Nasiona kozieradki na odchudzanie stosuje się od lat w ajurwedzie i jako domowy sposób na odchudzanie. Kozieradka (Trigonelle foneum-graecum L.) ma wspomagać metabolizm glukozy, ułatwiać rozpad kwasów tłuszczowych (spalanie tłuszczu) i stymulować metabolizm. Nie tylko ajurweda potwierdza jej działanie, niewielkie badania naukowe także popierają stosowanie kozieradki na odchudzanie i wskazują na jej zalety.

Według ludowych przekazów kozieradka ma mieć działanie wspierające odchudzanie, bo odpowiada za:

Przyspieszenie trawienia.

Stymulację metabolizmu.

Obniżanie poziomu cukru we krwi.

Przyspieszanie spalania kwasów tłuszczowych.

Nie wszystkie z powyższych twierdzeń są jednak sprawdzone badaniami naukowymi, ani bezpośrednio odnoszące się do działania samej kozieradki. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że kozieradka wspiera odchudzanie w ten sposób:

Włączenie kozieradki do diety obniża podaż kalorii z diety i zawartość tłuszczu w jadłospisie. Kozieradka może powodować, że jedząc intuicyjnie, będziesz jeść mniej.

w jadłospisie. Kozieradka może powodować, że jedząc intuicyjnie, będziesz jeść mniej. Kozieradka nasila sytość . Jeśli dodasz kozieradkę do posiłku (lub wypijesz kozieradkę przed nim) dostarczasz błonnika, który syci i zmniejsza chęć na podjadanie.

. Jeśli dodasz kozieradkę do posiłku (lub wypijesz kozieradkę przed nim) dostarczasz błonnika, który syci i zmniejsza chęć na podjadanie. Picie herbatki z kozieradki zmniejsza apetyt. Pijąc herbatkę z kozieradki regularnie, możesz pozbyć się zachcianek.

Faktycznie, niewielkie badania potwierdzają powyższe twierdzenia i nauka popiera, że dodanie kozieradki do diety może ułatwić proces redukcji masy ciała.

W jednym z badań naukowych opublikowanych w European Journal of Clinical Pharmacology, 12 zdrowych mężczyzn przez 14 dni przyjmowało 1,2 g ekstraktu z kozieradki. Zauważono, że podczas przyjmowania kozieradki naturalnie spożywali oni mniej tłuszczu i kalorii. Średnia podaż kalorii spadła w okresie trwania eksperymentu o ok. 12%.

W innym eksperymencie naukowym wyselekcjonowano 18 osób z otyłością. Do śniadania połowie partycypantów dodawano 8 g błonnika z kozieradki. Okazało się, że osoby, które na śniadanie jadły też kozieradkę, szybciej odczuły uczucie sytości, które utrzymywało się aż do obiadu. Osoby z tej grupy jadły prze z to średnio mniej kalorii na obiad.

Czy kozieradka faktycznie działa na odchudzanie?

Nasiona kozieradki są bogatym źródłem błonnika i różnorodnych antyoksydantów i innych biologicznie czynnych cząstek. Z tego powodu dodanie jej do mądrze skomponowanego jadłospisu odchudzającego o dobranej kaloryczności może dać korzyści. Nie licz jednak na to, że samo picie kozieradki spowoduje, że „stopi ci się tłuszcz z boczków” - jak sugerują niektóre nagłówki.

Przede wszystkim, jedząc nasiona kozieradki, zwiększasz jednak podaż błonnika, a nie ma wątpliwości, że dieta bogata w błonnik sprzyja odchudzaniu. Także przez zawartość błonnika kozieradka syci, zmniejsza apetyt, reguluje poziom glukozy po posiłku i może mieć dobry wpływ na cholesterol. Dodatkowo nasiona kozieradki mają nieznaczne termogeniczne działanie (powodujące nieznacznie przyspieszenie metabolizmu i zwiększenie spalania kalorii).

Zdanie naukowców na temat odchudzających właściwości kozieradki (jak to zwykle bywa w przypadku naturalnych substancji) jest następujące: nie ma wystarczających dowodów naukowych, by aktualnie stwierdzić, że kozieradka jednoznacznie ułatwia odchudzanie.

Chcesz wypróbować kozieradkę na odchudzanie? Najbardziej popularną metodą jest przygotowanie herbatki z kozieradki.

Herbatka z kozieradki na odchudzanie - przepis

Składniki:

200 ml wrzącej wody,

10 g (ok. 2 łyżeczki) nasion kozieradki.

Sposób przygotowania:

Zalej nasiona kozieradki wrzątkiem. Odstaw herbatkę z kozieradki do zaparzenia o ostudzenia, na ok. 15 minut. Wypij napar z kozieradki po przestudzeniu lub całkowitym schłodzeniu.

Herbatkę z kozieradki możesz pić 1-2 razy dziennie. Możesz wypić ją na czczo przed śniadaniem lub przed największym posiłkiem w ciągu dnia. Pamiętaj, że spożywając jedynie napar z kozieradki, nie dostarczasz jednak tak znacznej ilości błonnika, jak w przypadku jedzenia nasion kozieradki w całości.

fot. Herbatka z kozieradki na odchudzanie/ Adobe Stock, Arundhati

Nasiona kozieradki na odchudzanie

Kozieradkę na odchudzanie najlepiej jeść w całości. Możesz spożyć nasiona z przygotowanego naparu lub po prostu dodać je do posiłku. Nasiona kozieradki mają gorzkawy smak, który przypomina lubczyk lub seler. Sprawdzą się do przyprawienia wytrawnych dań.

Łyżeczka lub łyżka nasion kozieradki do śniadania (lub innego głównego posiłku) to najlepszy sposób na wykorzystanie ich w celu wsparcia odchudzania. Możesz np. dodać kozieradkę do wytrawnej owsianki, doprawić nią makaron, sałatkę, fit zapiekankę.

Dobrą opcją jest też dodanie nasion kozieradki z naparu do soku pomidorowego, który zagłuszy ich wyraźny smak. Wypij taką miksturę o dowolnej porze dnia, np. przed obiadem lub kolacją.

Źródła:

