Imbir na odchudzanie jest bardzo często stosowany jako środek do naturalnego przyspieszania metabolizmu. Jak się okazuje, włączenie imbiru do diety, w połączeniu ze zdrowym jadłospisem o odpowiedniej kaloryczności, wpiera odchudzanie — potwierdzono to naukowo. Sprawdź, dlaczego przyprawa ta odchudza i jak najlepiej ją stosować.

Spis treści:

Imbir to zdecydowanie element jadłospisu polecany osobom zmagającym się z nadmierną masą ciała. Imbir pomaga nie tylko w odchudzaniu, ale także zwalcza w pewnym stopniu negatywne skutki nadwagi i otyłości.

Przyjmowanie imbiru na odchudzanie może wspierać spalanie tkanki tłuszczowej na kilka sposobów:

Imbir w diecie to dobry pomysł także ze względów zdrowotnych. Nadwaga i otyłość to problemy całego organizmu, a przyprawa ta może odwracać lub minimalizować ryzyko niektórych chorób i zaburzeń bezpośrednio związanych z nadmierną masą ciała:

Wpływ imbiru na poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi nie jest do końca jasny - wyniki badań są sprzeczne.

Najprostszym sposobem jest po prostu włączenie go do jadłospisu.

Możesz też stosować różnorodne mieszanki i mikstury z imbirem, ale o nich dowiesz się z kolejnego paragrafu.

Miej świeży lub sproszkowany korzeń zawsze w swojej kuchni. To smaczny dodatek, który podkręci smak twoich potraw.

Jeśli nie lubisz smaku imbiru, a chcesz korzystać z jego właściwości, na rynku dostępne są też suplementy z ekstraktem z imbiru lub kapsułki ze sproszkowanym imbirem. Pożądane przy odchudzaniu efekty stosowania imbiru osiąga się już przy dawkach ok. 1 g ekstraktu z tego korzenia dziennie.

Z kolei jeśli chodzi o kapsułki z proszkiem z korzenia, skuteczność wykazuje dawka 2 razy dziennie po 1 g imbiru w proszku.

Niestety żadne z badań nie sprawdzało skuteczności spożywania imbiru w postaci świeżego korzenia. Można się jednak domyślać, że żeby dostarczyć sobie znaczącą dawkę aktywnych składników, należy stosować kawałek imbiru ważący kilka gramów.

Zwykle w przepisach znajduje się porcja świeżego korzenia imbiru wielkości odpowiadającej wielkości kciuka lub małego palca. W jednym z badań picie imbiru (naparu z 2 g korzenia) wykazało działanie zwiększające proces termogenezy (średnio o 95 kcal w czasie 240 minut od wypicia napoju) (Y).

Najważniejsze jest regularne spożywanie imbiru, mniejsze znaczenie ma pora przyjmowania suplementów z tą przyprawą czy stosowanie napojów z imbirem. W przypadku preparatów farmaceutycznych rozsądne wydaje się przyjmowanie ich rano i wieczorem. Jeśli natomiast chodzi o domowe sposoby na odchudzanie z imbirem, to:

Przyprawę łatwo włączyć do diety na redukcji na przykład właśnie w postaci napojów z imbirem. Możesz przygotować herbatę, sok imbirowy lub różnorodne napary i mikstury, by jeszcze lepiej wykorzystać właściwości odchudzające imbiru. Do mikstur odchudzających z imbirem najczęściej dodaje się też dodatkowe składniki:

Połączenie imbiru i cytryny może jeszcze lepiej wspierać odchudzanie, niż sam imbir. Sok z cytryny ogranicza apetyt, a dodatkowo jest źródłem antyoksydacyjnej witaminy C, która jest naturalnym konserwantem dla cennych składników z imbiru.

Masz wiele opcji włączania imbiru z cytryną do dziennego menu i twojej rutyny.

Smaczniejsza wersja wspomnianego wyżej napoju uwzględnia dodatek miodu. Oczywiście możesz to zrobić, jednak pamiętaj, że miód to w większości węglowodany proste, cukry. Nie jest to więc produkt wspierający utratę zbędnych kilogramów.

