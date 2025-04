Czujesz, że powinnaś pozbyć się nadmiaru wody, ale nie wiesz, od czego zacząć? Zatrzymanie wody w organizmie to częsta przypadłość, która może oznaczać problemy zdrowotne. Najczęściej jednak to okresowy stan pojawiający się przed miesiączką lub po zakrapianej imprezie. Nadmiaru wody można się łatwo pozbyć, stosując poniższe naturalne sposoby, które delikatnie zadziałają i przyniosą oczekiwane efekty.

Spis treści

Jak rozpoznać zatrzymanie wody w organizmie? Podstawowym sygnałem jest:

ociężałość,

obrzęki kończyn,

spuchnięta twarz,

wzrost masy ciała,

ból przy zaciskaniu pięści,

wydęty brzuch,

nagłe zaokrąglenie się ciała.

Ważne jest rozróżnienie zatrzymania wody w organizmie od przytycia. Czasem może wydawać ci się, że powodem mocniej opinających się spodni jest właśnie nadmierne gromadzenie płynów w tkankach. Upewnij się, że nie jest to jednak zwyczajne przybieranie masy ciała lub tkanki tłuszczowej.

Uwaga! Jeśli chcesz pozbyć się wody z organizmu prewencyjnie, a nie masz żadnych objawów, nie rób tego. Możesz doprowadzić do nadmiernego odwodnienia, które nie jest konieczne. Twój organizm potrzebuje wody w tkankach do prawidłowego funkcjonowania.

Organizm ludzki składa się w ok. 75% z wody. Do pewnego stopnia jej zatrzymanie w organizmie to naturalny stan. Jeśli jednak powoduje to u ciebie złe samopoczucie, możesz przyspieszyć pozbywanie się wody z organizmu. Najpierw zidentyfikuj jednak przyczynę zatrzymania nadmiaru wody i upewnij się, że nie jest to poważny problem zdrowotny.

Zatrzymywanie wody może być związane z twoimi nawykami lub wiązać się z niektórymi schorzeniami.

Przyczyną nadmiernego gromadzenia się wody w organizmie może być na przykład:

wypijanie za małej ilości płynów,

duża ilość soli w diecie (np. słone przekąski),

stan tuż przed miesiączką (woda zaczyna zatrzymywać się w drugiej fazie cyklu),

niska aktywność fizyczna,

spożywanie alkoholu,

upał,

ciąża,

żylaki,

lot samolotem,

niektóre leki,

choroby nerek,

niewydolność serca,

zaburzenia hormonalne (np. niedoczynność tarczycy, PCOS).

Jeśli masz wątpliwości, co jest przyczyną opuchnięcia w twoim przypadku lub pojawiło się ono nagle, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, by wykluczyć poważne choroby. Najpoważniejsze z nich to niewydolność serca i choroby nerek.

Najczęściej nadmiar wody w organizmie wynika mimo wszystko ze stylu życia. Jeśli tak jest, łatwo poradzisz sobie z tą sytuacją.

Usunięcie nadmiaru wody z organizmu wymaga trochę czasu i konsekwencji, ale to się opłaca. Pierwsze efekty przychodzą już po 7-10 dniach stosowania kuracji. Zastosuj wymienione metody jednocześnie i kompleksowo, by zobaczyć najszybsze efekty i zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się wody w tkankach w przyszłości.

Nawadniaj się (także przy pomocy diety), by pozbyć się nadmiaru wody

Może wydawać się to wbrew logice, ale by pozbyć się wody z organizmu, trzeba więcej pić. To punkt, którego nie możesz przeoczyć. Organizm zatrzymuje wodę w ciele, bo "jest mu ona potrzebna". Uzupełniaj płyny na co dzień, a ograniczysz gromadzenie się wody międzykomórkowej.

Pij wodę mineralną lub źródlaną. Jeśli faktycznie zależy ci na szybkim pozbyciu się wody z organizmu, wybieraj wodę o niskiej mineralizacji. Na co dzień zdrowsza będzie jednak woda mineralna, która zawiera cenne składniki (magnez, wapń). Masz problemy z piciem wody? Zastosuj aplikację do picia wody, która przypomni ci, że już czas na kolejną porcję płynów.

Dostarczaj dużo wody również z dietą. Przede wszystkim stawiaj na owoce i warzywa, które zawierają dużo wody. Arbuzy, ogórki, gruszki, melony, moczopędne truskawki - to też doskonały sposób na nawodnienie. Nie zapominaj o zupach i koktajlach, które są dodatkowych źródłem wody. Na II śniadanie możesz pić sok wielowarzywny. Zwróć uwagę, by miał jak najmniej soli!

