12 przepisów na śniadania, obiady i kolacje diety low carb (niskowęglowodanowej) od dietetyka

Keto kopytka to charakterystyczne kluski, ale przygotowane bez ziemniaków i mąki pszennej, gdyż składniki te zawierają mnóstwo węglowodanów. Zwykle ziemniaki zastępuje się serem, a mąkę pszenną mąkami niskowęglowodanowymi – najczęściej migdałową lub kokosową. To sprawia, że keto kopytka bardziej przypominają leniwe pierogi. Najbliższe oryginałowi są keto kopytka z kalafiora. I to one zawierają też najmniej węglowodanów.