Prusak: domowe sposoby walki



Prusak żeruje w nocy, lubi miejsca ciepłe, suche i lekko wilgotne. Żywi się tym, co zostało na blacie, stole, w szafkach, na podłodze. Dokładne sprzątanie mieszkania pozwala ograniczyć liczebność prusaków, niestety jeśli już się pojawiły, niewiele to pomoże.

Reklama

Przygotuj mieszankę cukru i proszku do pieczenia (w proporcji 1:1). Rozłóż ją w miejscu żerowania prusaków. Niepotrzebne ściereczki namocz w piwie i rozłóż na noc pod ścianami. Pijane prusaki znajdziesz rano i zbierzesz je bez problemu. Wysusz kwiaty złocienia dalmatyńskiego. Drobno pokruszone poutykaj w szparach i szczelinach. Umyj podłogę roztworem wody i amoniaku. Prusak nie lubi zapachu amoniaku, jest szansa, że postanowi zamieszkać gdzie indziej.

Kiedy wypowiadasz wojnę tym szkodnikom, musisz doprowadzić ją do skutku. Czyszcząc kuchenne szafki (prusak zwykle żeruje tam, gdzie ma dobry dostęp do pożywienia), musisz je dokładnie opróżnić i przejrzeć zawartość. Jeśli w środku zostanie choćby 1 jajo lub larwa, prusaki szybko odnowią swoją populację.

Prusak karaczan należy do insektów inwazyjnych, może przenosić choroby (m.in. biegunkę, tężec, gruźlicę) i niszczyć to, co napotka na swojej drodze. Jeśli zauważysz jednego osobnika, z pewnością są ich dziesiątki lub setki.

Prusak: jak pozbyć się go za pomocą chemii

Prusak to jeden z tych insektów, których szczególnie nie lubimy w swoim otoczeniu: nie dość, że wygląda mało przyjaźnie (zwłaszcza z uwagi na długie czułki i tułów pokryty pancerzem), może roznosić groźne dla zdrowia choroby i pasożyty (np. larwy nicieni) oraz alergeny.

Jeśli chcesz pozbyć się prusaków szybko i skutecznie skorzystaj z dezynsekcji domu. Zabieg ten wykonują wyspecjalizowane w takich działaniach firmy. Plusem dezynsekcji jest wytępienie zarówno dorosłych osobników jak i kokonów z jajami. Jeśli mieszkasz w bloku, dezynsekcję trzeba przeprowadzić w całym budynku.

Chemiczne środki na prusaki mogą występować w różnych formach:

żel na prusaki (nie wymaga opuszczania mieszkania na dłuższy czas);

(nie wymaga opuszczania mieszkania na dłuższy czas); oprysk drobnokroplisty (w pomieszczeniach rozpyla się mgiełkę, konieczne jest opuszczenie mieszkania i zabezpieczenie żywności);

(w pomieszczeniach rozpyla się mgiełkę, konieczne jest opuszczenie mieszkania i zabezpieczenie żywności); pułapka na prusaki: niestety nie jest to najskuteczniejsza metoda walki z prusakami, wabi jedynie część osobników.

Reklama

Zobacz też jak rozprawić się z innymi insektami:Jak skutecznie pozbyć się pluskiewCo odstrasza komary i łagodzi swędzenieJak pozbyć się moli spożywczych