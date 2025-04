Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 1

Dziecko na razie nie wygląda najlepiej – ma dużą i niekształtną główkę, opuchnięte powieki, zaróżowioną skórę oraz liczne zaskórniaki. Spokojnie młoda mamo, pod koniec pierwszego miesiąca wszystkie te mało estetyczne walory dziecka znikną. Jedyne, co pozostanie Twojemu maluchowi to tzw. ciemiączka – miękkie miejsca na główce. Większe z nich zrośnie się dopiero w drugim roku życia dziecka.

Może Ci się wydawać, że dziecko ma zeza – spokojnie, to tylko nieskoordynowane ruchy gałek ocznych. Jeśli chcesz, aby dziecko wodziło wzrokiem za przedmiotem przesuwaj go bardzo powoli w odległości około 25 cm od twarzy dziecka.

Zobacz dokładny kalendarz rozwoju dziecka na miesiąc 1!

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 2

Dziecko, jeśli leży na brzuchu potrafi unieść główkę i ramiona na wysokość około 5 cm i stara się utrzymywać je coraz dłużej. Powinnaś umożliwiać mu trening głowy – w tym celu kładź dziecko na brzuchu na twardym podłożu z raczkami ułożonymi pod klatką piersiową.

Pod koniec drugiego miesiąca życia dziecko zaczyna mówić! Oczywiście nie są to słowa, ale dziecko stara się wyrażać swoje emocje w ten sposób. Zaczyna „głużyć” – wydaje krótkie gardłowe dźwięki – „gu”, „ga”, „khe”, itp.

Dodatkowo dziecko stara się naśladować Twój głos oraz niektóre dźwięki wydawane przez Ciebie. Powtarzaj za maluchem wydawane przez niego dźwięki – będzie wtedy bardzo szczęśliwe i ożywione.

Zobacz koniecznie dokładny kalendarz rozwoju dziecka na miesiąc 2!

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 3

W trzecim miesiącu życia Twojego dziecka powinno zarosnąć mu już ciemiączko tylne. Dodatkowo dziecko powinno unosić główkę i ramiona na co najmniej minutę w górę podczas leżenia na brzuszku. Często jest w stanie podnieść główkę tak wysoko, że patrzy na wprost!

Uważaj – dziecko próbuje przewrócić się z pleców na bok. Udaje mu się to tylko czasami, jednak zostawienie dziecka samego na przewijaku może być niebezpieczne.

Dokładny kalendarz rozwoju dziecka na miesiąc 3 znajdziesz tutaj:

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 4

Dziecko ma ustalone pory karmienia – przeważnie je co 3 godziny, ale w nocy możesz nieco odpocząć – śpi około 7 godzin bez przerwy.

Niemowlę reaguje na wszystkie dźwięki – zwłaszcza na głosy. Stara się samo zainteresować dorosłych swoja osoba gaworząc lub popiskując. Często także wymawia spółgłoski – np. „ba-ba”, „ga-ga”. Stara się rozszerzać zasób swojego słownictwa – próbuje powtarzać usłyszane dźwięki.

Dokładny kalendarz rozwoju dziecka znajdziesz:

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 5

Piąty miesiąc może być dla Was ciężki - dziecko zaczyna ząbkować. Jest na to rada – smaruj dziąsła dziecka znieczulającym żelem – zwłaszcza przed spaniem i karmieniem. Aby załagodzić ból daj dziecku miękki gryzak wypełniony wodą i schłodzony w lodówce – powinno to pomóc.

Zwykle w piątym miesiącu dziecko wybiera sobie ulubioną zabawkę. Jest do niej szczególnie przywiązane, śpi z nią i nie chce się bez niej nigdzie ruszyć. Uszanuj wybór dziecka – może być to kocyk, poduszka – i nie próbuj zmieniać jego ulubionej rzeczy.

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 6

Dziecko nie siedzi jeszcze samodzielnie – czasem udaje mu się usiąść, ale zaraz przewraca się z powrotem. Teraz nadszedł czas na zmianę wózka – spacerówka będzie idealna, gdyż dziecko jest bardzo ciekawe świata, a leżąc na brzuchu jest w stanie unieść tułów opierając się na kolanach i dłoniach. Przyjmowanie takich pozycji w zwykłym wózku może być niebezpieczne.

Zauważ, że dziecko jest w stanie zapamiętać pewne rzeczy – zwykle pamięć ta obejmuje około 10 – 14 dni wstecz. Zaczyna także szukać pewnych zabawek – wie, że rzeczy znikają, ale wracają. Pomóż swojemu dziecku w rozwoju – baw się z nim w chowanie i szukanie pewnych przedmiotów.

Dokładny kalendarz rozwoju dziecka znajdziesz:

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 7

W siódmym miesiącu dziecko podwaja swoją wagę urodzeniową – mały szkrab waży około 9 kg. Robi się zatem coraz cięższy, a jego wzrost wynosi około 65 cm.

