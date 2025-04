Dorosłe mole spożywcze są koloru brązowo-szarego. Latają dość powoli, często przemieszczając się w kierunku źródła światła. Z kolei larwy moli są najczęściej białawe lub żółtawe, chociaż zaobserwowano również lekko zielonkawe osobniki.

Spis treści:

Mol spożywczy to nocny motyl z rodziny omacnicowatych, jego inna nazwa to mklik mączny (Ephestia kuehniella). Charakterystyczne cechy wyglądu mola spożywczego to:

jest brązowy, brązowo-szary, niekiedy można dostrzec też w domy czarne mole,

, niekiedy można dostrzec też w domy czarne mole, ma ok. 15 mm długości,

skrzydła osiągają rozpiętość ok. 20-25 mm,

przednia para skrzydeł ma jasnoszarą barwę pokrytą zygzakowatymi paskami,

dolne skrzydła mają charakterystycznie postrzępione krawędzie i mają żółtawą barwę.

Dorosłe mole i larwy chowają się w szafkach z żywnością, szczególnie tam, gdzie trzymasz otwarte produkty spożywcze - w torebkach z przyprawami, mąką, makaronami czy kaszą. Robaki w żywności możesz także przynieść ze sklepu w opakowaniach z suchymi produktami. Ich wytępienie jest trudne, ale nie niemożliwe. Ważne, żeby szybko zareagować.

fot. Jak wyglądają mole spożywcze/ Adobe Stock, liukovmaksym

Larwy moli spożywczych to wijące się białe lub biało-żółte (czasem brudnobiałe lub różowawe) gąsienice z brunatnymi główkami, które często są zauważane w pojemnikach z żywnością, do których „przyczepiają” się za pomocą cienkiej pajęczyny, a z biegiem czasu tworzą gniazdo moli spożywczych. Gąsienica mklika mącznego osiąga ok. 20 mm długości i są na tyle silne, że mogą przegryźć nawet folię lub papier.

fot. Larwy moli spożywczych/Adobe Stock, baklykovadaria

W przeciwieństwie do np. rybików, mole spożywcze mogą pojawić się w każdym domu lub mieszkaniu, niezależnie od bałaganu czy higienicznej czystości. Jaja moli spożywczych są często niewidoczne i łatwe do przeoczenia, bo znajdują się w produktach sypkich, ryżu czy kaszy. Dorosła samica mola potrafi złożyć nawet 200 jaj dziennie.

Larwy moli na suficie

Zdarza się, że larwy moli, czyli białe robaczki z charakterystyczną ciemną końcówką, spacerują po ścianach i suficie. Dzieje się tak, gdy w górnych szafkach albo na nich trzymasz żywność, szczególnie niezamkniętą szczelnie.

Larwy mogą się wówczas wydostać z szafek i w ten sposób poinformować o swoim istnieniu. Co zrobić gdy, mole w domu i jaja moli spożywczych stają się przykrym faktem?

fot. Gniazdo moli spożywczych/Adobe Stock, jnsepeliova

Mole spożywcze mogą założyć gniazdo w szafkach, w samej żywności albo za meblami. Lubią też ciemne miejsca, takie jak przestrzeń za listwami obok szafek czy za lodówką. Konstruują swoje gniazda z plastycznych drobinek i tkają gęste sieci.

Gniazdo często jest brązowe i przypomina nieco glinę. Znalezienie go może być bardzo trudne. Przede wszystkim musisz opróżnić wszystkie szafki i przejrzeć suche produkty - gniazdo może być także w nich. Jeśli widzisz już dorosłe osobniki, zwróć uwagę, gdzie jest ich najwięcej. Bardzo możliwe, że gdzieś tam będzie też gniazdo.

Mól ubraniowy to inaczej mól włosienniczek. Różni się od swojego spożywczego kuzyna wyglądem, ale też miejscem występowania. Przede wszystkim ma słomkowy kolor. Długość ciała wynosi ok. 6-11 mm. Larwy mola ubraniowego wyglądają bardzo podobnie do larw mola spożywczego: są białe z brązowymi czubkami. Mole ubraniowe mają mniejszą rozpiętość skrzydeł od swoich kuchennych kuzynów.

