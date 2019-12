Małe mieszkanie to spory problem: jak zmieścić w nim wszystko, co niezbędne, a w dodatku w taki sposób, by było nie tylko funkcjonalne, ale by pozostawić przestrzeń życiową? Urządzanie i remontowanie małego mieszkania nie należy do najłatwiejszych, jednak dobre pomysły to podstawa do tego, by wszystko udało się idealnie! Tutaj znajdziesz mnóstwo wartościowych podpowiedzi i informacji związanych właśnie z małym mieszkaniem!