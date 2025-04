Zapotrzebowanie na płyny

Twoje zapotrzebowanie na płyny wynosi,w normalnych warunkach, 2 litry na dobę (nie uwzględniając sytuacji szczególnych np. treningu, czy stanu zdrowia). Wartość ta nie zmienia się w miesiącach jesienno-zimowych, a jednak z pewnością zauważyłaś, że pijesz wtedy mniej. Zwróć na to uwagę! Symptomy niewielkiego odwodnienia organizmu są niespecyficzne. Może zdarzyć się tak, że mylisz objawy związane z niedostatecznym spożyciem wody, z innymi dolegliwościami.

13 sygnałów odwodnienia organizmu

Sprawdź, które z tych objawów dotyczą ciebie.

Wysychają ci usta.

Twoja skóra jest sucha i poszarzała.

Nie możesz się skupić.

Pojawiły się zaparcia.

Czujesz się zmęczona.

Często boli cię głowa.

Masz słabszą odporność, dłużej dochodzisz do siebie po chorobie.

Masz słabszą pamięć.

Spada masa mięśniowa.

Kręci ci się w głowie.

Twój oddech jest nieprzyjemny.

Szybko się irytujesz.

Twoje serce bije szybciej, czujesz niepokój.

Jeśli zauważasz przynajmniej dwa z powyższych objawów odwodnienia organizmu, wprowadź nasze triki w życie.

1. Zaczynaj i kończ dzień szklanką wody

Ten prosty trik sprawi, że każdego dnia wypijesz o 400 ml wody więcej. Nie musisz pić wyłącznie zimnej wody. Gdy za oknem plucha, stawiaj na ciepłą wodę, która dodatkowo cię rozgrzeje.

2. Zainstaluj aplikację, która przypomni o piciu

Wykorzystuj telefon, by pomagał ci kształtować zdrowe nawyki. Zainstaluj aplikację, która natarczywie będzie przypominać, że czas na kolejną szklankę wody. Taką aplikację naprawdę trudno zignorować. Sprawdziłyśmy!

3. Pij ze smakiem i na ciepło

Jesienią i zimą pij także herbaty owocowe – to równie dobre źródło płynów. Herbata z hibiskusa i dzikiej róży z dodatkiem cynamonu, imbiru, pomarańczy i goździków sprawi ci przyjemność, poprawi humor, dostarczy płynów i rozgrzeje. Czego chcieć więcej?

4. Przyczep jaskrawe karteczki

Zawsze trzymaj na biurku 1,5 litrową butelkę wody. Przyczep do niej jaskrawe karteczki z godzinami, które wskażą ile masz wypić do danego momentu pracy.

5. Noś ze sobą bidon z filtrem. Zawsze napełniaj go przed wyjściem

Bidon z filtrem możesz zawsze napełnić wodą z kranu. Wrzuć go do torebki, wychodź zawsze z napełnionym bidonem. Praktyczny aspekt noszenia wody w torebce jest taki, że woda „swoje” waży. By mieć lżej musisz ją wypić!

6. Poszukaj smacznej wody mineralnej

Woda wodzie nierówna. Wody mineralne mają różne smaki (nie chodzi o dodatki smakowe), dlatego warto eksperymentować i poszukać takiej wody, która będzie ci smakować. Zazwyczaj wyraźniejsze są wody mineralne wysokozmineralizowane. Dodatkowym plusem tego typu wód jest wyższe spożycie składników mineralnych np. wapnia i magnezu.

7. Jedz zupy warzywne

Pamiętaj, że źródłem płynów jest także żywność. Szacuje się, że około 20% dostarczanej w ciągu dnia wody pochodzi z produktów spożywczych. Zimą, instynktownie, chętniej jadasz zupy. Warto docenić zupy i spojrzeć na nie jak na dodatkowy sposób by zwiększyć spożycie płynów w ciągu dnia. Stawiaj na gęste zupy krem z sezonowych warzyw (dynia, grzyby, buraki, seler), które dodatkowo dostarczają także błonnika pokarmowego.

