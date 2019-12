Kawa w ciąży: czy można z mlekiem i w jakiej ilości, czy szkodzi dziecku

fot. Adobe Stock

Kawa w ciąży jest dozwolona w małych ilościach. Przyszła mama powinna ograniczyć do minimum dzienną ilość kofeiny w swojej diecie i nie przekraczać dawki 200-300 mg na dobę. Taka ilość kofeiny znajduje się w 2-3 małych filiżankach kawy. Należy jednak pamiętać, że kofeinę zawierają też inne produkty.

Zanim skrzyczysz koleżankę w ciąży za picie kawy lub zdziwi cię widok ciężarnej z filiżanką w kawiarni, wiedz, że kawa w ciąży to nie zbrodnia. Nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób jest parzona i podawana, a przede wszystkim zacznijmy do tego, że nie chodzi o kawę samą w sobie, a o zawartą w niej kofeinę.

Kofeina naturalnie jest w kawie i herbacie oraz w mniejszych ilościach w kakao, coca-coli czy czekoladzie. Zawierają ją również napoje energetyzujące, a nawet suplementy diety czy leki przeciwbólowe. A więc ciężarnej nie odmawia się często słodkiej czekolady czy puszki coli, ale gdy widzi się ją z filiżanką espresso, to twarz obserwatora wyraża zdumienie, niekiedy potępienie. Zobacz na przykładach, że:

filiżanka czarnej kawy zawiera 70-140 mg kofeiny,

filiżanka kawy rozpuszczalnej to ok. 95 mg kofeiny,

filiżanka espresso - 57 mg kofeiny,

filiżanka kawy mrożonej - 50-70 mg,

szklanka czarnej sypanej herbaty 65 mg kofeiny, a przecież herbatę np. starsze pokolenie uważa niemal za zastępstwo wody.

Patrząc na powyższe dane i posiłkując się eksperckimi wypowiedziami oraz statystykami, kawa w ciąży jest dopuszczalna, ale powinny to być max. 2 filiżanki espresso lub 2 kawy rozcieńczone mlekiem.

Wyniki większości badań z ostatnich lat mówią, że picie kawy z zawartością ok. 200 mg kofeiny w ciągu dnia podczas ciąży nie wiąże się z żadnymi niepomyślnymi zdarzeniami w II i III trymestrze ciąży. Nie sprawdzano, jak kofeina wpływa na ciążę i płód w I trymestrze.

Przekroczenie podanej wyżej normy może zaburzać przebieg ciąży i prawidłowy rozwój dziecka. W badaniach dowiedziono, że spożycie ponad 300 mg kofeiny na dobę zwiększało ryzyko porodu przedwczesnego oraz skutkowało urodzeniem dziecka z niższą masą ciała.

Wszystko to dlatego, że serwując maluchowi kofeinę, robimy mu niejako problem. Dlaczego? Kofeina łatwo się wchłania w organizmie i przenika przez łożysko do płynu owodniowego. Dla rozwijającego się płodu nie jest to substancja obojętna. Ledwo rozwijające się narządy dziecka m.in. wątroba, nie są wykształcone i nie potrafią prawidłowo poradzić sobie z jej rozkładem, a więc czas metabolizmu kofeiny w organizmie płodu znacznie się wydłuża i wynosi średnio aż do 150 godzin, czyli nawet 6 dni.

W efekcie przepływ krwi i transport substancji odżywczych jest utrudniony i może przyczynić się do zmniejszonej masy urodzeniowej płodu, przyczynić się do nadpobudliwości psychoruchowej dziecka, przedwczesnego porodu lub poronienia. Są to skrajne przypadki, ale musisz mieć świadomość odpowiedzialności, jaka na tobie spoczywa w ciąży.

W przeciwieństwie do zwykłej kawy, kawa bezkofeinowa nie zawiera dużych ilości kwasu szczawiowego, który utrudnia przyswajanie wapnia. Co więcej, kawa zbożowa jest nawet zalecana w okresie laktacji, piją ją też dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Pamiętaj, że kawa rozpuszczalna jest jakościowo gorsza od świeżo mielonej czy sypanej. Zatem jeśli w domu pijesz granulowaną kawę z mlekiem, a następnie udasz się na spotkanie z koleżanką w kawiarni, gdzie na miejscu jest mielona kawa, możesz odczuć różnicę - dziecko tym bardziej.

Ustal, że kawę w ciąży będziesz pić w wyjątkowych sytuacjach (niskie ciśnienie w ciąży może dać się we znaki lub być przyczyną omdlenia) lub do towarzystwa. Jeśli czujesz, że brakuje ci energii, zmień dietę, wzbogać ją o świeże owoce i warzywa, pij więcej wody - to jej niedobór jest najczęściej przyczyną np. bólu głowy czy problemów ze wstawaniem rano.

