Muszki w ziemi w doniczce to prawdziwe utrapienie. Te domowe sposoby pomogą ci z nimi skutecznie walczyć

Na ogół muszki w doniczkach odkrywasz nagle, w czasie podlewania roślin. Przestraszone naszą obecnością owady zaczynają krążyć nad doniczką. Zanim przystąpisz do walki ze szkodnikami, ustal z jakimi muszkami w doniczce masz do czynienia - mogą to być ziemiórki albo mączlik szklarniowy.

Jeśli w kwiatach znajdziesz czarne muszki podobne do muszek owocówek - to ziemiórki. Jeśli natomiast zdarzyło się, że roślinę zaatakowały białe muszki - jest to mączlik szklarniowy.

Są metody, które skutecznie pozwalają zlikwidować muszki w doniczkach, bez względu na to, czy są to ziemiórki, czy mączliki szklarniowe, jednak lepiej jest działać na konkretny rodzaj muszki w doniczce.

Ziemiórki to czarne muszki w doniczce, lubiące wilgoć, które chętnie mnożą się w otoczeniu kwiatów. Wywołują choroby roślin poprzez podgryzanie bryły korzeniowej. Przez to roślina może nawet obumrzeć.

Te niewielkie szkodniki są szczególnie uciążliwe w okresie zimowym, gdy rośliny są osłabione przez ograniczony dostęp do światła. Ich obecność może być trudna do zauważenia na początku, ponieważ larwy żerują pod powierzchnią ziemi. Dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie działań, gdy tylko dostrzeżemy latające nad ziemią dorosłe osobniki.

Jak wyglądają ziemiórki?

Dorosła muszka ma ok. 2 mm, żyje około tygodnia. W tym czasie składa jaja, z których po miesiącu powstają znów dorosłe osobniki zdolne składać kolejne jaja.

Ziemiórki żywią się martwymi resztkami roślinnymi, ale kiedy ich liczba w doniczce wzrasta, zaczynają żerować na korzeniach, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia rośliny.

Skuteczne sposoby na ziemiórki

W walce z ziemiórkami, które mogą zaszkodzić roślinom poprzez podgryzanie korzeni, dostępne są różne preparaty chemiczne. Dostaniesz je bez problemu w sklepach ogrodniczych i marketach budowlanych, a także w internecie.

Żółte lepy . Muszki w doniczce, w szczególności ziemiórki, reagują na żółty kolor. Dlatego można w doniczce zamocować specjalne żółte lepy (do kupienia w sklepach ogrodniczych), do których będą się przyklejać dorosłe, latające osobniki.

. Muszki w doniczce, w szczególności ziemiórki, reagują na żółty kolor. Dlatego można w doniczce zamocować specjalne żółte lepy (do kupienia w sklepach ogrodniczych), do których będą się przyklejać dorosłe, latające osobniki. Preparat chemiczny . Jest najskuteczniejszy, ale lepiej zastosować go w ostateczności, gdy inne metody nie będą skuteczne. Polecany jest preparat Decis Ogród 015EW. Pół łyżeczki dodaje się do 1 l wody i podlewa ziemię. Po 2 tygodniach zabieg należy powtórzyć.

. Jest najskuteczniejszy, ale lepiej zastosować go w ostateczności, gdy inne metody nie będą skuteczne. Polecany jest preparat Decis Ogród 015EW. Pół łyżeczki dodaje się do 1 l wody i podlewa ziemię. Po 2 tygodniach zabieg należy powtórzyć. Pałeczki Provado Care. To wygodna forma preparatu. Pałeczkę wkłada się do ziemi w doniczce (do małej doniczki jedną, a do dużej 2 – 3) i... czekamy na pozytywny efekt.

Rzadziej w doniczkach pojawiają się muszki w jasnym kolorze, czyli mączlik szklarniowy. Dorosłe osobniki często latają tuż nad ziemią lub przemieszczać się po całym pomieszczeniu, co utrudnia ich zauważenie. Larwy tych muszek żerują głównie na liściach roślin, powodując ich uszkodzenia i osłabienie.

Jak wygląda mączlik szklarniowy?

Te muszki są zbliżone wielkością do ziemiórek, jednak są białe. Dorosłe owady fruwają, a larwy żerują na dolnej stronie liści i wysysają sok. Atakują rośliny szklarniowe, ale także kwiaty doniczkowe i kwiaty balkonowe.

Gdy poruszy się lekko doniczką, często wzbija się w górę cały rój. Poza tym, że osłabiają roślinę, wypijając soki, to wydalają jeszcze na liście tzw. spadź, na której mogą się rozwinąć grzyby spadziowe zatykające aparaty szparkowe roślin.

Jak zwalczyć mączlika szklarniowego?

W walce z tym insektom pomocne mogą być różne preparaty chemiczne, które skutecznie eliminują zarówno dorosłe osobniki, jak i ich larwy. Sprawdzą się np. preparaty systemiczne oraz kontaktowe. Te pierwsze wnikają w roślinę i krążą w jej tkankach, co sprawia, że mączlik spożywający sok roślinny zostaje zabity.

Drugie z kolei działają bezpośrednio na szkodnika, kiedy ten ma z nimi kontakt. Możesz także sięgnąć po preparaty na bazie oleju parafinowego. Te środki tworzą na roślinie powłokę, która uniemożliwia szkodnikom oddychanie, skutecznie zwalczając mączlika.

