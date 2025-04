Skąd się biorą robaki w domu? Część z nich lubi wilgoć, dlatego chętnie odwiedza nasze łazienki czy wnęki w kuchniach. Najczęściej spotyka się rybiki cukrowe, których skuteczne wytępienie może być bardzo czaso- i pracochłonne. Niekiedy także inne robaki przyciągane są przez wilgoć.

Dla wielu robaków wilgotne środowisko stanowi idealne warunki do rozmnażania się i rozwoju. Dlatego też często bytują w łazience, gdzie jest nie tylko wilgotno, ale także bardzo ciepło. Czasem można spotkać je też w kuchni, szczególnie w okolicach kuchenki lub zlewu.

Jeśli robaków jest dużo, mogą znajdować się w całym domu czy mieszkaniu, ale ich gniazda praktycznie zawsze znajdują się w wilgotnych, ciemnych i ciepłych zakamarkach. Przykładowo, w przypadku rybików cukrowych są to przestrzenie pod wanną lub brodzikiem prysznicowym.

Dorosłe osobniki robaków, które lubią wilgoć, mogą być naprawdę spore, przez co często wywołują obrzydzenie lub nawet strach. Jeśli jednak zagnieżdżą się w twoim domu, warto pozbyć się ich jak najszybciej, aby nie mnożyły się jeszcze bardziej.

fot. Robaki w domu od wilgoci/Adobe Stock, Irina K.

Największymi fanami wilgoci w łazience są rybiki cukrowe, nazywane też srebrzykami. To chyba najpopularniejsze robaki w domu. Pojawiają się w domu często nagle, jakby znikąd. Można spotkać je także na klatkach schodowych oraz w przestrzeniach publicznych. Nie są szkodliwe ani groźne dla człowieka, nie przenoszą chorób ani nie niszczą niczego w mieszkaniu, niemniej jednak dość mocno się panoszą. Mogą też odstraszać swoim wyglądem - są przezroczystoszare i mają dość długie czułki.

Rybiki lubią chować się pod meblami i wolno stojącymi elementami domu (np. na podstawkach pod buty czy pod wycieraczkami), ale także przesiadywać na podłodze w łazience. Zazwyczaj zobaczysz je w bezruchu, ale kiedy wyczują ruch lub światło, zaczynają bardzo szybko się ruszać i uciekać. Są bardzo zwinne, dlatego próba deptania ich nie zawsze się powodzi. Lubią wilgoć, ale także czystość - jeśli więc znajdziesz je w łazience, możesz przynajmniej mieć pewność, że jest dobrze posprzątana.

Aby pozbyć się rybików z łazienki, możesz sięgnąć po sklepowe opryski albo domowe sposoby, takie jak cytryna - robaki te nie lubią kwaśnych ani intensywnych zapachów. Z tego powodu sprawdzi się także cynamon na rybiki. Warto też zadbać o zredukowanie wilgotności powietrza w łazience i kuchni.

Wśród innych insektów, które mogą znaleźć się w domach i które lubują się w wilgotnych przestrzeniach, są karaluchy i prusaki. Raczej nie pojawiają się w łazience, a częściej w kuchni, gdzie mają dostęp do resztek jedzenia i produktów spożywczych. W przeciwieństwie do rybików, przyciąga je brud, ale podobnie jak srebrzyki lubią wilgoć w domu.

Chętnie przebywają w okolicy chlebaków, koszy na śmieci albo szafek z otwartymi produktami spożywczymi. Są to duże, czarne robaki, które prowadzą raczej nocny tryb życia. W ciągu dnia chowają się w szczelinach i rogach szafek, za cokołami, etc. Aby skutecznie się ich pozbyć, warto stosować np. kwas borowy - dostępny w sklepach z chemią gospodarczą.

Wilgotne miejsca lubią także roztocza oraz pająki. Mogą co prawda świetnie sobie radzić także w miejscach suchych, ale nierzadko gromadzą się np. w wannie (szczególnie jeśli chodzi o pająki).

fot. Robaki w domu od wilgoci/Adobe Stock, Gan

Jeśli w twoim domu pojawiły się robaki lubiące wilgoć, przede wszystkim zadbaj o wysuszenie newralgicznych pomieszczeń i zadbaj o obniżenie poziomu wilgoci na co dzień. Najlepszym sposobem jest zamontowanie specjalnego wywietrznika, który uruchamia się po włączeniu światła i wciąga nadmiar wilgoci.

Nie zawsze jednak zrobienie czegoś takiego jest możliwe. W takiej sytuacji zwalczanie robaków zacznij od zakupu dobrego pochłaniacza wilgoci. Ustaw go w łazience oraz kuchni. Pamiętaj też, żeby podczas gotowania korzystać z okapu - prawidłowa wentylacja to klucz do zachowania odpowiednio poziomu wilgoci w domu. Dzięki temu wilgoć nie będzie nadmiernie gromadziła się w pomieszczeniu, a co za tym idzie - insekty domowe nie będą chciały przebywać w naszej łazience czy kuchni.

W przypadku, kiedy problem jest bardziej uporczywy, a pułapki i wietrzenie domu nie pomaga, możesz skorzystać z profesjonalnej usługi dezynsekcji.

