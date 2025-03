Jeśli chcesz wypróbować zioła na spalanie tłuszczu z brzucha i innych partii ciała, zacznij od tych, które mają szansę pomóc. Najlepiej jest stosować preparaty z wyciągami, gdyż zawierają większą dawkę aktywnych substancji niż napar czy mikstura przygotowana z wykorzystaniem roślin. Musisz jednak wiedzieć, że równolegle trzeba zastosować dietę odchudzającą i zmienić tryb życia na bardziej aktywny. Tylko łącząc te działania można schudnąć skutecznie i zdrowo. Same zioła na spalanie tłuszczu z brzucha nie wystarczą.

Spis treści:

Kilka ziół i przypraw rzeczywiście wykazuje działanie wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej, choć nie skupia się ono na samym brzuchu. Zwykle działanie to obejmuje zwiększenie termogenezy (produkcja ciepła w organizmie), podniesienie poziomu metabolizmu lub wpływ na działanie układu pokarmowego.

Oto przyprawy i zioła na spalanie tłuszczu (z brzucha też) z naukowym potwierdzeniem i dawkowaniem, które w badaniach wykazywało działanie odchudzające. Nie znaczy to jeszcze, że świat nauki jest absolutnie pewien, że rośliny te pomagają schudnąć. Wiadomo natomiast, że wykazują taki potencjał, w przeciwieństwie do innych, nieprzebadanych ziół na odchudzanie.

Zielona herbata zawiera katechiny, głównie galusan epigalokatechiny (EGCG), który zwiększa termogenezę i utlenianie tłuszczów. EGCG może również hamować enzymy rozkładające noradrenalinę, co prowadzi do dłuższego utrzymywania się jej w organizmie, co podnosi poziom metabolizmu.

Dawkowanie:

Pieprz cayenne zawiera kapsaicynę, która zwiększa termogenezę, co prowadzi do zwiększonego spalania kalorii. Kapsaicyna może również zmniejszać apetyt, co pomaga w wytrwać na diecie odchudzającej.

Dawkowanie:

Imbir wspomaga spalanie tłuszczu poprzez poprawę trawienia i zwiększenie termogenezy. Zawiera gingerole i szogaole, które pomagają regulować poziom cukru we krwi oraz zwiększają utlenianie tłuszczu.

Dawkowanie:

Cynamon pomaga regulować poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie wrażliwości ciała na insulinę. Lepsza kontrola glikemii zapobiega nagłym skokom poziomu cukru, co może przyczyniać się do mniejszego magazynowania tłuszczu i ograniczenia napadów głodu.

Dawkowanie:

Kurkumina, aktywny składnik kurkumy, ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Może wpływać na metabolizm tłuszczów poprzez modulację różnych procesów biologicznych, w tym adipogenezy (procesu tworzenia komórek tłuszczowych).

Dawkowanie:

Skórka owocu Garcinia cambogia zawiera kwas hydroksycytrynowy (HCA), który hamuje enzym odpowiedzialny za odkładanie tłuszczu i zmniejsza apetyt, co może prowadzić do zmniejszenia masy ciała.

Dawkowanie:

Mentol zawarty w mięcie wykazuje działanie zwiększające termogenezę, co podnosi tempo metabolizmu (podstawową przemianę materii), nie powodując przy tym zwiększenia apetytu.

Dawkowanie:

Tłuszcz trzewny (inaczej brzuszny) to nieco inna historia niż tłuszcz podskórny. I niestety nie ma żadnych wiarygodnych badań, które potwierdzałyby skuteczność ziół w redukcji tłuszczu brzusznego. Można jednak zakładać, że przyprawy i zioła przyjmowane na spalanie tłuszczu, pomogą w jakimś stopniu zredukować i tłuszcz z brzucha – ten podskórny i ten trzewny.

Na pewno jednak żadne zioła nie spowodują, że organizm zacznie redukować tłuszcz akurat z brzucha czy jego okolic (ani z żadnej innej wybranej części ciała).

W medycynie naturalnej wiele ziół i przypraw stosuje się do wspomagania odchudzania, chociaż raczej nie mają potwierdzonego naukowo działania. Są one popularne ze względu na ich tradycyjne zastosowanie, a także przekonania o ich wpływie na metabolizm, trawienie i redukcję tkanki tłuszczowej. Oto niektóre z nich:

W medycynie naturalnej fiołek trójbarwny stosowany jest jako środek wspomagający trawienie i detoksykację organizmu. Przypisuje mu się właściwości oczyszczające krew i wspomaganie wydalania toksyn.

Pokrzywa jest tradycyjnie używana do wspierania detoksykacji i zdrowego funkcjonowania nerek oraz układu moczowego. Jest także bogata w witaminy i minerały, co może wspomagać organizm podczas diety.

Korzeń i liście mniszka lekarskiego jest używany w medycynie naturalnej jako środek wspomagający odtruwanie organizmu oraz stymulujący pracę wątroby. Niektórzy twierdzą, że to wspomaga odchudzanie.

Nasiona kopru włoskiego są tradycyjnie używane do wspomagania trawienia, łagodzenia wzdęć i stymulacji przemiany materii. Fenkul stosowany bywa do zmniejszania uczucia głodu i wspomagania trawienia, co ma wspierać redukcję wagi.

W tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej używany do regulacji poziomu cukru we krwi. Jego działanie ma polegać na zmniejszaniu apetytu na smak słodki, co może ograniczać spożycie cukrów.

Kolendra jest znana z właściwości poprawiających trawienie i detoksykację organizmu. Jest stosowana w celu wspomagania zdrowia wątroby i nerek. Ci, którzy wierzą, że oczyszczanie organizmu wspiera metabolizm i odchudzanie, na pewno rozważą jej zastosowanie.

W tradycyjnej medycynie gorzknik stosowany jest do wspierania zdrowia układu pokarmowego oraz wątroby. A sprawna wątroba to teoretycznie lepszy metabolizm tłuszczów.

Tymianek jest używany w tradycyjnej medycynie jako środek wspomagający trawienie oraz oczyszczanie organizmu z toksyn. Może wspierać pracę układu trawiennego, co sprzyja lepszemu przyswajaniu pokarmów.

Skrzyp polny jest tradycyjnie stosowany jako diuretyk, co pomaga w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu. A im mniej wody w organizmie, tym niższe wskazanie wagi. Tylko, że nie na tym polega spalanie tłuszczu i odchudzanie.

Babka jajowata jest bogata w błonnik, który w kontakcie z wodą pęcznieje i wypełnia żołądek, tworząc uczucie sytości, co może pomóc w kontrolowaniu apetytu. To akurat jest fakt.

Guarana zawiera kofeinę, która jest popularnym środkiem zwiększającym energię i przyspieszającym metabolizm oraz zwiększającym termogenezę. Jest często stosowana w preparatach na odchudzanie.

Ważne jest, aby podejść do stosowania ziół na spalanie tłuszczu z brzucha i innych części ciała ostrożnie i w połączeniu z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną. Przed rozpoczęciem suplementacji jakimikolwiek ziołami na odchudzanie warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą od żywienia, szczególnie w przypadku stosowania większych dawek lub długotrwałego stosowania, ale też wtedy, gdy przyjmuje się leki i inne suplementy.