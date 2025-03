Właściwości kurkumy są liczne, a jedną z nich jest właśnie wspieranie odchudzania. Kurkuma na odchudzanie to jeden z tych produktów, który wprawdzie nie spali tkanki tłuszczowej bez wysiłku z twojej strony, jednak utrata wagi może być z nią łatwiejsza. Wszystko za sprawą kurkuminy, którą zawiera ta przyprawa. Na bazie kurkuminy powstało już wiele suplementów diety, które mają pomóc zrzucić zbędne kilogramy. A czy podobnie działa także sama kurkuma?

Kurkuma na odchudzanie działa dzięki substancji aktywnej - kurkuminie. W jaki sposób kurkumina wspiera odchudzanie? Jest kilka mechanizmów, które teoretycznie mogą się do tego przyczyniać bezpośrednio i pośrednio:

zwalcza wolne rodniki (odpowiedzialne za procesy nowotworowe i proces starzenia, ale też za powstawanie opornej wisceralnej tkanki tłuszczowej),

(odpowiedzialne za procesy nowotworowe i proces starzenia, ale też za powstawanie opornej wisceralnej tkanki tłuszczowej), działa antybakteryjnie, antywirusowo, przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie (zmniejsza więc stan zapalny powiązany z otyłością),

i przeciwzapalnie (zmniejsza więc stan zapalny powiązany z otyłością), wspiera funkcjonowanie wątroby (a to jeden z narządów odpowiedzialnych za prawidłowe trawienie i wspomaganie odchudzania),

(a to jeden z narządów odpowiedzialnych za prawidłowe trawienie i wspomaganie odchudzania), podnosi poziom żółci (która wspomaga proces rozpuszczania tłuszczu pokarmowego i usprawnia trawienie),

(która wspomaga proces rozpuszczania tłuszczu pokarmowego i usprawnia trawienie), stabilizuje poziom glukozy we krwi (zapobiega insulinooporności lub ją redukuje),

(zapobiega insulinooporności lub ją redukuje), przyspiesza przemianę materii ,

, zapobiega powstawaniu wzdęć i wspomaga trawienie.

Kurkumina działa wspierająco na odchudzanie nie tylko teoretycznie. Badanie, w którym 44 osoby przyjmowały 800 mg kurkuminy z kurkumy dziennie (w połączeniu z piperyną z pieprzu) przez 30 dni, dało obiecujące rezultaty. U badanych zauważono znaczącą utratę masy ciała, zmniejszenie BMI i obwodu talii. To bardzo istotne, bo wszystkie osoby, które przystąpiły do eksperymentu miały wcześniej problem ze zrzuceniem wagi.

Badania, które potwierdziły skuteczność kuracji odchudzającej opartej na kurkumie, pokazały, że kurkumina nie tylko przyczyniła się do spadku wagi i zmniejszenia obwodu talii, lecz także spowodowała wzrost poziomu adiponektyny. Jest to hormon, który odpowiada za prawidłową przemianę kwasów tłuszczowych i glukozy.

Osoby, u których dostrzeżono te zmiany, przyjmowały kurkuminę w kapsułkach. Trzeba pamiętać o tym, że kurkumina jest składnikiem, którego zawartość w kurkumie wynosi jedynie kilka procent. Kurkumina źle rozpuszcza się w wodzie, a lepiej w tłuszczach, zatem dieta uboga w tłuszcz, może negatywnie wpłynąć na jej odchudzające właściwości.

Nie ma gwarancji, że włączając kurkumę do diety, schudniesz. Poprawa przemiany materii, lepsza praca wątroby i szybsze trawienie zapobiegają odkładaniu się tkanki tłuszczowej, ale to nie jest bezpośredni wpływ na zmniejszanie masy ciała.

Jeśli zależy ci na szczupłej sylwetce, możesz stosować kurkuminę, ale nie możesz liczyć wyłącznie na nią. Zadziała tylko w połączeniu ze zdrową dietą i regularną aktywnością fizyczną.

Czy kurkuma spala tłuszcz?

Kurkuma nie ma aktywnego działania spalającego tłuszcz, ale kurkumina mimo to jest często składnikiem tzw. spalaczy tłuszczu. Pamiętaj, że choć przyprawa ta może pobudzać metabolizm, zwiększać insulinowrażliwość lub zmniejszać apetyt, nie działa bezpośrednio na cząsteczki tłuszczu i ich nie rozpuszcza. Potraktuj ją jako wsparcie kuracji odchudzającej, a nie główną linię działania.

Ile kurkumy na odchudzanie?

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, ile kurkumy dziennie cię odchudzi, bo zależy to przede wszystkim od deficytu energetycznego (diety i ćwiczeń) oraz od tego, ile twój organizm zdoła przyswoić kurkuminy. Dlatego łatwiej na odchudzanie stosować suplementy z kurkuminą, które zawierają jej skoncentrowana dawkę. Wiadomo, że 800 mg dziennie kurkuminy potrafi pomóc w odchudzaniu. Nie wiadomo natomiast, ile jest jej w samej kurkumie (świeżej czy sproszkowanej) no i ile jej organizm zdoła pozyskać z tej przyprawy.

