to gadżety, które ułatwiają wykonanie makijażu, zabiegów typy manicure czy pedicure, a także pomagają dbać o urodę. Do akcesoriów kosmetycznych można zaliczyć pędzle i gąbki do makijażu, zalotki, szczotki do włosów, lampy UV do manicure hybrydowego, ale także płyny typu aceton.