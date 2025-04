Składniki:

- 1 kg malin

- 10 łyżek cukru kryształu

- wysterylizowane słoiki

Sposób wykonania:

1. Maliny przebrać, oczyścić z ogonków. Przełożyć do garnka i gotować pod przykryciem na małym ogniu aż owoce się rozgotują, często mieszać. Odstawić z ognia, ostudzić.

2. Owoce przetrzeć na sitku o drobnych oczkach, żeby usunąć pesteczki. Do przetartej masy owocowej dodać cukier, wymieszać. Masę umieścić ponownie w garnku, podgrzać do momentu, aż się zagotuje (mieszać, żeby się nie przypaliła).

3. Mus przelać do słoiczków, zakręcić. Słoiczki wstawić do garnka z letnią wodą, gotować 5 minut. Wyjąć, odwrócić do góry dnem, aby dobrze się zamknęły i odstawić do spiżarni.