Picie kurkumy to jeden ze sposobów na wsparcie odchudzania. Jeśli chcesz zastosować ten naturalny spalacz tłuszczu, warto łączyć w mieszaninie na odchudzanie kurkumę z imbirem, który jest jedną z substancji naturalnie przyspieszających metabolizm. Dzięki temu proces spalania tłuszczu będzie efektywniejszy. A niewielki dodatek tłuszczu zwiększy ilość kurkuminy, jaką organizm wchłonie.

Składniki:

2 szklanki wody,

2 łyżeczki mielonej kurkumy,

2 łyżki świeżo mielonego korzenia imbiru,

1 łyżeczka miodu,

pół łyżeczki masła lub oleju kokosowego,

1 plasterek cytryny.

Sposób przygotowania:

Wodę wlej do garnka, dodaj starty korzeń imbiru i zagotuj. Przecedź płyn przez sito, dodaj kurkumę i plasterek cytryny. Do smaku dodaj miodu, a dla lepszego wchłaniania kurkuminy — odrobinę tłuszczu.

Jak pić kurkumę na odchudzanie?

Zalecenia dotyczące takiego naparu z kurkumy obejmują picie go 30 minut przed posiłkiem, np. obiadem. Dzięki temu będziesz czuła się syta i w efekcie być może zjesz mniej i osiągniesz deficyt kaloryczny.

Napar z kurkumy warto popijać małymi łykami w ciągu dnia (przynosi także ulgę po zjedzeniu obfitego posiłku) oraz na czczo.

Pamiętaj jednak, że odchudzający napój z kurkumy nie da widocznych efektów, jeśli będziesz odżywiać się niezdrowo i zapomnisz o aktywności fizycznej.

fot. Napój z kurkumy na odchudzanie/ Adobe Stock, pageseventeen

Mleko z kurkumą, często nazywane złotym mlekiem, jest popularnym napojem w medycynie ajurwedyjskiej. Przypisywane są mu właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne i wspierające układ odpornościowy. Napój ten często spożywany jest przed snem, co ma również pomóc w regeneracji organizmu i poprawie jakości snu, co jest istotne w procesie odchudzania.

Nie prowadzono badań naukowych dotyczących skuteczności picia mleka z kurkumą na odchudzanie. Jeśli jednak miałaby pomóc, to wydaje się, że użycie mleka jest dobrym pomysłem. Co prawda mleko zawiększa kaloryczność napoju, ale zawiera trochę tłuszczu, który ułatwi przyswajanie kurkuminy.

Badania wskazują, że chociaż kurkumina może wspierać zdrowie metaboliczne, sama kurkuma lub mleko z kurkumą nie są magicznymi środkami na odchudzanie. Korzyści mogą być widoczne, jeśli mleko z kurkumą będzie elementem diety odchudzającej i zdrowego stylu życia. Na pewno jednak nie zastąpi regularnej aktywności fizycznej.

Kawa z kurkumą zyskała popularność jako zdrowa alternatywa dla tradycyjnej kawy, która ma wspomagać odchudzanie. Połączenie kofeiny i kurkumy teoretycznie może przyspieszyć metabolizm, zwiększyć spalanie kalorii oraz tłuszczu. Kofeina sama w sobie jest znana z właściwości pobudzających i zwiększających termogenezę, czyli proces produkcji ciepła w organizmie, który pomaga spalać kalorie. Dodatek kurkumy ma z kolei wspomagać procesy detoksykacyjne, poprawiać trawienie i działać przeciwzapalnie, co teoretycznie mogłoby wspierać odchudzanie.

Kofeina jest jednym z najlepiej przebadanych środków wspomagających odchudzanie. Zwiększa metabolizm, poprawia wydolność fizyczną oraz mobilizuje kwasy tłuszczowe z tkanki tłuszczowej, co wspomaga ich spalanie. Istnieją badania wskazujące, że regularne spożywanie kofeiny może prowadzić do niewielkiej, ale znaczącej utraty masy ciała.

Kurkumina, jak wcześniej wspomnieliśmy, ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co może wspierać zdrowie metaboliczne, ale jej wpływ na utratę wagi nie jest bezpośredni i wymaga dalszych badań. Istnieją co prawda badania sugerujące, że kurkumina może wspomagać utratę tłuszczu poprzez wpływ na adipocyty (komórki tłuszczowe), poprawę wrażliwości na insulinę oraz regulację metabolizmu tłuszczów, ale jej działanie jest subtelne i zależy od dawki oraz biodostępności (tego, ile jej się wchłonie do organizmu).

