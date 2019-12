Pierwsza pomoc przedmedyczna to konkretny zestaw czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby ratujących życie lub zdrowie poszkodowanego. Co robić przy omdleniach, wypadkach drogowych, zakrztuszeniu, tonięciu. Co to jest resuscytacja, jak się robi masaż serca, co należy wiedzieć o metodzie usta-usta – zobacz