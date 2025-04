Jak suszyć lawendę? Po pierwsze trzeba wiedzieć, kiedy ścinać lawendę do suszenia i jak to umiejętnie zrobić, by z jednej strony mieć ładne suszone bukiety, ale z drugiej – by krzewinka nadal bujnie kwitła. Potem ważny jest sam proces suszenia, a wreszcie przechowywania suszu. Dzięki temu długo zachowa kolor i zapach.

Do suszenia odpowiednia jest zarówno najlepiej czująca się w naszym klimacie lawenda wąskolistna, jak i lawenda francuska.

Spis treści:

Kiedy ścinać kwiaty lawendy do suszenia



Jeśli zamierzasz ususzyć lawendę, nie nacieszysz się długo jej kwiatami w ogrodzie. Lawendę do suszenia trzeba ściąć jeszcze przed całkowitym rozkwitnięciem kwiatów, kiedy większość z nich jest nadal w pączkach. Zależnie od pogody, może to być lipiec lub sierpień.

Najlepiej użyj do tego sekatora. Poczekaj na słoneczny dzień. Upewnij się, że kwiaty są suche i nie ma na nich już rosy. Południe to najlepsza pora, bo wtedy zawartość olejków eterycznych w roślinie jest najwyższa.

Jesienią lub wiosną trzeba będzie przeprowadzić jeszcze jedno cięcie pędów. Przycinanie lawendy to ważny zabieg pielęgnacyjny, pozwalający krzewince dobrze się rozwijać.

Lawendzie najbardziej służy suszenie metodą naturalną, tak jak to robiły nasze babcie. Potrzebujesz tylko przewiewnego, zacienionego, suchego, ale niezbyt ciepłego pomieszczenia. Lawenda suszona na słońcu traci zapach, a kolor kwiatów blaknie. W kuchni jest natomiast dla niej zbyt wilgotno, poza tym chłonie zapachy potraw.

Świeżo ścięte kwiatostany ułóż w pęczki i zwiąż tasiemką. Tak przygotowane bukieciki powieś kwiatami w dół w odległości kilku centymetrów jeden od drugiego. Jeśli zapewnisz jej suche, przewiewne miejsce, po tygodniu lawenda powinna już być ususzona. By się co do tego upewnić, sprawdź, czy kwiat z łatwością oddziela się od łodygi.

fot. Bukiet z suszonej lawendy w sypialni/Adobe Stock, yrabota

Bukieciki z lawendy można trzymać w garderobie, gdzie nadają ubraniom ładny, świeży zapach, a przy okazji odstraszają mole. Ale też w sypialni i w pokoju dziecięcym – zapach lawendy działa odprężająco i wyciszająco. Warto też pamiętać, że lawenda to jedna z tych roślin, które odstraszają komary.

Jeśli chcesz użyć lawendy do przygotowania saszetek zapachowych, dzięki którym przechowywana w szafie bielizna zawsze będzie miała przyjemny, świeży zapach, również susz ją w pęczkach.

fot. Suszoną lawendę najlepiej wkładać do woreczków z lnu lub organdyny/Adobe Stock, Mytho

Po wysuszeniu delikatnie oddziel kwiaty od łodyżek, tak by ich nie rozkruszyć. Kwiatki lawendy włóż do woreczków z lnu lub organdyny i umieść w szafie czy komodzie. Jeśli lawendowy susz chcesz wykorzystać za jakiś czas, przechowuj go w szczelnie zakręconym słoiku w ciemnym miejscu.

