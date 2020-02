Wkładka Mirena - działanie, zakładanie spirali, cena

fot. Adobe Stock

Wyglądem przypomina wkładkę (spiralę), od której różni się obecnością zbiorniczka, z którego uwalnia się w stałej dawce hormon – lewonorgestrel. Po założeniu zachowuje skuteczność przez okres 5 lat.

Mirena jest wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym. To mała, plastikowa ramka w kształcie litery T - na jej pionowym ramieniu umiejscowiony jest pojemniczek z hormonem, zaś do dolnego końca przymocowane są nitki. System Mirena wprowadza się do macicy.

Zakładanie Mireny

To zabieg bezpieczny, o ile zajmuje się nim doświadczony lekarz ginekolog. System Mirena umieszcza się w macicy za pomocą aplikatora. Zakładanie jest szybkie i raczej nie boli, natomiast kobieta może odczuwać dyskomfort. Lekarze zalecają zakładanie Mireny w trakcie miesiączki - wtedy kanał szyjki macicy jest rozchylony.

W macicy następuje stopniowe uwalnianie hormonu z pojemniczka. Szybkość wydzielania regulowana jest specjalną błoną pokrywającą pojemniczek z hormonem - progestagenem.

Jaka jest skuteczność spirali antykoncepcyjnej?

Wysoka. Badania wykazały, że na 1000 kobiet stosujących tę metodę przez okres 12 miesięcy, zaledwie jedna zaszła w ciążę. Podobny wynik gwarantuje sterylizacja.

Spirale antykoncepcyjne działają na zasadzie hormonalnych metod antykoncepcyjnych. Progestagen, hormon obecny w spirali, to taki sam hormon, jak w pigułkach antykoncepcyjnych, tyle że działa on bezpośrednio na śluzówkę macicy, a nie na cały organizm. Jego działanie to:

zagęszczenie śluzu szyjkowego , co utrudnia plemnikom dotarcie do jamy macicy,

, co utrudnia plemnikom dotarcie do jamy macicy, zmniejszenie ruchliwości plemników wewnątrz macicy i w jajowodach,

wewnątrz macicy i w jajowodach, pobudzenie produkcji glikodeliny A - substancji hamującej wiązanie plemników z komórką jajową,

- substancji hamującej wiązanie plemników z komórką jajową, hamowanie comiesięcznego wzrost błony śluzowej wyściełającej macicę, co dodatkowo znacznie zmniejsza intensywność i czas trwania krwawienia miesiączkowego.

Mimo tych zalet nie jest to najczęściej wybierany środek antykoncepcyjny, najprawdopodobniej z powodu wysokiej ceny - ok. 600 zł. Wprawdzie to wydatek na pięć lat, bo taki jest zapas hormonu w zbiorniczku, ale często trudno jednorazowo tyle wydać. Wkładka Mirena sprzedawana jest na receptę.

Wiele kobiet decyduje się na tę metodę antykoncepcji, bo jest wygodna i skuteczna. Jakie ma zalety?

Nie trzeba o niej pamiętać.

Posiada najwyższą odwracalną skuteczność antykoncepcyjną.

Hormon, który się z niej uwalnia, działa tylko tam, gdzie powinien – a nie na cały organizm.

– a nie na cały organizm. Może być stosowana u kobiet z chorobami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadwagą) i chorobami układu krążenia (np. nadciśnienie), po przeszczepach (np. wątroby, nerek).

Może być stosowana przez kobiety palące papierosy.

Zmniejsza ryzyko ciąży pozamacicznej.

Zmniejsza ryzyko zakażeń w miednicy mniejszej.

Zmniejsza bolesność, obfitość i czas trwania krwawień miesięcznych do 1-2 dni.

Chroni przed powstawaniem nieprawidłowych przerostów błony śluzowej jamy macicy (endometrium).

Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego jako gestagenowy składnik niskodawkowej hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)

Większość kobiet może stosować Mirenę, lecz - podobnie jak w przypadku innych metod antykoncepcji, również i ta może dla niektórych nie być odpowiednia - o tym zdecyduje lekarz.

Jeżeli chodzi o wiek - nie ma tu wyraźnych ograniczeń. Co więcej, Mirenę mogą stosować także kobiety po menopauzie przyjmujące hormonalną terapię zastępczą, u których system pełnić będzie funkcję ochronną wobec śluzówki macicy.

Lekarze uważają, że u bardzo młodych kobiet, które jeszcze nie rodziły - jako pierwsze lepiej stosować doustne środki antykoncepcyjne (antykoncepcja dla młodych kobiet). Jest to też bardzo dobry środek antykoncepcyjny dla karmiących piersią. Można ją założyć już 6 tygodni po porodzie.

Chociaż posiada wiele zalet, system Mirena nie jest dobry dla każdej kobiety. Przeciwwskazania do stostowania wkładki Mirena:

stany zapalne w obrębie miednicy,

nawracające infekcje intymne,

nadżerka szyjki macicy,

niedokrwistość,

podejrzenie ciąży,

niediagnozowane krwawienia z pochwy,

zapalenie jajników,

wrodzone wady macicy,

przebyta ciąża pozamaciczna,

zmniejszona odporność organizmu.

