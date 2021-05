fot. Adobe Stock

W sklepach IKEA możesz znaleźć niemal wszystko, czego potrzebujesz do domu. Obok kwiatów z IKEA również nie sposób przejść obojętnie. Znajdziesz tam nie tylko piękne i oryginalne okazy, ale też klasyczne kwiaty, przez wielu ludzi znane i lubiane. Ich ceny zaczynają się już od 9 zł - tyle kosztuje popularny skrzydłokwiat.

Rośliny zielone to nie tylko piękna dekoracja - niektóre kwiaty mają ogromną moc oczyszczania powietrza. Rośliny oczyszczające powietrze z formaldehydu, benzenu czy acetonu to prawdziwy skarb. Najdroższe rośliny doniczkowe zazwyczaj znajdziesz w kwiaciarniach - kupując w markecie możesz obawiać się, że były niewłaściwie pielęgnowane i zaraz uschną.

Mamy dobre doświadczenia z roślinami kupowanymi w Ikei, nie mamy zastrzeżeń co do ich kondycji. Wybrałyśmy kilka gatunków z oferty sklepów IKEA, które warto kupić do domu.

Zamiokulkas zamiolistny, cena 29,99 zł

Zamiokulkas zamiolistny to bardzo popularny kwiat, który po dłuższej przerwie wraca na salony. Doceniamy go nie tylko za niebanalny wygląd, lecz także łatwą pielęgnację.

Zamiokulkas jest sukulentem, podlewamy go naprawdę rzadko, więc nic się nie stanie, jeśli zapomnisz o tym nawet na miesiąc. Najlepiej czuje się w cieniu lub bardzo słabym świetle. Zbyt ostre promienie słoneczne mogą sprawić, że jego liście zmienią kolor na jasnozielony.

Rozlina z IKEA ma około 55 cm wysokości.



fot. Zamiokulkas zamiolistny/Materiały prasowe Ikea

Sansewieria, cena 29,99 zł

Sansewieria to roślina 2020 roku. Wybacza wiele błędów pielęgnacyjnych, rzadko choruje i może stać nawet w łazience.

Sansewieria inaczej zwana „językiem teściowej” to kwiat, który doskonale znosi suszę i łatwo się rozmnaża. Za 40-centymetrową roślinę w IKEA zapłacisz 29 złotych.

Warto kupić kilka sztuk i przesadzić je do jednej, prostokątnej donicy. Ta roślina świetnie radzi sobie z pochłanianiem szkodliwych substancji z otoczenia, działa jak mały oczyszczacz powietrza.



fot. Sansewieria/Materiały prasowe Ikea

Skrzydłokwiat, cena od 9,99 zł

Na pewno znasz tę roślinę o błyszczących ciemnozielonych liściach. Wykazuje ponadprzeciętne zdolności pochłaniania cząsteczek formaldehydu, benzenu, acetonu i trichloroetylenu.

Skrzydłokwiat warto ustawić w sypialni, nawet tej, w której nie ma dużo światła. Skrzydłokwiat dobrze rośnie także w cieniu, ale uwaga: jest bardzo silnie trujący. Ustaw go poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

Tak jak w przypadku sansewierii polecamy, kup od razu kilka. Od razu poczujesz, że w domu lepiej się oddycha.



fot. Skrzydłokwiat/Materiały prasowe Ikea

Calathea Marion, cena 49,99 zł

Kaleta nie ma wysokich wymagań, ale dodaje egzotycznego uroku każdemu pomieszczeniu. Piękny i wyjątkowo oryginalny wygląd liści o różnokolorowym ubarwieniu to jednak nie jedyna jej zaleta. Jest nie tylko jedną z najmodniejszych roślin w 2021 roku, ale też doskonale oczyszcza powietrze z toksyn i innych szkodliwych substancji.

W przeciwieństwie do większości sklepów, szwedzka sieć oferuje naprawdę sporą sadzonkę. Kalatea Marion mierzy aż 85 centymetrów wysokości i jest posadzona w doniczce o średnicy 19 centymetrów.



fot. Calathea Marion/Materiały prasowe Ikea

Artykuł został pierwotnie opublikowany 03.02.2020 r.