Łączenie kurkumy z kawą może poprawiać smak oraz dawać dodatkowe korzyści zdrowotne, ale kluczowym elementem pozostaje odpowiednie dawkowanie i forma przyjmowania kurkumy, aby była skutecznie absorbowana przez organizm.

fot. Kawa z kurkumą na odchudzanie/ Adobe Stock, oilslo

Woda z kurkumą wypijana na noc jest często reklamowana jako prosty sposób na wspieranie detoksykacji organizmu, poprawę trawienia oraz wspomaganie odchudzania. Zgodnie z tymi przekonaniami, kurkumina ma wspierać regenerację organizmu w trakcie snu, wspomagać oczyszczanie wątroby oraz wspierać metabolizm. Regularne picie wody z kurkumą przed snem ma pomagać w redukcji masy ciała, poprzez przyspieszenie procesów trawiennych i redukcję stanów zapalnych.

Jednym z potencjalnych pozytywnych aspektów picia wody z kurkumą na noc może być jednak jej wpływ na poprawę jakości snu. Lepszy sen jest związany z lepszym zarządzaniem wagą, ponieważ niewystarczająca ilość snu jest jednym z czynników ryzyka otyłości. Istnieją dowody sugerujące, że kurkumina może mieć działanie uspokajające i wspierać lepszy sen, co mogłoby pośrednio wspierać utratę masy ciała.

Nie ma jednak wystarczających dowodów, aby jednoznacznie stwierdzić, że picie wody z kurkumą przed snem jest skutecznym środkiem na odchudzanie.

Woda z kurkumą spożywana na czczo jest popularna jako sposób na poranne podkręcenie metabolizmu i oczyszczenie organizmu. Wiele osób wierzy, że taki napój pity na pusty żołądek może stymulować układ pokarmowy, co ma wspierać utratę masy ciała.

Korzyści z picia wody z kurkumą na czczo mogą wynikać z samego nawyku regularnego picia wody rano, co może wspierać nawodnienie organizmu i prawidłowe funkcje trawienne. Jednakże, jak w przypadku innych zastosowań kurkumy, kluczowa jest biodostępność kurkuminy, która może być zwiększona przez dodatek piperyny lub tłuszczu. Zatem sama woda z kurkumą może nie dostarczyć znaczących ilości kurkiminy. A nawet gdyby, to i tak samo wypijanie takiego napoju, jeśli nie będzie wsparte dietą i aktywnością fizyczną, raczej nie przyczyni się do mniejszenia masy ciała.

Herbata z kurkumy jest często postrzegana jako zdrowy napój wspomagający odchudzanie, głównie dzięki właściwościom przeciwzapalnym, poprawiającym trawienie i regulującym metabolizm. Herbata taka może być przygotowywana na bazie świeżej kurkumy, kurkumy w proszku, a czasem z dodatkiem innych składników wspomagających odchudzanie, takich jak imbir, cytryna czy pieprz cayenne. Powszechne jest przekonanie, że regularne picie herbaty z kurkumą może wspierać redukcję masy ciała poprzez poprawę procesów trawiennych i detoksykacyjnych.

Herbata z kurkumy być może może wspierać zdrowie, ale jej bezpośredni wpływ na odchudzanie nie jest jednoznacznie potwierdzony przez naukę. Badania wykazują, że regularne spożycie kurkuminy może wspierać zdrowie wątroby, co może mieć pośredni wpływ na zarządzanie wagą. Jednakże efektywność herbaty z kurkumą jako środka wspomagającego odchudzanie zależy od jej składu, dawki i biodostępności kurkuminy.

Herbata z kurkumy może być wartościowym dodatkiem do diety, ale jej wpływ na odchudzanie będzie ograniczony, jeśli nie będzie towarzyszyć jej zdrowy styl życia, obejmujący zrównoważoną dietę i regularną aktywność fizyczną.

Kurkumę na odchudzanie możesz po prostu dodawać do różnych potraw i napojów. Warto ją łączyć także z czarnym pieprzem, który zawiera piperynę - składnik, dzięki któremu kurkumina lepiej się wchłania.

Pamiętaj, że są pewne przeciwwskazania do picia kurkumy. Naparu z kurkumy nie należy pić na przykład w czasie ciąży, ponieważ kurkumina może wzmagać skurcze macicy.

Jeżeli mocno liczysz na wsparcie kurkumy w odchudzaniu, możesz spróbować suplementów z kurkuminą. Musisz jednak pamiętać, że nie można w ich przypadku mieć pewności, że dostarczają taka dawkę tej substancji, jaka jest zadeklarowana na opakowaniu.

fot. Jak stosować kurkumę na odchudzanie/ Adobe Stock, Cozine

Źródło: Di Pierro F, Bressan A, Ranaldi D, Rapacioli G, Giacomelli L, Bertuccioli A. Potential role of bioavailable curcumin in weight loss and omental adipose tissue decrease: preliminary data of a randomized, controlled trial in overweight people with metabolic syndrome. Preliminary study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Nov;19(21):4195-202. PMID: 26592847.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 19.01.2019 przez Beatę Jasinę-Wojtalak.