Pamiętaj, że dziecko w tym okresie jest niezwykle ruchliwe dlatego nie spuszczaj go z oka nawet na minutę.

Żeby zapewnić mu dodatkowe rozrywki często wychodź z nim na spacer – do parku lub do zoo – tam jest tyle ciekawych rzeczy dla maluszka!

Niemowlę stara się wyrazić swoje upodobania zarówno przez mimikę, mowę ciała, jak i płacz. Przeważnie źle reaguje na obce osoby – płacze, krzyczy, próbuje uciekać.

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 8

Twój maluch zaczyna raczkować – przygotuj zatem mieszkanie odpowiednio do potrzeb dziecka. Pamiętaj, że przed małym odkrywcą nic się nie ukryje. Jeśli dziecko w ósmym miesiącu nie raczkuje płynnie – nie martw się, jest to normalne.

Rozwija się także mowa dziecka – malec odróżnia mowę od innych dźwięków, okazuje że rozumie niektóre zwroty – np. zamyka oczy na dźwięk słowa spać. Dziecko wykazuje także poczucie rytmu – aby je rozwijać bawcie się w klaskanie w rytm piosenki lub wyklaskiwanie pewnych melodii.

Pamiętaj, że w ósmym miesiącu życia dziecko jest szczególnie przywiązane do Ciebie. Reaguje płaczem i lękiem na Twoja nieobecność, cały czas wymaga Twojej bliskości. Jeśli musisz je zostawić z kimś na pewien czas to zawsze musi być to osoba dobrze dziecku znana.

Dokładny kalendarz rozwoju dziecka znajdziesz:

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 9

W dziewiątym miesiącu Twoje dziecko powinno już samodzielnie siadać, a następnie kłaść się podpierając się rękami, na brzuszku. Może także zaczynać już stać – zazwyczaj stoi kilka sekund, minutę, po czym upada.

Jeśli chodzi o wypowiadane słowa – czasem dziecko potrafi dopasować dźwięk do słowa – np. mówi bach wyrzucając zabawkę z łóżeczka. Zdarza się to jednak sporadycznie, także nie nastawiaj się, że są to pierwsze słowa Twojego dziecka.

Najwyższy czas przestać podawać dziecku zmiksowanej papki. Nadeszła pora, aby maluch nauczył się żuć i gryźć.

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 10

Dziecko rozumie bardzo dużo z Twojej mowy. Wykonuje proste polecenia typu „daj” lub „weź”. Uwielbia gaworzyć – może mówić całymi godzinami gestykulując i modulując głos, a także zwracając się do konkretnych osób. Odpowiadaj mu – takie pierwsze rozmowy są bardzo ważne dla dziecka, aby nabrało ochoty do dalszej nauki mowy.

Nie zdziw się, jeśli malec straci zainteresowanie Twoim mlekiem. Dziecko jest zafascynowane innymi potrawami, uwielbia być karmione – wciąż jest to dla niego dobra zabawa. Nie oznacza to jednak, że możesz zostawić dziecko same – w dziesiątym miesiącu maluch nadal jest do Ciebie ogromnie przywiązany, a każde Twoje odejście od niego wywołuje czarną rozpacz.

Dokładny kalendarz rozwoju dziecka znajdziesz:

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 11

W końcu przyszedł czas na wymawianie pierwszych słów! Są one zazwyczaj dwusylabowe, jednak ile radości sprawia fakt, że maluch wie co mówi! Dziecko ma także świadomość swego imienia – aby uporządkować jego świat używaj imion w stosunku do pozostałych domowników. Dziecko przyswaja sobie różne nazwy – może nawet odpowiadać na proste pytania.

Dziecko próbuje także wstawać. W zasadzie wychodzi mu to całkiem nieźle. Jest w stanie ustać dłuższą chwilkę, nie stoi tak bardzo chwieje jak dotychczas. Może nawet kucnąć – jednak z tej pozycji nie podniesie się z powrotem do pionu. Aby to zrobić musi klęknąć.

Czego jeszcze spodziewać się po dziecku? Sprawdź dokładny kalendarz rozwoju!

Kalendarz rozwoju dziecka - miesiąc 12

Dziecko cały czas uważa, że jest w centrum świata – i choć rozpoznaje już wiele rzeczy, dalej jesteś dla niego wzorem. To w Twoim otoczeniu czuje się najlepiej. Na pewno zauważyłaś, jak bardzo stara Ci się zaimponować lub zrobić przyjemność.

Maluch bardzo szybko się porusza – wymaga Twojej ciągłej czujności. Przeważnie przemieszcza się raczkując, turlanie i pełzanie poszły już w niepamięć. Oczywiście cały czas próbuje stawać – marzy mu się pionowa pozycja ciała.

Gratulacje! Twoje dziecko zakończyło etap niemowlęcy! Jeśli chcesz zobaczysz, jak będzie przebiegał jego rozwój dalej - zapraszamy do zapoznania się z Kalendarzem rozwoju dziecka na kolejne miesiące!

