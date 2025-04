Spis treści

Jeżeli jesteś niecierpliwa i chcesz przyspieszyć odchudzanie, to do swojej diety włącz naturalne spalacze tłuszczu. Są to produkty, które podkręcą metabolizm, oczyszczą organizm i pomogą spalić tkankę tłuszczową. Wypróbuj także przepis na napar, który wspomoże przemianę materii.

Za wszystko odpowiada kapsaicyna, czyli substancja aktywna zawarta w pieprzu cayenne. Bardzo często można spotkać ją w preparatach odchudzających i jest używana do produkcji... gazów pieprzowych, które służą do samoobrony.

Od dawna wiadomo, że pikantne jedzenie stymuluje metabolizm i poprawia krążenie krwi, zwiększając tym samym straty energii potrzebne do produkcji ciepła. Zmniejsza apetyt, sprawia, że mniej tłuszczu odkłada się w organizmie. Bardzo podobne działanie ma imbir, dlatego go również warto włączyć do codziennej diety.

fot. Adobe Stock

Nie ma się co oszukiwać. Większość z nas zaczyna dzień od filiżanki kawy... i bardzo dobrze. Okazuje się, że ten cudowny napój pomaga w walce z dodatkowymi kilogramami.

Za wszystko oczywiście odpowiada kofeina, która działa pobudzająco. Poprawia zdolności wysiłkowe - dotyczy to wysiłku powyżej 30 minut oraz zmniejsza apetyt. Kawa nasila aktywność szlaków metabolicznych, a dzięki temu przyczynia się do spalania tkanki tłuszczowej.

Najlepiej spożywać ją rano lub przed planowanym treningiem. Nie zapominajcie, że po dodaniu do niej cukru i mleka czar pryska, a wpływ kofeiny na spalanie tkanki tłuszczowej jest bardzo ograniczony.

fot. Adobe Stock

Wyciąg z cynamonu jest bardzo często dodawany do preparatów na odchudzanie. Tak naprawdę wystarczy spożywać 1 łyżeczkę cynamonu dziennie, aby pozbyć się napadów głodu i zredukować apetyt na słodycze. Dlaczego tak się dzieje? Substancje aktywne stabilizują poziom insuliny, która jest hormonem odpowiadającym za metabolizm węglowodanów.

Podobne działanie ma kurkuma, którą również warto dodawać do posiłków. Ja najbardziej lubię rozgrzewający napój z tej niedocenianej w Polsce przyprawy. Jak go robię? Do dzbanka z gorącą wodą dodaję imbir, miód, sok z cytryny i pastę z kurkumy, którą robię w domu. Opakowanie przyprawy zalewam szklaną wody i gotuję, aż uzyskam masę przypominającą ketchup lub musztardę. Przekładam całość do słoiczka i trzymam w lodówce do 2 tygodni.

fot. Adobe Stock

O zbawienny właściwościach zielonej herbaty słyszał każdy. Zawarte w niej substancje aktywne (katechiny) mogą przyspieszyć metabolizm, zmniejszać apetyt, hamować odkładanie tkanki tłuszczowej i stymulować jej spalanie. Ostatnie badania udowadniają, że zielona herbata zmniejsza wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Jednak, aby czerpać jak najwięcej z dobroczynnych właściwości, należy pić kilka filiżanek dziennie.

fot. Adobe Stock

Owoce morza to naturalne spalacze tłuszczu ze względu na jod, który stymuluje pracę tarczycy. Gdzie jest go najwięcej? Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich wielbicieli sushi. Bardzo duża ilość tego pierwiastka znajduje się w... wodorostach. Bogate w jod są także mule, krewetki, ostrygi i kraby.

Nie zapominaj o rybach, które zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe (w tym omega-3), które zmniejszają tendencję o tycia, regulują wydzielanie insuliny i gwarantują uczucie sytości. Najlepiej, jeżeli ryba będzie pieczona, duszona lub grillowana. Smażenie pozbawia ją cennych właściwości.

fot. Adobe Stock

Cytryny, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty i limonki mają bardzo dużo witaminy C, która jest naturalnym przeciwutleniaczem wspomagającym spalanie nadprogramowego tłuszczyku. Wszystko dzięki temu, że wpływa na wytwarzanie L-karnityny. Ta zaś sprawia, że sadełko nie odkłada się w komórkach, a jest przetwarzane na energię. W tej kategorii królem jest grejpfrut. Ponoć zjedzenie połówki tego owocu przed każdym posiłkiem podwaja ilość zrzuconych kilogramów.

fot. Adobe Stock

To nieco inna kategoria. Ocet sam w sobie nie przyczynia się do spalania tkanki tłuszczowej. Kwas jabłkowy hamuje wchłanianie tłuszczu z pożywienia. Należy jednak pamiętać, że tego typu suplementy powinny być używane jedynie w sytuacjach awaryjnych. Gdy niepodziewanie zostałaś zaproszona na imprezę lub zjadłaś bardzo tłusty posiłek. Stosowany regularnie ocet jabłkowy (i w dużych ilościach) może hamować wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E i K) oraz przyczynić się do problemów z trawieniem.

fot. Adobe Stock

Dokładniej mówiąc, produkty mleczne z małą zawartością tłuszczu. Pewnie jesteś zaskoczona, ale nabiał również wpływa na usunięcie zbędnych kilogramów. Zawarty w nim wapń powoduje rozbicie tłuszczu, który zalega pod skórą.

Dlatego, jeżeli chcesz przyspieszyć spalanie tłuszczu z brzucha (nawet dwukrotnie), to jedz produkty zwierające wapń. Aby dostarczyć organizmowi potrzebną porcję tego pierwiastka, wystarczy zjadać dziennie ok. 3 szklanek jogurtu naturalnego lub innych fermentowanych napojów mlecznych.

W przeciwieństwie do szeroko dostępnych gotowych produktów i mieszanek, własnoręcznie przygotowany specyfik jest niekiedy 2 lub 3-krotnie tańszy. Wystarczy kilka składników, które masz zawsze pod ręką w szafce kuchennej na przyprawy. Zobacz jak zrobić mieszankę, która dodatkowo wspomoże przemianę materii i przyspieszy pozbycie się zbędnych kilogramów.

Składniki:

pół płaskiej łyżeczki kawy świeżo mielonej

szczypta imbiru

3/4 łyżeczki cynamonu

szczypta pieprzu cayenne

Przygotowanie

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i przesyp do filiżanki. Następnie zalej gorącą wodą i odczekaj do lekkiego przestygnięcia. Uczucie pieczenia może potęgować temperatura spożytej mieszanki, dlatego zaleca się odczekanie, aż będzie letnia.

Dobrze sprawdzi się przed aktywnością fizyczną dowolnego rodzaju - pływaniem, bieganiem lub innymi ćwiczeniami. Zażywaj raz dziennie przez krótki okres czasu - do tygodnia z odstępami.

Nie dawkuj mieszanki przed snem oraz rozważ stosowanie w przypadku wrzodów żołądka, dwunastnicy oraz nadciśnieniu tętniczym.