Jeśli zaczniesz pić wodę z miodem, cytryną i plasterkami imbiru zamiast wody w ciągu dnia, a dodatkowo nie obniżysz kaloryczności swojego jadłospisu, możesz nawet przytyć.

Łyżeczka miodu to ok. 12 g i 39 kcal. Jest na nią miejsce nawet w diecie odchudzającej, ale napój z dodatkiem miodu nie będzie wspierał odchudzania.

Jednym z prostszych sposobów wprowadzenia imbiru do diety, jest właśnie dodanie go do herbaty. Przy parzeniu imbir uwalnia część prozdrowotnych związków do naparu.

Jaka jest najlepsza herbata z imbirem na odchudzanie? Każdy typ herbaty się sprawdzi, możesz wybrać więc swoją ulubioną. Nie dodawaj do niej jednak cukru ani miodu.

Herbata z imbirem to dobra okazja do połączenia dwóch związków o właściwościach wspierających odchudzanie: zielonej herbaty i imbiru. Dodaj świeży lub suszony imbir do zielonej herbaty. Pij napar ok. 2 razy dziennie, by korzystać z jego efektów. Pamiętaj, że nawet zielona herbata zawiera kofeinę i może utrudniać spanie bardzo wrażliwym osobom.

Napar z imbiru w połączeniu z kurkumą to prawdziwa bomba z antyoksydantów. Dodaj szczyptę suszonej kurkumy lub kilka plastrów świeżej kurkumy do naparu imbirowego, a otrzymany napój będzie miał jeszcze więcej prozdrowotnych przeciwutleniaczy.

Pij otrzymany napar dwa razy dziennie. Raczej nie traktuj go jako napój do picia przez cały dzień zamiast wody. Kurkuma ma silne właściwości barwiące i może doprowadzić do zażółcenia szkliwa.

Lubisz wodę z aromatem imbiru? Oczywiście to także dobry pomysł na przemycenie imbiru do jadłospisu. Dodaj kilka plastrów do butelki wody, z której pijesz w ciągu dnia. Możesz też dodać do wody kilka plastrów cytryny.

Jeśli chcesz wzmocnić właściwości odchudzające takiego napoju, koniecznie zrób jednak najpierw esencję z imbiru. Przepis na wodę z imbirem wygląda następująco: kilka plastrów zalej niewielką ilością wrzątku, a dopiero taki ekstrakt wlej do wody. Temperatura powoduje przejście cząsteczek z imbiru do wody w większej ilości.

Poniżej podajemy przepis na przykładowy koktajl odchudzający z imbirem, ale wypróbuj po prostu dodatek imbiru do twoich ulubionych kompozycji koktajli odchudzających.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Kawa z imbirem na odchudzanie zyskuje popularność tak samo jak kawa z cytryną na odchudzanie. Sama kawa nie odchudza, ale kofeina w niej zawarta pobudza metabolizm. Dodatek imbiru powinien wzmocnić ten efekt. Po prostu wmieszaj w kawę 1/2 łyżeczki sproszkowanego imbiru lub przeciśnij kawałek korzenia przez praskę i dodaj do napoju.

Możesz też połączyć wszystkie wspomniane powyżej składniki i przygotować skoncentrowaną, najlepszą miksturę z imbirem na odchudzanie.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Trzeba stwierdzić, że warto włączyć imbir do diety, gdyż może wspomóc odchudzanie i ma cenne właściwości. Najlepsze efekty może dawać przyjmowanie ekstraktów z imbiru, w których dawka aktywnych substancji jest skoncentrowana (przyjmuj je zgodnie z zaleceniami producenta).

Najprawdopodobniej znaczenie dla zmniejszania masy ciała może mieć także picie napojów ze świeżym korzeniem. Może to być woda imbirowa, woda z cytryną i imbirem, napar z herbaty z cytryną i miodem (byle miodu było mało, gdyż jest kaloryczny).

Jednym zdaniem: imbir wykazuje działanie wspomagające odchudzanie, ale jego spożywanie nie może być jedynym działaniem podjętym w celu zmniejszenia masy ciała.