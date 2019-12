Zatrucie grzybami: profilaktyka, objawy, pierwsza pomoc

fot. Adobe Stock

Pierwsze objawy zatrucia grzybami to: wymioty, bóle brzucha i biegunka pojawiające się po zjedzeniu grzybów. Jeśli dojdzie to zatrucia grzybami, trzeba reagować szybko. Konsekwencjami mogą być trwałe uszkodzenia wątroby i nerek, a nawet śmierć. Dowiedz się, co robić w przypadku zatrucia grzybami, by szybko udzielić pierwszej pomocy.

Spis treści:

Jesień to czas spacerów po lesie, zapachu runa i zbierania grzybów. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc jeśli nie mamy pewności co do danego grzyba, lepiej nie zabierać go do domu. Zatrucie grzybami w skrajnych przypadkach może się skończyć nawet śmiercią. Dlatego tak ważnym jest, by dowiedzieć się, jak bezpiecznie zbierać grzyby.

Dane na temat jadalnych gatunków grzybów, występujących w polskich lasach, znajdziesz w licznych atlasach. Jeśli nie masz pewności, poradź się doświadczonego grzybiarza.

Niebezpieczne gatunki grzybów

Oprócz najbardziej rozpoznawalnego i jednocześnie najbardziej trującego grzyba, czyli muchomora sromotnikowego, w naszych lasach występuje wiele innych.

Dla układu pokarmowego trujące mogą być:

gołąbki,

pieprznik,

mleczaj,

borowik szatański,

tęgoskór pospolity

czernidlak pospolity.

Poważniejsze zaburzenia powodować mogą także strzępiaki i lejówki.

Zatrucie grzybami wystąpić może u osób, które jadły potrawę z grzybów lub które były w lesie i miały okazję spróbować nieznanych sobie gatunków. U dorosłych częściej z braku wiedzy, u dzieci - z ciekawości.

Toksyny zawarte w grzybach mogą w różny sposób wpływać na organizm. Alkaloidy i dwusiarczek czteroetylotiuramu działające na układ pokarmowy. Potrzebują one około 4 godzin, by zacząć działać z pełną siłą.

Muskaryna pobudza układy regulacyjne organizmu i ujawnia symptomy już w ciągu godziny. W muchomorze sromotnikowym występują falotoksyny i amatotoksyny, które działają bardzo szybko już w minimalnych stężeniach.

W przypadku grzybów mniej trujących objawy będą przypominały zatrucie pokarmowe. Najczęstsze objawy zatrucia grzybami to:

ból brzucha,

wymioty,

biegunka,

nudności,

gorączka,

zlewne poty,

ogólne złe samopoczucie.

Leczenie w tym przypadku polega na wywoływaniu wymiotów, płukaniu żołądka oraz zapobieganiu odwodnieniu. Gdy źrenice się zwężają, wystąpią zlewne poty, ślinotok i bóle brzucha lub przeciwnie, przy rozszerzonych źrenicach, suchości w ustach, podwyższonej temperaturze ciała chory wymaga podania odtrutki, więc zawsze należy przewieźć go do szpitala.

Zatrucie muchomorem sromotnikowym przebiega najciężej: rozpoczyna się jak zatrucie pokarmowe, ale już po 2-3 dniach pojawiają się objawy poważnego uszkodzenia wątroby (żółte zabarwienie powłok), nerek i zaburzenia składu krwi. Chory po zjedzeniu muchomora sromotnikowego, może wymagać przeszczepienia wątroby, ale skutki takiego zatrucia mogą być śmiertelne.

Pacjent z objawami i podejrzeniem zatrucia grzybami zawsze powinien skorzystać z konsultacji lekarskiej. Świadkowie zdarzenia mają obowiązek zabezpieczyć potrawę i wymiociny do dokładnego badania w szpitalu.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!