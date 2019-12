Feng Shui to starożytna sztuka takiego planowania przestrzeni, by osiągnąć zgodność z naturą. Tutaj zebrałyśmy wszystko, co związane z tym zagadnieniem – w teorii i praktyce. Poznaj zasady, przemyśl nasze porady i zainspiruj się. Urządź mieszkanie i biuro zgodnie z tymi zasadami. Niech mieszka ci się jak najlepiej!