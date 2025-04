Odchudzanie to nie tylko drastyczne diety i wylewanie potu na siłowni. To przede wszystkim dbałość o codzienne nawyki, które przybliżają do szczupłej sylwetki. Domowe sposoby na odchudzanie są bezpieczne i przynoszą doskonałe efekty. Zanim sięgniesz po tabletki na odchudzanie, wykorzystaj to, co masz w kuchni.

Co pić, żeby schudnąć i po jakie produkty sięgać? Włącz do diety produkty wspomagające przemianę materii i oczyszczające organizm.

Spis treści:

Wiele kobiet rezygnuje z aktywności fizycznej w ogóle, jeśli nie ma czasu czy możliwości na regularne ćwiczenia na siłowni. W parze z tym zwykle idzie również porzucanie diety. To jeden z częstszych błędów w postanowieniach o odchudzaniu.

Jeśli przestajesz dbać o ciało, nie osiągniesz efektu, o jakim marzysz. O wiele lepiej wykonywać 30% planu, niż w ogóle. Tym bardziej że domowe sposoby są nieraz tak samo skuteczne (jeśli nawet nie bardziej), niż specjalistyczne, drogie preparaty.

Warto pamiętać przede wszystkim o systematyczności. Chcesz wiedzieć, jak schudnąć bez diety? Nie masz czasu na ćwiczenia i wolisz chudnąć bez ćwiczeń? Oto najskuteczniejsze, domowe sposoby na odchudzanie.

fot. Adobe Stock, sarayutsridee

Sposoby na domowe odchudzanie są naprawdę proste i ogólnodostępne! Oto kilka z nich:

Ogranicz spożywanie cukru, zastąp go zdrowym słodzikiem.

Olej zastąp zdrowszą alternatywą: oliwą z oliwek lub awokado.

Unikaj spożywania tłuszczów utwardzonych, czyli szkodliwych kwasów tłuszczowych trans.

W każdym posiłku umieszczaj źródło dobrego białka: mięso, strączki, ryby lub nabiał.

Do każdego posiłku dokładaj warzywa.

Między posiłkami popijaj zioła na odchudzanie.

Mięso piecz, zamiast smażyć.

Pij kawę – kofeina w niej zawarta wspomaga spalanie tłuszczu! Nie dodawaj do niej jednak cukru i jeśli możesz, pij ją także bez mleka. Niektórzy piją też kawę z cytryną na odchudzanie.

Poprawę przemiany materii wspomoże też woda z cynamonem na odchudzanie. Pozbędziesz się przy okazji zaparć i innych przykrych problemów.

Regularnie złuszczaj naskórek – wykonuj peelingi z kawy. Wystarczy zaparzyć kilka łyżeczek kawy, a po ostudzeniu fusy dodać do żelu pod prysznic, lub wymieszać je z ulubionym olejkiem.

a po ostudzeniu fusy dodać do żelu pod prysznic, lub wymieszać je z ulubionym olejkiem. Pod prysznicem wykonuj masaż szorstką rękawicą – pobudzisz krążenie i ujędrnisz skórę.

Dodawaj do potraw zioła i ostre przyprawy, które podkręcają metabolizm.

Poznaj najczęściej popełniane przez Polki błędy żywieniowe i ich unikaj.

Postaraj się robić przerwy w pracy i wykonać kilka skłonów, przysiadów lub pajacyków. Poznaj też ćwiczenia do wykonania przy biurku.

Prowadź dzienniczek żywieniowy.

Włącz do diety produkty o wysokiej zawartości błonnika i wspomagające przemianę materii.

To proste, domowe sposoby na odchudzanie, które przynoszą pożądany efekt. Pamiętaj jednak, że to tylko dodatek do odpowiedniej diety odchudzającej i stałej, regularnej aktywności fizycznej.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 9.03.2018.

