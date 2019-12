Błona dziewicza to elastyczny fałd błony śluzowej, ograniczający wejście do pochwy kobiety. Przerwanie błony dziewiczej, czyli tak zwana defloracja, następuje zwykle podczas stosunku płciowego, poprzez wsunięcie penisa do pochwy. Czasami towarzyszy temu ból i lekkie krwawienie, ale nie musi tak być. Wiele zależy od budowy błony.