Petting to forma aktywności seksualnej, w której dochodzi do zaspokojenia, ale nie dochodzi do penetracji (czyli wprowadzenia członka do pochwy). Petting polega na pieszczeniu stref erogennych partnera, w tym narządów płciowych. Dowiedz się, jak to robić, jak osiągnąć orgazm za pomocą tych pieszczot, jakie gadżety erotyczne mogą urozmaicić petting.