Znajdziesz je przede wszystkim w szafach. Uwielbiają naturalne materiały, takie jak wełna, dlatego często mogą podgryzać zimowe i jesienne płaszcze. Mogą występować także w szafkach z ręcznikami oraz pościelą. Wytępisz je przy pomocy zapachu lawendowego oraz specjalnych środków odstraszających.

fot. Mól ubraniowy/Adobe Stock, New Africa

Zacznij od dokładnego przejrzenia całej żywności, którą masz w domu. Jeśli na opakowaniach zauważysz maleńkie dziurki lub wypatrzysz małe larwy moli, bez cienia wyrzutów wyrzuć całą paczkę. Bądź bezwzględna, bo w przeciwnym wypadku nigdy nie pozbędziesz się moli spożywczych!

Przejrzyj też jedzenie, które znajduje się w innych pomieszczeniach. Nawet jeśli zauważyłaś szkodniki tylko w kuchni, sprawdź też produkty w spiżarni. Mole nie powinny zagnieździć się w produktach, które są dobrze przechowywane, a więc zamknięte szczelnie w plastikowych pojemnikach lub słoikach, niemniej jednak warto też przejrzeć ich zawartość.

Jeśli wszystko jest w porządku, odstaw "zdrowe" produkty w bezpieczne miejsce, a następnie dokładnie umyj szafki, także z zewnątrz. Przetrzyj też ich wierzch oraz - jeśli możesz - odsuń meble i sprzęty, aby posprzątać także za nimi.

Aby skutecznie pozbyć się moli spożywczych:

Wyczyść wszystkie szafki. Najpierw za pomocą odkurzacza, aby usunąć niewidoczne gołym okiem jajeczka. Potem umyj szafki ciepłą wodą i mydłem. Osusz, a potem ponownie przetrzyj octem. Sprawdzi się także wstawienie do szafek naczyń z gorącym, parującym octem. Woń w mieszkaniu nie będzie przyjemna, ale jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów na mole. Wszystkie produkty spożywcze, których nie wyrzuciłaś (lub te nowo zakupione) umieść od razu w szklanych, metalowych lub plastikowych opakowaniach. Schowanie do reklamówki lub papierowego pudełka nie pomoże - mole przedostaną się bez najmniejszego wysiłku. Pojemniki powinny być wcześniej dokładnie umyte. Powieś w kuchni pułapki na mole spożywcze. Są one nietoksyczne i tanie. Trutka na mole zawiera substancje, która wabią samce, a lep na mole powieszony w każdym możliwym miejscu łatwo usuniesz i wyrzucisz do śmieci. Owad siada na pułapce i przykleja się do niej, rozmnażanie szkodników zostaje więc zahamowane. Mole spożywcze nie przepadają za zapachem goździków. Rozsyp tę przyprawę na półkach, a zachęcisz je do wylotu i przemieszczania się po kuchni - dzięki temu zwiększasz prawdopodobieństwo, że owady złapią się w pułapkę. Świetnie sprawdzi się także liść laurowy na mole - szkodniki nie lubią tego zapachu, dlatego na każdej półce ułóż kilka listków.

Warto także pamiętać, że mole spożywcze nie lubią intensywnych zapachów. Odstraszają je przede wszystkim:

pomarańcza,

goździki,

lawenda,

ziele angielskie,

liść laurowy,

cytryna.

Warto zaopatrzyć się w roślinę - wrotycz na mole. Jest stosowany jako repelent odstraszający mrówki, komary, mole czy muszki owocówki. Nie musisz mieć jej w ogrodzie! W aptece i sklepach zielarskich kupisz olejek wrotyczowy czy hydrolat. Dostępna jest też wersja sproszkowana wrotyczu do wykonania płynu odstraszającego mole. Warto też zakupić lampę odstraszającą owady.

Mól spożywczy - jak zapobiegać inwazji?

Larwy moli spożywczych żywią się niemal wszystkimi produktami żywnościowymi. Nie są zbyt wybredne - lubią wszystkie rodzaje mąk, kasz, makaronów, cukier, słodycze, suszone owoce i bakalie, karmy dla zwierząt, a niekiedy nawet przyprawy.

Tekturowe opakowania lub woreczki nie stanowią dla nich problemu - nie dostaną się wyłącznie do produktów zamkniętych szczelnie w szklanych pojemnikach. To właśnie dlatego, choćby w ramach profilaktyki, warto większość żywności przechowywać np. w dużych słoikach, zamiast w pudełkach.

Dzięki temu nawet jeśli nieświadomie przyniesiesz larwę owada ze sklepu, inwazja nie rozprzestrzeni się na wszystkie szafki. Przesypywanie produktów pozwoli ci kontrolować, czy masz larwy moli spożywczych w domu.

Tekst na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie opublikowany 15.05.2017.

