Korniki mogą mocno zniszczyć drewniane powierzchnie - schody, podłogę, sufit na poddaszu czy meble. Łatwo zorientujesz się, że masz korniki w meblach. Te szkodniki po prostu... słychać. Wydają z siebie charakterystyczny odgłos powolnego chrupania.

Jeśli zniszczenia są już duże, możesz też zauważyć maleńkie dziurki i wysypującą się ze środka mączkę drzewną. Jak pozbyć się korników? Możesz wypróbować domowe sposoby na korniki lub wykorzystać gotowe preparaty.

Spis treści:

Zauważyłaś niewielkie otwory w drewnianych meblach, podłogach czy belkach konstrukcyjnych? To może być znak, że twój dom zaatakował szkodnik, który często błędnie określany jest jako kornik. W rzeczywistości jednak problemem jest kołatek domowy – owad niszczący drewno, który potrafi poważnie uszkodzić nasze wnętrza.

Choć oba te owady są szkodnikami drewna, często bywają mylone. W rzeczywistości jednak kornik i kołatek domowy to zupełnie różne gatunki, które powodują inne problemy i mają odmienne preferencje dotyczące drewna. Warto znać różnice, aby skutecznie zwalczać intruza.

Korniki to owady, które przede wszystkim żerują w drzewach żywych i osłabionych, szczególnie w lasach. Ich działalność niszczy korę i drewno drzew, co prowadzi do ich zamierania. Korniki rzadko atakują drewno konstrukcyjne w domach, więc jeśli masz problem z drewnem w mieszkaniu, prawdopodobnie nie jest to sprawka kornika.

Kołatek domowy to owad, który upodobał sobie suche drewno, najczęściej już przetworzone. Można go znaleźć w meblach, belkach stropowych czy parkietach. Larwy kołatka drążą tunele w drewnie, co osłabia jego strukturę i powoduje widoczne, małe otwory na powierzchni. To on, a nie kornik, odpowiada za większość zniszczeń w domach.

fot. Kornik a kołatek domowy/Adobe Stock, Henrik Larsson

Jeśli nie chcesz korzystać z gotowych preparatów na kołatka domowego ani wynajmować profesjonalnej firmy, możesz spróbować zmierzyć się z nim za pomocą domowych sposobów:

Wypłaszanie kołatków za pomocą cebuli . Przez 14 dni nacieraj przekrojoną cebulą powierzchnię zaatakowanego mebla. Potem zrób sobie kilka dni przerwy, a następnie znowu kontynuuj nacieranie.

. Przez 14 dni nacieraj przekrojoną cebulą powierzchnię zaatakowanego mebla. Potem zrób sobie kilka dni przerwy, a następnie znowu kontynuuj nacieranie. Zwalczanie kołatków za pomocą terpentyny . Do strzykawki nabierz terpentynę i załóż igłę. Następnie ostrzykuj zainfekowane drewno.

. Do strzykawki nabierz terpentynę i załóż igłę. Następnie ostrzykuj zainfekowane drewno. Zwalczanie kołatków przy pomocy nafty i terpentyny . Zmieszaj ze sobą 8 łyżek nafty i 8 łyżek terpentyny. Kiedy powstanie w miarę jednolity roztwór, napełnij strzykawkę przygotowaną miksturą. Mieszanką ostrzykuj drewnianą powierzchnię.

. Zmieszaj ze sobą 8 łyżek nafty i 8 łyżek terpentyny. Kiedy powstanie w miarę jednolity roztwór, napełnij strzykawkę przygotowaną miksturą. Mieszanką ostrzykuj drewnianą powierzchnię. Zwalczanie kołatków za pomocą puszek z terpentyną. Jeśli insekty upodobały sobie mebel z nogami, np. stół czy komodę, istnieje bardzo prosta (chociaż czasochłonna) metoda. 4 puszki lub inne pojemniki wypełnij terpentyną. W naczynia wstaw nóżki mebla. Po kilku tygodniach płynem przesiąknie całe drewno, a terpentyna zabije korniki.

fot. Jak się pozbyć korników (kołatka domowego)/Adobe Stock, Volodymyr

Nie ma się co oszukiwać - gotowe środki i metody stosowane przez specjalistów, zadziałają skuteczniej i szybciej, niż domowe triki. Są to:

pułapki z feromonem agregacyjnym,

cyphenotryna,

permetryna,

deltametryna,

metoda gazowania,

metoda niszczenia gorącym powietrzem,

działanie promieniami gamma.

Warto zauważyć, że pod potoczną nazwą korników, kryje się tak naprawdę całkiem spora grupa owadów. Są to np. tykotek pstry, miazgowiec parkietowiec, kołatek wrężyk, kołatek domowy czy zmorsznik czerwony. Zwyczajowo jednak te insekty nazywa się ogólnym mianem korników.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 11.05.2017.

