Kmin rzymski (Cuminum cyminum), inaczej kumin, to popularna przyprawa stosowana na całym świecie. Jest głównie kojarzona z kuchnią indyjską, arabską i śródziemnomorską. Ma charakterystyczny gorzko-pikantny smak oraz intensywny aromat.

Jest składnikiem wielu mieszanek przypraw np. curry i garam masala. Kmin rzymski nie jest tym samym co powszechnie znany w Polsce kminek zwyczajny (Carum carvi), choć wygląda podobnie. Kmin rzymski jest polecany osobom, którym zależy na redukcji wagi ciała. Badania naukowe dowiodły, że regularnie stosowany kmin rzymski, pomaga schudnąć.

Badania naukowe dowiodły, że kmin rzymski realnie odchudza, przyspiesza metabolizm oraz spala tkankę tłuszczową. Naukowcy z Iranu przeprowadzili badanie na grupie 88 kobiet z nadwagą lub otyłością. Połowa z badanych spożywała 3 g kuminu z jogurtem w 2 posiłkach przez 3 miesiące. Druga połowa nie dodawała kuminu do dań.

Wyniki badań wykazały znaczący spadek:

masy ciała,

BMI,

redukcję tkanki tłuszczowej,

zmniejszenie obwodu talii.

Ponadto u kobiet, które dodawały kumin do jedzenia, zaobserwowano spadek poziomu trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL, a także wzrost „dobrego” cholesterolu HDL.

Drugie badanie naukowe, przeprowadzono na grupie 72 osób, wykazało, że dodawanie do jadłospisu kuminu przy jednoczesnej suplementacji wapna, zauważalnie przyspieszyło utratę wagi. Efektem była nie tylko utrata wagi, ale również obniżenie poziom cholesterolu całkowitego oraz LDL, a także trójglicerydów.

Kmin rzymski wspomaga odchudzanie oraz korzystnie wpływa na zdrowie dzięki zawartości tymochinonu. To występujący w naturze związek chemiczny, który znajduje się również m.in. w czarnuszce. Tymochinon ma działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Atakuje wolne rodniki, wspomaga usuwanie toksyn z organizmu, stabilizuje poziom cukru we krwi, a także działa antynowotworowo.

Jednak należy pamiętać, że samo wprowadzenie do jadłospisu kminu rzymskiego to za mało, by schudnąć. Można stosować go pomocniczo. Aby zredukować masę ciała, niezbędne jest stosowanie zdrowej diety, a także regularna aktywność fizyczna.

Kmin rzymski można stosować na wiele sposobów. Oto kilka metod:

Napój z kminu rzymskiego na odchudzanie

Jednym ze sposobów wykorzystania tej przyprawy w diecie, jest picie naparu z kminu rzymskiego, który jest nazywany jeera water (jeera to inna nazwa kminu).

Przygotowuje się go, zalewając 2 łyżeczki nasion kminu rzymskiego około 1 litrem wrzącej wody. Należy zostawić go na chwilę, a następnie przelać napar przez sitko, żeby pozbyć się nasion. Napar z kminu rzymskiego należy pić 2 razy dziennie (1 porcja powinna być pita na czczo).

fot. Napar z kminu rzymskiego na odchudzanie/ Adobe Stock, whiteaster

Kmin rzymski z jogurtem na odchudzanie

Możesz naśladować też metodę jedzenia kminu rzymskiego na odchudzanie, którą zastosowali naukowcy z Iranu. 3 g kuminu (pełna łyżeczka) wymieszaj z dowolną ilością jogurtu. Jedz taką mieszankę codziennie przez ok. 2 miesiące. Jogurt z kuminem możesz potraktować na przykład jako sos do sałatki. Możesz dodać do niego także inne przyprawy.

Kmin rzymski w diecie - jak jeść kmin rzymski?

Najprostszym zastosowania kuminu na odchudzanie, jest po prostu dodawanie go do potraw. Umieść kmin rzymski w diecie, a naturalnie przyspieszysz metabolizm.

Kumin doskonale pasuje do: ryżu, kasz, strączków, potraw z drobiu, ryb, wieprzowiny, warzyw, potraw kuchni orientalnej (indyjskiej, arabskiej), meksykańskiej, śródziemnomorskiej. Podkreśla smak falafeli i humusu, można go dodawać do sałatek, zup, wytrawnych wypieków (np. tart), a nawet posypywać nim kanapki.

Kmin rzymski można kupić w każdym sklepie spożywczym, supermarkecie czy dyskoncie. Można również go nabyć w sklepach ze zdrową żywnością lub sklepach internetowych. Cena kminu rzymskiego nie jest wysoka. Za 15 g trzeba zapłacić około 2 zł.

