Ogórki kanapkowe do słoików - przepis na najlepsze ogórki kanapkowe

Ten przepis na ogórki kanapkowe zakłada, że powinno wyjść około 10 - 12 słoiczków o pojemności 500 ml. Pamiętaj, by ogórki kanapkowe robić ze świeżych, jędrnych ogórków gruntowych. Najlepsze będą ogórki zebrane tego samego dnia.

Długość ogórka nie powinna być większa niż wysokość słoika, tak aby można było ułożyć plastry pionowo. Na ogórki kanapkowe z kurkumą nie wykorzystuj przerośniętych okazów z dużymi pestkami.

Ogórki kanapkowe możesz zalać gorącą zalewą lub zimną. Pamiętaj jednak, by zimne słoiki wkładać do zimnej wody (do pasteryzacji), a czas pasteryzacji liczyć od momentu jej zagotowania.

Ogórki dokładnie umyj pod bieżącą wodą i odetnij oba końce. Pokrój ogórki wzdłuż, ale ich nie obieraj i ułóż pionowo w słoikach. Powinny być ułożone dosyć ciasno. Przygotuj zalewę na ogórki kanapkowe: wlej do garnka wodę, wsyp cukier, sól i kurkumę, dodaj przyprawy. Zagotuj i zamieszaj, by cukier się rozpuścił. Dodaj ocet i ponownie doprowadź do wrzenia. Następnie zmniejsz płomień i podgrzewaj jeszcze przez kilka minut pod przykryciem. Przecedź zalewę i zalej ogórki w słoikach, pozostawiając około 1 cm od rantu. Każdy słoik mocno zakręć. Do dużego garnka włóż na dno bawełnianą ściereczkę i wstaw słoiki tak, by się ze sobą nie stykały. Zalej wodą do 3/5 wysokości i zagotuj. Następnie zmniejsz płomień i gotuj przez około 10 minut. Wyjmij słoiki i ustaw w kuchni, by wystygły. Kiedy będą już całkiem zimne, przenieś w chłodne, ciemne miejsce, np. do piwnicy.

Ogórki kanapkowe z kurkumą przydadzą się o każdej porze roku, a najlepiej będą smakować zimą. Gotowe, pokrojone w plastry ogórki to doskonały dodatek do kanapek, stąd ich nazwa.

