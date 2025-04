Zioła mnicha na odchudzanie to ziołowe herbatki, których celem ma być ułatwienie odchudzania. Mieszanki są albo czysto herabaciano-ziołowe, albo zawierają składnik nieziołowy – L-karnitynę. Pozyskuje się ją ze źródeł zwierzęcych, co może być dla niektórych osób ważne, np. dla wegan. Dobór herbat i ziół do tych mieszanek nie jest przypadkowy. Znane nauce lub tradycji jest ich działanie wspomagające organizm w zachowaniu szczupłej sylwetki. Co nie znaczy, że taka herbatka z pewnością zadziała i w wyraźny sposób przyczyni się do spadku masy ciała.

Spis treści:

Skład herbatki Zioła Mnicha na odchudzanie podajemy na podstawie informacji, jakie do publicznej wiadomości przekazuje producent (Herbapol). Natomiast działanie poszczególnych składników sprawdziliśmy na własną rękę, badając, czy są jakiekolwiek naukowe podstawy, aby twierdzić, że taka mieszanka może wspomagać odchudzanie.

Skład herbatki Zioła mnicha na odchudzanie:

Poniżej wymieniamy, jakie wyżej wymienione składniki mogą mieć wpływ na odchudzanie, ale pomijamy inne ich właściwości. Trzeba jednak zaznaczyć, że większość opisywanych tu działań nie została ostatecznie potwierdzona naukowo. W części wynikają z tradycji i przekonań, z jakimi były stosowane w medycynie naturalnej.

Rumianek. Zawiera polifenole i olejki eteryczne, które działają przeciwzapalnie i modulują metabolizm. Istnieją pewne doniesienia naukowe sugerujące, że napary z rumianku mogą być elementem profilaktyki otyłości i kuracji odchudzających, ale niezbędne są dalsze badania, aby to potwierdzić.

Rooibos w ziołach mnicha. Zawiera aspalatynę (przeciwutleniacz), która pomaga obniżać poziom hormonów wydzielanych pod wpływem stresu, a które zwiększają apetyt i sprzyjają tyciu. Z tego względu rooibos może wspomagać odchudzanie.

Dzika róża. Zawiera tiliroside. Jest to bioflawonoid i antyoksydant, który w pewnym badaniu wykazał zdolność do redukowania tłuszczu brzusznego i przyspieszania metabolizmu. W badaniu stosowano wyciąg z dzikiej róży w dawce 100 mg, a nie herbatkę.

Mniszek lekarski. Zawiera kwas chlorogenowy należący do grupy polifenoli. Wykazuje on działanie zmniejszające ryzyko otyłości i insulinooporności. Ułatwia też transport glukozy do komórek mięśniowych.

Orzeszki cola. Dzięki zawartości kofeiny dodają energii i hamują apetyt. Wzmagają też wydzielanie moczu i działają lekko odwadniająco.

Liść pokrzywy. Przypisuje mu się właściwości detoksykujące, co ma wspomagać odchudzanie. W jednym badaniu na zwierzętach wykazano, że pokrzywa może ograniczać tycie związane z dietą wysokotłuszczową.

Ziele skrzypu. Działa moczopędnie, co może sprawić, że zwiększone wydalanie moczu przyczyni się do zmniejszenia masy ciała. Jednak takie działanie nie ma nic wspólnego z odchudzaniem. Natomiast w badaniach na zwierzętach zaobserwowano, że skrzyp może obniżać poziom cukru we krwi.

W składzie Ziół mnicha na odchudzanie czasami wymieniana jest L-karnityna, która pomaga w spalaniu tłuszczu podczas aktywności fizycznej, a szczególnie skutecznie działa przy dużej zawartości tkanki tłuszczowej w ciele. Innym nie zawsze wymienianym składnikiem ziół mnicha może być czerwona herbata i yerba mate. My na stronie producenta (Herbapol) nie znaleźliśmy tych składników. Mogą natomiast znajdować się w składzie Ziół mnicha innego producenta (Big Active). Jednak ten produkt dużo trudniej kupić.

Nie wiadomo. W teorii jest to mieszanka, której składniki wykazują działania, które mogą wspomagać odchudzanie. Jednak naukowcy nie są tego jeszcze pewni, a tym bardziej nauce nie są znane efekty odchudzające tej konkretnej mieszanki, gdyż takich badań nie przeprowadzono.

Producent zaleca stosowanie dziennie 3 naparów z Ziół mnicha na odchudzanie. Każdy napar należy przygotować z nowej porcji herbatki. Każda porcja to 2 g mieszanki ziołowej, zatem dzienna dawka wynosi 6 g w dawce podzielonej na 3.

Przygotowanie naparu polega na zalaniu torebki z ziołami gorącą wodą (98 stopni). Parzenie powinno odbywać się pod przykryciem i powinno trwać 5-10 minut. Po tym czasie torebkę wyjmuje się ze szklanki czy kubka. Nie należy naparu dosładzać, gdyż byłaby to porcja zbędnej energii.

Stosując herbatki ziołowe, w tym Zioła mnicha na odchudzanie, trzeba pamiętać, że zioła bardzo często mają różne działania, które nie zawsze można przewidzieć. Mieszanka, która u jednej osoby nie wywoła żadnych skutków ubocznych, u innej może je sprowokować. Zioła mnicha są mieszanką aż 7 różnych roślin. Każda z nich ma nieco inne działania i wpływ na organizm – mowa o szerokim działaniu, nie tylko wpływie na odchudzanie.

Przeciwwskazaniem do stosowania Ziół mnicha na odchudzanie jest nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik herbatki. Producent ostrzega, aby nie stosować produktu w ciąży i podczas karmienia piersią.

Stosowanie tego preparatu na odchudzanie powinny skonsultować z lekarzem osoby przyjmujące leki. Niektóre z nich mogą bowiem wchodzić w reakcje ze składnikami naparu.

W redakcji nie mamy doświadczenia z Ziołami Mnicha na odchudzanie. W internecie też nie sposób znaleźć wiele na ten temat. Jedyne, co jest obecnie dostępne to filmik, na którym ocenie poddano mieszankę firmy Big Active. Produktowi zarzucono w nim, że:

Skuteczności odchudzającej w filmie nie oceniano.

Nasza opinia na postawie składu Ziół mnicha na odchudzanie jest taka: żadna mieszanka ziół nie zastąpi diety odchudzającej i aktywności fizycznej w drodze do szczuplejszej sylwetki. „Herbatki odchudzające” można pić jako dodatkowe działanie, które ma wspomóc inne, ważniejsze wysiłki, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zawartości tłuszczu w ciele. Zatem, jeśli masz ochotę, a nie masz przeciwwskazań do stosowania Ziół mnicha na odchudzanie, możesz je wypróbować. Nie powinny zaszkodzić, a może choć trochę pomogą.