Plastry antykoncepcyjne - ile kosztują i jak należy je stosować?

fot. Adobe Stock

Plastry antykoncepcyjne mają taki sam skład jak tabletki antykoncepcyjne. Zawierają estrogen i progestagen. To dobra metoda zabezpieczenia przed ciążą zwłaszcza dla kobiet, które dbają o swoją wątrobę.

Przyklejany raz w tygodniu plaster, przez skórę dostarcza do krwioobiegu odpowiednią dawkę hormonów. Plastry antykoncepcyjne są również dobrym rozwiązaniem dla kobiet, którym zdarza się zapomnieć o połknięciu pigułki.

Jak stosować plastry antykoncepcyjne?

Pierwszy plaster antykoncepcyjny należy nakleić w pierwszym dniu cyklu miesiączkowego. Po 7 dniach zastępuje się go nowym. Nie powinno się naklejać plastra dwa razy w to samo miejsce. Po 3 tygodniach antykoncepcji powinna pojawić się przerwa na menstruację. Plastry najlepiej przyklejać na:

ramiona,

pośladki,

podbrzusze,

plecy.

Wybrane miejsce nie może być nadmiernie owłosione ani zawierać blizn, poparzeń, znamion i brodawek. Nie można stosować tam również kosmetyków do pielęgnacji ciała.

Jak przyklejać plastry antykoncepcyjne?

Przyklejanie plastra antykoncepcyjnego jest łatwe i szybkie. Suchą ręką przyklejamy plaster na czystej skórze i przytrzymujemy przez kilka sekund.

Plastry antykoncepcyjne - cena

Antykoncepcja plastrami jest nieco droższa od tradycyjnej. Opakowanie plastrów, które wystarczy na miesiąc, kosztuje około 40-50 zł.

Skuteczność plastrów antykoncepcyjnych

Skuteczność antykoncepcji określa wskaźnik Pearla. Dla plastrów antykoncepcyjnych wynosi on ok. 0.9. Oznacza to, że ich skuteczność jest bardzo duża i nie różni się istotnie od tabletek antykoncepcyjnych, które uznawane są za jedną z najlepszych metod zapobiegania ciąży.

Należy pamiętać o prawidłowym stosowaniu oraz przechowywaniu plastrów. Opakowanie powinno znajdować się w suchym i ciemnym miejscu. Zabronione jest przechowywanie plastrów w lodówce oraz łazience.

Przeciwskazania

Plastry antykoncepcyjne są wygodnym sposobem na antykoncepcje. Nie mogą być jednak stosowane przez kobiety cierpiące na zakrzepice. Inne przeciwskazania:

otyłość i waga powyżej 90 kg,

niedawno przebyty udar słoneczny,

uzależnienie od papierosów,

niedokrwistość,

toczeń rumieniowaty,

rak piersi lub jego podejrzenie.

Działania niepożądane plastrów antykoncepcyjnych

Plastry antykoncepcyjne są znacznie mniej inwazyjną metodą zapobiegania ciąży niż tabletki antykoncepcyjne. Mimo tego, mogą wywoływać liczne skutki uboczne. Najczęściej występują plamienia i bóle brzucha. Inne:

mdłości,

wymioty,

podrażnienie skóry,

zatrzymanie wody w organizmie,

wahania nastrojów,

wysuszenie skóry,

przetłuszczające się włosy.

