaje się trudne. Na szczęście istnieje sporo domowych sposobów na mrówki, które nie wymagają stosowania trutek. W ostateczności jednak możesz w szczelinach umieścić specjalne proszki, które wytępią mrówki.

W domu, choć częściej w ogrodzie, możesz także spotkać się z latającymi mrówkami. Bywają one naprawdę problematyczne, ale możesz je łatwo odstraszyć. Mrówki nie lubią zapachu cytrusów i cynamonu. Dodatkowo możesz przygotować domową pułapkę z miodu, a w domu zawiesić moskitiery, przez które tak duże mrówki się nie przedostaną.

Pchły nie tylko na zwierzętach

Pchły najczęściej przychodzą do mieszkania razem z pupilami. Jeśli masz psa, którego wyprowadzasz na spacer lub kota wychodzącego, który sam się wyprowadza, jest duże prawdopodobieństwo, że przyniosą one do domu pchły albo kleszcze.

Jeśli chodzi o pchły, nie przenoszą się one na człowieka w takim znaczeniu, że osiedlają się we włosach, jednak możesz zauważyć na skórze drobne, swędzące ślady po ugryzieniu.

Aby temu zapobiec, regularnie podawaj zwierzęciu krople przeciw pchłom i kleszczom. Możesz także kupić pupilowi specjalną obrożę, pamiętaj tylko, aby łatwo się odpinała, gdyby zwierzak się gdzieś zaczepił.

fot. Robaki w domu: pchły/Adobe Stock, Omega

Prusaki i karaluchy w domu

Prusaki i karaluchy pojawiają się zazwyczaj w kuchni - tam, gdzie jest dużo resztek i otwartych produktów spożywczych. Lubią miejsca ciemne, ciepłe i wilgotne, dlatego czasem możesz spotkać je także w łazience.

Regularne sprzątanie pozwoli zapobiec ich występowaniu, jednak kiedy robaki już pojawią się w domu, ich wytępienie może być bardzo trudne. Dodatkowo są dość duże, przez co w wielu osobach budzą odrazę, czasem także paniczny lęk.

Najbardziej groźny jest prusak karaczan. Nie tylko niszczy on przedmioty na swojej drodze, ale może przenosić choroby, np. gruźlicę czy tężec, a także wywoływać biegunki lu wymioty. Karaczany pojawiają się w dużych gromadach i chowają się w szczelinach i ciemnych zakamarkach.

Walka z prusakami i karaluchami bywa bardzo trudna. Często konieczne jest opuszczenie domu na czas ich tępienia.

Robaki w domu: rybiki cukrowe

To chyba najszybciej rozmnażające się robaki w domu. Pojawiają się znikąd i chowają w ciemnych, niedostępnych zakamarkach. Najczęściej możesz spotkać je w łazience, ale kiedy jest ich dużo, mogą wychodzić do innych pomieszczeń. Często przemieszczają się szczelinami w listwach przypodłogowych. Zdarza się nawet, że pojawiają się wysoko na ścianach.

Rybiki cukrowe, inaczej srebrzyki, żywią się skrobią i celulozą. Zdarza się więc, że wchodzą do kuchennych szafek albo... opakowania z papierem toaletowym. Są niezwykle zwinne i bardzo sprawnie uciekają, więc często ich manualne tępienie to walka z wiatrakami.

Nie są groźne dla ludzi ani zwierząt i nie przenoszą chorób. Najlepiej jest walczyć z nimi przy pomocy specjalnych sprayów. Dostępne są one w marketach budowlano-remontowych i w sklepach ogrodniczych.

fot. Robaki w domu: rybiki cukrowe/Adobe Stock, saccobent

Pluskwy w domu

Pluskwy łóżkowe żerują w nocy, a za cel obierają sobie śpiących domowników. To najtrudniejsze do wytępienia domowe robaki. Pojawiają się najczęściej w sypialni, gdzie żywią się krwią, resztkami naskórka. Możesz przynieść je z zewnątrz, ale mogą też przedostać się przez szczeliny z mieszkania sąsiada. Ich ugryzienia nie są niebezpieczne, pluskwy nie przenoszą chorób, jednak powodują dyskomfort.

Aby się ich pozbyć, możesz zastosować opryski lub proszki odstraszające i umieścić je w szczelinach w mieszkaniu. Jeśli to nie pomoże, konieczne będzie wezwanie specjalistów.

Korniki w domu

Korniki nie są częstymi szkodnikami w domu, jednak mogą się w nim zagnieździć. Przesiadują w drewnianych meblach, robiąc w nich duże szkody. Korniki wydają przy tym charakterystyczny dźwięk energicznego pukania lub chrupania.

Duże uszkodzenia są widoczne jako dziury w meblach, z których wysypuje się drewniana mączka. Aby pozbyć się korników, możesz kupić gotowe preparaty albo wykorzystać domowe sposoby: pomocne może być wstrzykiwanie nafty i terpentyny do szczelin albo pocieranie mebli cebulą.

Metody walki z robakami w domu zależy od tego, jakie szkodniki zauważysz w domu. Najczęściej jednak w sklepach możesz kupić specjalne spraye lub proszki, które odstraszają robaki lub całkowicie je tępią. Są one dostosowane do konkretnego gatunku lub działają na kilka różnych.

W skrajnych przypadkach, kiedy nie jesteś w stanie poradzić sobie samodzielnie, możesz skorzystać z usługi dezynsekcji. Taka usługa wymaga jednak wyprowadzenia się z domu lub mieszkania na kilka dni, a także zabezpieczenia całej żywności oraz produktów higienicznych.

Szkodniki w roślinach doniczkowych możesz zwalczyć poprzez przesadzenie rośliny i całkowitą wymianę ziemi. Wypłucz dokładnie doniczki oraz bryły korzeniowe, aby usunąć wszelkie zarodniki, larwy i dorosłe osobniki. Wyczyść też liście i łodygi. Możesz także posypać wierzch ziemi cynamonem.

Reklama

Czytaj także:

Domowe sposoby na mszyce

Robaki w żywności

Jak się pozbyć pająków w domu