Co ma więcej kalorii: piwo czy wino? Czy można dla nich znaleźć miejsce w diecie odchudzającej?

Jeśli zastanawiasz się, co ma więcej kalorii: piwo czy wino, to odpowiedź jest prosta – od zwykłego jasnego piwa bardziej kaloryczne jest wino. Oznacza to, że ktoś, kto wypije pół litra piwa, dostarczy organizmowi mniej kalorii niż osoba, która wypije pół litra wina. Kluczowa jednak jest ilość wypitego trunku.

Najlżejsze z piw jest piwo bezalkoholowe, które dostarcza ok. 105 kcal w 0,5 litra. Na rynku są też piwa korzenne, które dostarczają… 0 kcal. Są to napoje korzenne, bezalkoholowe i bezcukrowe – na pytanie, czy to jeszcze jest piwo, każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

Drugie pod względem kaloryczności jest piwo jasne (250 kcal w 0,5 l), a najbardziej kaloryczne są piwa ciemne (370 kcal w 0,5 l). Liczba przyswojonych kalorii zależy od ilości wypitego piwa:

piwo bezalkoholowe: 0,5 litra – 105 kcal, 1 litr – 210 kcal, 1,5 litra – 315 kcal, 2 litry – 420 kcal,

0,5 litra – 105 kcal, 1 litr – 210 kcal, 1,5 litra – 315 kcal, 2 litry – 420 kcal, piwo jasne: 0,5 litra – 250 kcal, 1 litr – 500 kcal, 1,5 litra – 750 kcal, 2 litry – 1000 kcal,

0,5 litra – 250 kcal, 1 litr – 500 kcal, 1,5 litra – 750 kcal, 2 litry – 1000 kcal, piwo ciemne – 0,5 litra – 370 kcal, 1 litr – 740 kcal, 1,5 litra – 1110 kcal, 2 litry – 1480 kcal.

Warto wspomnieć, że piwa mocne, o wyższej zawartości alkoholu, są bardziej kaloryczne od tych zwykłych, a każdy dodatkowy gram alkoholu zwiększa kaloryczność piwa o kolejne 7 kcal.

Wino czerwone jest mniej kaloryczne od białego, ale wyjątkiem jest grzaniec, który doprawiony cukrem lub miodem może być bardziej kaloryczny od wina białego. Poniżej kalorie w zależności od ilości wypitego wina:

wino białe wytrawne: 79 białe wino półwytrawne kalorie: 100 ml – 97 kcal, 0,5 l – 485 kcal, 1 l – 970 kcal,

79 białe wino półwytrawne kalorie: 100 ml – 97 kcal, 0,5 l – 485 kcal, 1 l – 970 kcal, wino białe półsłodkie: 100 ml – 82 kcal, 0,5 l – 410 kcal, 1 l – 820 kcal,

100 ml – 82 kcal, 0,5 l – 410 kcal, 1 l – 820 kcal, białe wino słodkie: 100 ml – 114 kcal, 0,5 l – 570 kcal, 1 l – 1140 kcal,

100 ml – 114 kcal, 0,5 l – 570 kcal, 1 l – 1140 kcal, wino czerwone wytrawne: 100 ml – 68 kcal, 0,5 l – 340 kcal, 1 l – 680 kcal,

100 ml – 68 kcal, 0,5 l – 340 kcal, 1 l – 680 kcal, wino czerwone półwytrawne: 100 ml – 75 kcal, 0,5 l – 375 kcal, 1 l – 750 kcal,

100 ml – 75 kcal, 0,5 l – 375 kcal, 1 l – 750 kcal, wino czerwone półsłodkie: 100 ml – 96 kcal, 0,5 l – 480 kcal, 1 l – 960 kcal

100 ml – 96 kcal, 0,5 l – 480 kcal, 1 l – 960 kcal czerwone wino słodkie: 100 ml – 106 kcal, 0,5 l – 530 kcal, 1 l – 1060 kcal.

100 ml – 106 kcal, 0,5 l – 530 kcal, 1 l – 1060 kcal. czerwone wino grzane: tyle, ile wybrane wino + 39 kcal przypadające na 1 łyżeczkę miodu.

Umiarkowane ilości alkoholu wypijane kilka razy w miesiącu nie wpłyną znacząco na przebieg diety odchudzającej. Bardzo ważne jest to, jaki rodzaj alkoholu wybierzesz. Niestety napoje alkoholowe często przyczyniają się do tycia. Dlaczego tak się dzieje?

Ile kalorii ma alkohol?

Czysty alkohol ma więcej kalorii niż białka i węglowodany, które dostarczają 4 kcal w 1 g. Jeden gram etanolu to 7 kcal! Związek ten ma zbliżoną kaloryczność do tłuszczu (9 kcal/1 g). Niestety napoje alkoholowe dostarczają dużej ilości kalorii i jednocześnie nie zapewniają sytości, tak jak dzieje się to w przypadku zbilansowanego posiłku. Kaloryczność alkoholi jest jednak różna.

Drinki - bomba kaloryczna

Alkohol często łączony jest w drinkach ze słodzonymi napojami i syropami, które mają dużo cukru. Taki drink potrafi mieć nawet 400-500 kcal w porcji. To tak jakbyś zjadła lunch, ale nie dostarczyła do organizmu żadnych składników odżywczych poza niepotrzebnym cukrem.

Uważaj na zwiększony apetyt po alkoholu

Napoje wyskokowe sprawiają, że chce ci się jeść. To z tego powodu masz taką ogromną ochotę na chipsy i słodycze po piwie. Alkohol sprawia także, że trudniej jest ci odmówić i częściej sięgasz po kaloryczne produkty.

​Jeśli nie chcesz przytyć, ogranicz się do 1-2 lampek wytrawnego wina, małego piwa lub drinka z napojem bez cukru.

Chcesz dowiedzieć się, ile kalorii mają pozostałe napoje alkoholowe. Zobacz naszą listę!

ajerkoniak (kieliszek) – 50 kcal

gin (kieliszek) – 75 kcal

gin z tonikiem (kieliszek) – 170 kcal

koniak (kieliszek) – 115 kcal

likier (kieliszek) – 50 kcal

likier kawowy (kieliszek) – 85 kcal

margharita – 750 kcal

martini wytrawne (kieliszek) – 60 kcal

mojito – 245 kcal

pilsner (0,3 l) – 145 kcal

pina colada – 650 kcal

piwo bezalkoholowe (0,33 l) – 80 kcal

piwo ciemne (0,3 l) – 250 kcal

piwo jasne (0,3 l) – 147 kcal

porter (0,3 l) – 300 kcal

sherry (kieliszek) – 50 kcal

wino białe wytrawne (1 kieliszek) – 67 kcal

wino białe słodkie (1 kieliszek) – 96 kcal

wino czerwone wytrawne (1 kieliszek) – 66 kcal

wino czerwone słodkie (1 kieliszek) – 98 kcal

wódka czysta (1 kieliszek) – 60 kcal

wódka słodka (1 kieliszek) – 75 kcal