Wśród najpopularniejszych produktów zwalczających mączlika są te na bazie naturalnych wyciągów roślinnych, np. Obsydian Plus i Obsydian 01 AL, jak i chemiczne. Najlepiej jest zapytać w sklepie, jakie preparaty na białe muszki w doniczkach są dostępne i wybrać odpowiedni. Ceny wahają się od 15 do 25 zł. Nie ma sensu kupować dużego opakowania, jeśli muszki zaatakowały tylko jedną doniczkę. Oprysk powtarza się 2 - 3 razy co 7 - 10 dni.

Choć chemiczne preparaty skutecznie zwalczają muszki, coraz więcej osób szuka naturalnych, domowych metod, które pozwolą pozbyć się problemu w sposób bezpieczny i ekologiczny. Nie bez powodu - często są one równie skuteczne, o ile nie bardziej. W końcu od lat z powodzeniem stosują je nasze babcie!

Uniwersalnym środkiem na muszki w doniczce jest olejek neem. Jest naturalnym środkiem, który działa odstraszająco na szkodniki, jednocześnie eliminując larwy. Choć nie jest to klasyczny preparat chemiczny, jest skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem, szczególnie w ogrodach, gdzie zależy nam na minimalizacji stosowania chemii. Znajdziesz go nie tylko w sklepach ogrodniczych, ale także niektórych drogeriach.

Domowe sposoby na ziemiórki

Wśród domowych sposobów na ziemiórki wyróżnia się przede wszystkim jabłko. Nie podlewaj rośliny, bo wilgoć sprzyja rozmnażaniu się muszek, za to włóż do doniczki kawałek soczystego jabłka przekrojoną częścią do dołu. Muszki przejdą z ziemi na jabłko skuszone słodko-kwaśnym zapachem i możesz je wraz z nim usunąć. Co dwa dni zmieniaj jabłko.

Możesz także wypróbować cynamon na ziemiórki. Jego zapach skutecznie odstrasza muszki. Dobrym sposobem jest także przesuszenie ziemi. Tym muszkom w doniczce sprzyja wilgoć, to można przez kilka dni przestać podlewać kwiatek, aby przesuszyć glebę. Istnieje duża szansa, że czarne muszki ziemiórki wyginą. Ale uwaga - nadmierna susza może się też źle skończyć dla kwiatka.

Również higiena ma znaczenie. Często przecieraj doniczki wilgotną szmatką i myj dobrze podstawki oraz parapet lub półkę, na której stoją rośliny.

Skuteczne na ziemiórki mogą okazać się także napary ziołowe. Zaleca się opryskiwanie muszek w doniczce naparem z tytoniu, wrotyczu lub czosnku. Możne takim roztworem także podlać roślinę.

Domowe sposoby na mączlika szklarniowego

Mączlika szklarniowego możesz zwalczyć przy pomocy chemicznych preparatów, ale także domowymi sposobami. Te małe muszki w doniczkach nie lubią przede wszystkim drażniących zapachów. Najskuteczniejsze sposoby na mączlika to:

Żółte lepy . To takie same niewielkie tablice jak te do zwalczania czarnych muszek w doniczce. Zestaw kosztuje w sklepie ogrodniczym ok. 10 zł.

. To takie same niewielkie tablice jak te do zwalczania czarnych muszek w doniczce. Zestaw kosztuje w sklepie ogrodniczym ok. 10 zł. Wyłapywanie odkurzaczem . Najlepiej robić to rano, gdy jest chłodno, bo wtedy muszki są mniej ruchliwe. Potrząsamy rośliną i przystawiamy w pobliże ssawkę odkurzacza, uważając, aby nie zniszczyć rośliny. Potem trzeba wyrzucić worek odkurzacza.

. Najlepiej robić to rano, gdy jest chłodno, bo wtedy muszki są mniej ruchliwe. Potrząsamy rośliną i przystawiamy w pobliże ssawkę odkurzacza, uważając, aby nie zniszczyć rośliny. Potem trzeba wyrzucić worek odkurzacza. Napar z tytoniu . 100 g wysuszonych liści tytoniu zalewamy 1 l wrzątku, przykrywamy i odstawiamy na dobę. Następnie przecedzamy, dolewamy 1 l wody i opryskujemy rośliny.

. 100 g wysuszonych liści tytoniu zalewamy 1 l wrzątku, przykrywamy i odstawiamy na dobę. Następnie przecedzamy, dolewamy 1 l wody i opryskujemy rośliny. Wywar z wrotyczu. 50 g świeżego wrotyczu zalewamy 1 l wody. Moczymy dobę, po czym gotujemy pod przykryciem na małym ogniu 20 minut. Studzimy, odcedzamy, rozcieńczamy w stosunku 1:5 i opryskujemy. Uwaga. Opryski trzeba powtarzać po tygodniu.

Pułapka ekologiczna na muszki w doniczce

Skuteczną pułapką na muszki w ziemi jest mieszanka wody (1/4 szklanki) z łyżeczką płynu do naczyń, łyżką octu i szczyptą kurkumy, która zabarwia ją na żółto. Wlej ją do spodka lub szerokiego kubka po serku, ustaw w doniczce.

Mniej więcej co 2 dni wymieniaj płyn. Zostaw pułapkę tak długo, dopóki muszki będą się topić. Pamiętaj, że z ziemi w doniczce systematycznie mogą wychodzić nowe pokolenia muszek.

