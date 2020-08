Pigwa do herbaty - przepis na aromatyczny i rozgrzewający dodatek

Pigwa do herbaty to nie tylko dodatek smakowy. Przetwory z pigwy zawierają mnóstwo witaminy C, dlatego warto je przygotowywać - w sezonie jesienno-zimowym przydadzą się dla wzmocnienia odporności!

Pigwa do herbaty powinna być przygotowywana z najbardziej dojrzałych owoców.

Owoce pigwy dokładnie umyj. Nie musisz ich obierać, ale możesz to zrobić. Pozbaw pigwę gniazd nasiennych. Pokrój owoce na małe kawałki. Zasyp cukrem i odstaw na 2-3 godziny, aby puściły trochę soku. Gdy pigwa puści sok, przełóż ją wraz z cukrem do słoików. Możesz doprawić cynamonem, jeśli lubisz jego aromat. Słoiki z przetworami wstaw do szerokiego garnka, zalej wodą do mniej więcej 2/3 wysokości. Nałóż pokrywkę i pasteryzuj przez 20 minut. Potem wyjmij słoiki z pigwą do herbaty i poustawiaj do góry dnem. Pozostaw do wystygnięcia.

