Koszerne wino: co to znaczy? Jak znaleźć koszerne wino i na czym w ogóle polega koszerna kuchnia?

fot. Adobe Stock, Надія Коваль

Wino koszerne jest trunkiem, który spożywają przede wszystkim Żydzi. Kojarzone jest ze świętem Pesach i ortodoksyjnym judaizmem. Musi być przygotowane według ściśle przestrzeganych zasad. Na czym kojarzy jego koszerność i kto może je przygotować?

Spis treści:

Koszerność dotyczy żywności - jeśli dany produkt jest uznany za koszerny, oznacza to, że został przygotowany w zgodzie z religijnymi przekonaniami Żydów. Dla nich koszerne jest to, co przez wieki zapewniało im zdrowie i chroniło przed zatruciami, a ma postać ściśle przestrzeganych zasad odnoszących się do produkcji żywności.

Głównymi zasadami koszerności są:

niespożywanie zakazanego mięsa,

usuwanie krwi z mięsa przed jego spożyciem,

niemieszanie krwi z mlekiem,

sposób zabijania zwierząt.

Wszystko to odnosi się do jedzenia. Jak Żydzi dbają o koszerność wina? Winiarnia nie może ot, tak nazwać swojego wyrobu koszernym. Potrzebny jest do tego certyfikat. W wielu przypadkach trunek jest uznany za koszerny dopiero wtedy, kiedy przygotuje je ortodoksyjny Żyd.

Sam certyfikat koszerności ma dość młody rodowód. Dawniej, gdy pokarmy wyrabiano w domach, takie świadectwo nie było potrzebne. Obecnie, gdy większość produktów jest kupowana poza domem, taki dowód na kontretykiecie mówi nam, że rabin osobiście nadzorował proces produkcji wina, co zaświadczył swoim podpisem.

fot. Wino koszerne/Adobe Stock, Alrandir

Najważniejszą zasadą rozstrzygającą o koszerności wina jest, by cały proces produkcji od dbania o winne krzewy, aż po butelkowanie, był wykonywany przez Żydów religijnych (z wyłączeniem kobiet). Oprócz tej głównej zasady należy przestrzegać kilku pozostałych:

winogrona można zbierać z krzaków od czwartego roku ich owocowania,

pomiędzy krzewami nie można uprawiać nic innego,

pewną, małą porcję wina należy wylać,

co siódmy rok winnica powinna odpoczywać,

wszystkie urządzenia do produkcji wina powinny być używane jedynie do win koszernych.

Większa rozwaga podczas wytwarzania wina oraz korzystanie z urządzeń wysokiej klasy sprawia, że wina koszerne są towarem poszukiwanym ze względu na swoją wysoką jakość. Nie jest to produkt rzadki, ale bardzo często jego cena jest naprawdę zaporowa, szczególnie jeśli jest eksportowana na rynek, w którym Żydzi stanowią mniejszość.

fot. Wino koszerne/Adobe Stock, Надія Коваль

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.03.2019.

Czytaj także:

Co ma więcej kalorii: wino czy piwo?

Czy wino jest dobre na nadciśnienie?

Czy można mieć uczulenie na alkohol?