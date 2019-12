Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie na rzecz skarbu państwa. Zobowiązani do jego odprowadzania są wszyscy, którzy osiągają dochody. Podatek dochodowy od osób fizycznych to inaczej PIT. W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe: 18% i 32%. PIT rozlicza się co roku do 30 kwietnia.