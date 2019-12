Cholesterol to związek organiczny z grupy steroli, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Bez dobrego i złego cholesterolu nie może się obyć żadna komórka organizmu. Do czego potrzebujemy cholesterol, jakie są rodzaje cholesterolu, jak badać poziom cholesterolu, co się dzieje, gdy jest go za dużo – sprawdź.