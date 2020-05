Lampa do hybryd - która jest najlepsza: UV czy LED? [PORÓWNANIE]

fot. Adobe Stock

Dobór odpowiedniej lampy do hybryd jest kluczowy, bo to od niej w dużej mierze zależy trwałość i jakość manicure hybrydowego.

W sklepach znajdziesz duży wybór urządzeń – o różnych rozmiarach i mocy, innym rodzaju światła (UV lub LED). Na jakie parametry zwracać uwagę? Czy warto zainwestować w droższą lampę, czy najtańsza na rynku też się sprawdzi przy domowym utwardzaniu paznokci?

Spis treści:

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba wiedzieć, jak często będzie używana – kilka razy w miesiącu w domu czy ma być profesjonalna.



Lampy LED wykorzystywane są w większości salonów. To trwałe urządzenia – są w stanie wytrzymać co najmniej kilka lat pracy bez przerwy. W środku mają niewymienne, energooszczędne diody LED o długiej żywotności. W przypadku lamp UV trzeba co jakiś czas – przy używaniu sporadycznym co ok. 6-10 miesięcy – wymieniać żarówki.

Może się zdarzyć, że lampa ledowa nie utwardzi wszystkich rodzajów lakierów, a konkretnie może być problem z żelami. Związane to jest z długością emitowanej fali. Tylko urządzenia wyposażone w nowoczesne diody sobie z tym poradzą. Lampa ze światłem ultrafioletowym działa na każdy lakier - hybrydowy i żelowy.

Lampy UV utwardzają produkty w 2-3 minuty. Najbardziej polecana przez ekspertów jest lampa o mocy 36 W - posiada cztery 9-watowe żarówki. Te ze światłem ledowym potrafią utwardzić lakier już w 30 sekund.

Lampa do hybryd: LED czy UV? kryteria Lampa UV Lampa LED zakres działania wszystkie produkty nie działa na niektóre lakiery oświetlenie żarówki wymienne żarówki niewymienne czas utwardzania 2-3 minuty 30 sekund przeznaczenie do sporadycznego użytku do częstego używania

Przy wyborze lampy do hybrydy należy zwrócić uwagę na kilka parametrów: na jej moc, wielkość urządzenia oraz timer i czujnik.

Moc lampy

Wyrażana jest w Watach. Jeśli lampa ma za małą moc, nie utwardzi lakieru w 100 procentach. W efekcie manicure może być mniej trwały na końcówkach i brzegach paznokcia. Jeśli chcesz mieć pewność, że lakier zostanie utwardzony jak należy, wybierz lampę o mocy minimum 36 W.

Wielkość urządzenia

Jeśli potrzebujesz wygodnej lampy do używania na stałe w domu, wybierz większy model, który wprawdzie zajmuje sporo miejsca, ale bez problemu zmieści naraz całą dłoń. Jeśli otwór jest duży, to łatwiej też będzie ci utwardzić lakier na paznokciach u stóp. Małe wymiarowo lampy sprawdzą się, jeśli chcesz z nią podróżować i przemieszczać się.

Timer i czujnik

Żeby nie patrzeć na zegarek i własnoręcznie nie odliczać czasu, wybierz lampę z timerem. W lampach UV zwykle timer można ustawić na 120 i 180 sekund, w przypadku LED odliczanie jest 10-, 30- i 60-sekundowe. Czujnik ruchu z kolei automatycznie włącza lampę, gdy umieścisz w niej dłoń lub stopę. To bardzo ułatwia wykonanie manicure'u.

Gdy już wiesz, jak zrobić manicure hybrydowy w domu i jesteś zdecydowana na skompletowanie niezbędnego do tego sprzętu, pozostaje jeszcze tylko decyzja, ile pieniędzy chcesz lub możesz na to przeznaczyć. I od razu warto zaznaczyć, że akurat na lampie lepiej nie oszczędzać.

Jeśli będziesz jej często używać, to postaw na urządzenie typu LED. Czas naświetlania jest krótki, a i samo urządzenie na długo ci starczy. Jednak jeśli dysponujesz małym budżetem i manicure będziesz robić dwa-trzy razy w miesiącu, rozważ kupno lampy UV.

Możesz też od razu kupić zestaw startowy, w którym poza lampą znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria, jak baza, top coat i elementy potrzebne do ściągnięcia hybrydy. Zobacz nasz przegląd zestawów do hybrydy i wybierz coś dla siebie!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.11.2018 r.