Ogranicz sól, by pozbyć się nadmiaru wody

Sód, czyli główny składnik soli, odpowiedzialny jest intensywne za zatrzymywanie wody w organizmie. Woda jest konieczna, by utrzymać prawidłowe stężenie elektrolitów komórkowych. Sód łączy się z płynami i powoduje ich zatrzymanie. To między innymi z tego powodu po słonym posiłku chce ci się pić. Wypróbuj sposoby na ograniczenie soli w diecie, a pozbędziesz się problemów z zatrzymaniem wody w organizmie.

Stosuj zioła na pozbycie się nadmiaru wody w organizmie

Zioła są skuteczne w pozbyciu się nadmiaru wody, ale musisz pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze trzeba wypijać je regularnie, a po drugie trzeba dokładnie sprawdzić, czy nie wchodzą np. w interakcje z lekami, które przyjmujesz i czy nie masz przeciwwskazań do ich stosowania. Wybieraj mieszanki ziołowe na pozbycie się wody z organizmu, które zawierają:

korzeń mniszka lekarskiego,

liście mniszka lekarskiego (popularnego mlecza),

pokrzywę,

skrzyp polny,

korzeń pietruszki,

yerba mate,

krwawnik,

karczoch.

Najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym ziołem na zatrzymanie wody w organizmie jest pokrzywa. Efekty picia pokrzywy to właśnie między innymi uwolnienie wody międzykomórkowej, które objawia się zmniejszeniem opuchlizny i ograniczeniem cellulitu.

Dokładnie zapoznaj się jednak z tym, jak często stosować pokrzywę, by nie dopuścić do ewentualnych efektów ubocznych picia pokrzywy. Miej pewność, że nie przesadzasz z ilością.

fot. Napar z pokrzywy na pozbycie się wody z organizmu

Masaże na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu

Nałóż wieczorem na nogi krem lub balsam kolistymi ruchami, zgodnie ze wskazówkami zegara, delikatnie uciskając skórę. Masaż zacznij od stóp i kieruj się ku górze. Możesz też zastosować szczotkowanie ciała na sucho.

Zabiegi wykonywane 2-3 razy w tygodniu po 15 minut usprawnią krążenie limfy i przyspieszą usunięcie nagromadzonego płynu. To jednak tylko kosmetyczny dodatek, który poprawi wygląd twojego ciała. By zobaczyć realne efekty, koniecznie stosuj też inne wskazówki.

Ruszaj się, by pozbyć się wody z organizmu

Ruch to jeden z lepszych sposobów na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Postaw na aktywność minimum 3 razy w tygodniu po 60 minut. Trening jest szczególnie ważny, gdy pracujesz w pozycji siedzącej przy biurku!

To właśnie siedzący tryb życia jest jednym z głównych winowajców nadmiernego gromadzenia się wody. Umiarkowana aktywność fizyczna uprawiana przez 30 minut dziennie zapobiega nagromadzeniu płynów, a mocny trening cardio lub tabata uwolnią te zalegające w tkankach. Organizm przy treningu wreszcie będzie musiał skorzystać z zapasów wody, które zgromadził. Ułatw mu to, regularnie uprawiając aktywność.

Jedz produkty bogate w magnez by pozbyć się nadmiaru wody

Magnez jest minerałem ważnym dla zdrowia pod wieloma względami. Mało kto wie jednak, że pomaga on też przy nadmiernym zatrzymaniu wody. Według badań, 200 mg magnezu dziennie znacząco zmniejsza obrzęki u kobiet przed miesiączką.

Źródła magnezu to na przykład:

zielone warzywa liściaste,

kakao,

czekolada,

orzechy,

pestki,

ziarna,

rośliny strączkowe.

Unikaj cukru, by zapobiegać obrzękom i pozbyć się wody

Bomby cukrowe, czyli produkty bogate w proste węglowodany doprowadzają do wydzielania dużej ilości insuliny.

Insulina jest hormonem pobudzającym organizm do zatrzymywania sodu, a przez to także wody w organizmie. Jedzenie słodyczy nie jest korzystne dla twojej sylwetki nie tylko ze względu na tycie, ale właśnie przez to, że zwiększa obrzęki.

Ogranicz alkohol, a pozbędziesz się obrzęków

Alkohol to znany diuretyk, który odwadnia. Po zakrapianej imprezie jest większa szansa na to, że na swoim brzuch zobaczysz zarys mięśni. Nie jest to jednak zdrowy stan. Jeśli jesteś opuchnięta, masz wyraźnie pulchniejszą twarz, puchną ci kostki i nadgarstki, być może przesadzasz z alkoholem. Takie objawy zauważysz zazwyczaj przy regularnej konsumpcji alkoholu.

Jedz warzywa i owoce na pozbycie się nadmiaru wody w organizmie



Wiele sezonowych warzyw i owoców ma doskonałe działanie diuretyczne, czyli takie, które pozwala na uwolnienie wody śródtkankowej i pozbycie się jej nadmiaru. Zawierają potas, dużo wody i mają specyficzne moczopędne składniki. Jedz lekkie sałatki warzywno-owocowe lub rób smaczne koktajle z tych produktów, a zobaczysz efekt. Owoce i warzywa, które ułatwiają poruszenie nagromadzonego nadmiaru wody, to:

arbuzy,

truskawki,

jagody,

żurawina,

pietruszka (natka i korzeń),

seler naciowy,

cebula,

cytryna,

papryka,

szparagi,

winogrona,

czosnek.

Wszystkie produkty o działaniu moczopędnym sprawdzą się tu idealnie.

Poniżej smaczny koktajl, zwany też miskturą na nadmiar wody w organizmie, który pozwoli pozbyć się obrzęków. Pij go regularnie dla najlepszych efektów. Jest doskonały na upały, przedmiesiączką, lub po prostu gdy czujesz, że przyda ci się coś na usunięcie nadmiaru wody z ciała.

Składniki:

300 ml ostudzonego naparu z pokrzywy,

100 g truskawek,

100 g agrestu lub jeżyn,

łyżka soku z cytryny lub limonki.

Sposób przygotowania:

Zblenduj składniki mikstury na nadmiar wody w organizmie. Pij na drugie śniadanie lub potraktuj jako przekąskę.

fot. Mikstura na nadmiar wody w organizmie

Zależy ci na szybkim działaniu i pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu? Zrobienie tego przez jedną noc lub w jeden dzień może być mało realne, ale już pozbycie się wody w 3 dni można zrealizować.

Zastosuj poniższy plan działania:

Codziennie wypijaj przynajmniej 2 litry niskozmineralizzowanej wody lub innych płynów.

lub innych płynów. 3 razy dziennie: rano, przed południem i po obiedzie wypijaj filiżankę herbaty z pokrzywy .

. Nie dosalaj jedzenia i unikaj żywności przetworzonej.

i unikaj żywności przetworzonej. Zastosuj poniższy jadłospis pełen moczopędnych produktów.

Jadłospis na pozbycie się wody z organizmu w 3 dni

Oto przykładowy jadłosps pełny produktów moczopędnych, który ułatwi szybkie pozbycie się wody z organizmu w 3 dni.

Śniadanie: herbata z pokrzywy na czczo + lekki omlet ze szparagami i parmezanem, kromka razowego chleba

herbata z pokrzywy na czczo + lekki omlet ze szparagami i parmezanem, kromka razowego chleba II śniadanie: koktajl z truskawek i zielonej pietruszki na maślance, garść migdałów

koktajl z truskawek i zielonej pietruszki na maślance, garść migdałów Obiad: kasza pęczak z warzywami i kurczakiem posypana natką pietruszki + sok z selera naciowego

kasza pęczak z warzywami i kurczakiem posypana natką pietruszki + sok z selera naciowego Podwieczorek: sałatka z mango, awokado, czereśni, świeżego ogórka i papryki polana oliwą z oliwek i sokiem z cytryny

sałatka z mango, awokado, czereśni, świeżego ogórka i papryki polana oliwą z oliwek i sokiem z cytryny Kolacja: kormka chleba żytniego razowego, chudy twarożek i surówka z pomidorów, cebuli i ogórków

Kuszącym sposobem na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu może być zastosowanie specjalnych tabletek na obrzęki, które obiecują szybkie działanie i są dostępne bez recepty.

Nie jest to optymalny sposób pozbywania się wody z organizmu. Pamiętaj, że woda gromadzi się w twoim ciele z jakiegoś powodu i ma to jakiś cel. Jeśli jesz za dużo soli, woda zbiera się, by „rozcieńczyć” płyny w komórkach ciała i niwelować część szkodliwych efektów nadmiaru sodu.

Zatrzymanie wody w organizmie przed miesiączką też ma swój fizjologiczny cel.

Jeśli gromadzisz wodę w ciele, bo pijesz zbyt mało, tabletki doprowadzą twój organizm do zbyt dużego odwodnienia.

Rozważ baranie tabletek na pozbycie się wody z organizmu tylko wtedy, jeśli wypróbujesz już naturalne sposoby i nie zadziałają one odpowiednio. Koniecznie skonsultuj to zawsze ze swoim lekarzem.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 26.05.2015 przez Agatę Bernaciak.

